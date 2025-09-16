懷舊點心茶樓9間｜西米焗布甸+豬膶燒賣+冰花蛋球　一間蔡瀾力推

懷舊點心茶樓｜香港飲食變化多端，慶幸仍有一批老字號茶樓堅守著傳統港式飲茶文化，並保留著舊式點心，讓大家可以品嘗到獨特的老味道。《香港01》好食玩飛記者精選9間懷舊點心茶樓，從工序繁複的豬膶燒賣、限量供應的椰皇燉鮮奶，到碩果僅存的沙翁（冰花蛋球），這些點心都買少見少，希望帶大家尋回小時候的味道。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

懷舊點心茶樓【1】倫敦大酒樓——椰皇燕窩燉鮮奶限量供應

倫敦大酒樓自1979年開業至今，堅持以蒸籠點心車、煎糕車、炸物車等供應碩果僅存的懷舊點心，如鵪鶉蛋燒賣、鴨腳扎、沙翁及荔芋西米焗布甸等。其中招牌椰皇燕窩燉鮮奶每桌限量供應，燉奶口感嫩滑，帶淡淡椰香。茶樓環境寬敞，裝潢保留老式婚宴酒樓風格，充滿懷舊氛圍，不過部分食客反映點心車供應不穩定，建議早上前往以確保選擇較多。

倫敦大酒樓

地址：旺角彌敦道612號好望角大廈地舖



懷舊點心茶樓【2】六安居——必食牛肉燒賣、沙翁、蛋撻

六安居原叫「蓮香居」，是蓮香樓於2009年開設的分店，店內亦還原蓮香樓的環境及餐點，保留著舊式點心餐車文化，可感受舊式茶樓的情懷和氣氛。六安居的招牌傳統點心包括脆皮燒鵝、叉燒包、芝麻糕、沙翁、牛肉燒賣及蛋撻，全部都是必食之選！

六安居

地址：上環德輔道西40-50號2-3樓



懷舊點心茶樓【3】端記茶樓——舊式全自助茶樓／必食真正郊外油菜！

位於大帽山山腰的端記茶樓已開業超過50年，採用舊時代的全自助形式，食客需自行找位、拿餐具、自行找茶葉沖茶至逐個蒸籠揭開尋找點心。推介必吃豬肉燒賣、鵪鶉蛋燒賣、山水豆腐花、臘腸卷，以及在店旁菜田當天即摘即淥的真正郊外油菜！

端記茶樓

地址：荃灣荃錦公路川龍村57-58號地舖



懷舊點心茶樓【4】老馮茶居——特色古法千層糕／足料蛋黃蓮蓉包

老馮茶居在元朗、荃灣、旺角、大埔都有分店，店鋪以六、七十年代的舊情懷為主題，主打多款傳統點心，包括製作工序繁複的古法千層糕，口感鬆軟且帶有濃郁的鹹蛋黄味。其他人氣點心有足料蛋黃蓮蓉包，蓮蓉餡內滿佈蛋黃碎，香濃蛋黃配合清香蓮蓉，甜味與鹹香味非常夾；以及老馮鮮蝦餃、蟹子燒賣皇、古法牛肉球等。

老馮茶居（元朗）

地址：元朗大棠路66號；元朗西菁街9號富盛大廈地下5號舖

老馮茶居（荃灣）

地址：荃灣眾安街68號荃灣千色匯II期地下G30-G33號舖

老馮茶居（大埔）

地址：大埔安慈路1號海寶花園14號地下

老馮茶居（旺角）

地址：旺角奶路臣街17號 THE FOREST 2樓203-205號舖



懷舊點心茶樓【5】中央飯店——燒腩卷+西米焗布甸

中央飯店曾獲美食家蔡瀾力推，開業至今65年，依然採用手推點心車，供應燒腩卷、鵪鶉蛋燒賣、西米焗布甸及鴨腳扎等懷舊點心，其中西米焗布甸更是招牌甜點，口感香甜軟滑，深受食客喜愛。除了點心，茶樓也保留了年代感十足的霓虹燈招牌，與手寫毛筆價目牌，就連價格都保持親民，大點$25，中點$23，下午2點後更全線$17，讓食客彷彿穿越時空到70年代。

深水埗中央飯店

地址：深水埗大埔道140號東廬大廈地下

營業時間：06:00-23:00



懷舊點心茶樓【6】海連茶樓——冰花蛋球+糯米包+銀針粉

海連茶樓位於屋邨內，開業逾50年，以凌晨5點開市的早茶時段聞名。店內保留即蒸即推點心車，牆上菜單沿用花碼數字標價，充滿老香港情懷。必試懷舊點心包括買少見少的糯米包、沙翁（冰花蛋球）及近乎絕跡的銀針粉，另有軟糯鳳爪、拳頭大叉燒包、鵪鶉蛋燒賣、雞扎等，都保持高水準又足料，人均消費約$50至$100，性價比十分高。

荃灣海連茶樓

地址：荃灣福來邨永嘉樓地下15-16號舖

營業時間：05:00–14:30



懷舊點心茶樓【7】勝興茶室——豬肚燒賣+牛肉餅

在坪洲屹立60年的勝興茶室，早前由店二代接手，依然留有不少懷舊且獨特的點心，例如桂花卷、糯米包、豬肚燒賣、牛肉餅等。食客不但讚點心美味，而且店內老闆娘和伙記都熱情好客，不時推著點心車與街坊閒聊，整間茶室充滿小島人情味，獲遊客專程到訪。

坪洲勝興茶室

地址：坪洲永安街26號地下

營業時間：05:30–14:00



懷舊點心茶樓【8】新興食家——馳名流沙包+豬膶燒賣

新興食家是少有仍堅持夜茶文化的老字號，由凌晨3點開市至翌日下午4點，侍應在餐廳穿梭叫賣點心，獲不少年輕人、街坊通宵到訪！點心堅持手工製作，必食有$27流沙包、$25鵪鶉蛋燒賣及已經非常少見的豬潤燒賣，其中流沙包鹹甜適中，被譽為全港最佳。點心價格親民，小點$24起，人均約$60左右。雖服務節奏急促、衛生普通，但在濃厚本土味道和陳奕迅、蔡瀾等名人加持下，仍然是本地人和遊客的飲茶好去處！

西環新興食家

地址：西環堅尼地城士美菲路8號地下C號舖

營業時間：03:00-16:00



懷舊點心茶樓【9】陸羽茶室——豬膶燒賣、火鴨三絲筒

陸羽茶室於1933年創辦，已經有92年歷史，是香港數一數二的古老茶室。陸羽茶室雖然經歷過搬遷，但裝潢及傢俱仍然保留著原有面貌！除了裝修風格外，茶室的點心依舊保持古早風味，例如工序繁複的豬膶燒賣與火鴨三絲筒，以及杏汁白肺湯、燒雲腿鴿片、百花釀魚肚等坊間少見的傳統粵饌，更有黑芝麻卷作甜品。

陸羽茶室

地址：中環士丹利街24號地舖至3樓



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略