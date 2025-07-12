多啦A夢巡迴展台北站｜必睇1:1立體公仔／巨型漫畫牆+搶獨家週邊

《100%多啦A夢＆FRIENDS》 巡迴特展台北站在6月28日至10月6日期間於台灣盛大登場！不但展出過百款立體多啦A夢，首次公開漫畫家復刻工作室外，更會獨家放映由日本團隊專為台灣打造的短篇動畫！另外，現場會有12米高巨型充氣多啦A夢打卡，多啦A夢迷絕對不能錯過！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

100%哆啦A夢&friends 巡迴特展-台北站 官方圖片

人氣爆棚的《100%多啦A夢＆FRIENDS巡迴特展》繼香港、上海、泰國後，於6月28日至10月6日抵達台北華山文創園區！展覽展出超過百款立體多啦A夢造型，首次公開藤子・F・不二雄老師的復刻工作室，讓粉絲一窺創作祕密！並特設「100%微型劇院」，獨家放映日本團隊專為台灣打造的原創短篇動畫，圍繞胖虎在台灣巡迴演唱會的趣味故事！展區還有利用鏡面效果打造的「無限多啦A夢世界」和結合3D光雕投影的「大雄的互動漫畫閱讀房間」，絕對值得一看！

100%多啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 ｜藤子・F・不二雄老師復刻工作室

多啦A夢漫畫家藤子・F・不二雄復刻工作室首次在台灣公開，現場不但重現了多啦A夢漫畫家創作時的工作桌，更完美還原了漫畫家作畫環境，讓觀眾彷彿置身老師的創作空間中！並從藤子・F・不二雄老師的視角出發，探索他如何以簡單流暢的描繪線稿，勾勒出活靈活現的多啦A夢等經典角色，近距離感受靈感誕生的瞬間與整個創作過程的細節與魅力！

100%多啦A夢&friends 巡迴特展-台北站 官方圖片

100%多啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 ｜100% 微型劇院 —台灣獨家動畫

展覽精心打造「100% 微型劇院」，獨家放映由日本團隊專為台灣打造的原創短篇動畫，講述胖虎這位日本歌王來到台灣舉辦巡迴世界演唱會的插曲！展區亦設置了利用鏡面效果營造出空間延伸感的「無限多啦A夢世界」，以及融合3D光雕投影技術與漫畫單行本的「大雄的互動漫畫閱讀房間」，營造出沉浸式的環境，讓參觀者彷彿親身進入充滿奇幻與樂趣的多啦A夢冒險故事之中！

😍立即購票 - 100%多啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站門票😍

100%多啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 ｜「大長篇展區」— 巨型漫畫牆、立體雕塑

大長篇展區內設有10 道巨型漫畫牆、30 幅大長篇原畫復刻作品及 7 個立體雕塑，呈現 大雄與小恐龍》、《大雄在魔界大冒險》、《大雄與鐵人兵團》等10 部多啦 A 夢大長篇的電影世界，讓觀眾共同回味經典兒時回憶！

展內除了以巨型漫畫牆的方式呈現藤子・F・不二雄老師 於1979 年開始創作的大長篇作品包括《大雄與小恐龍》、《大雄在大魔境》、《大雄在海底鬼岩城》外，更在牆上展示珍貴的大長篇復刻原畫，視覺效果令人驚艷！另外，更有多款「多啦 A 夢」從沿路兩旁間躍然而出，從經典的時光布、空氣槍，到更衣照相機、馬竹等，彷彿帶領觀眾踏入多啦A夢的四次元口袋，親身感受卡通世界中那充滿奇幻與驚喜的魔法！

現場更設置了7座多啦A夢立體雕塑，打卡一流！讓人沉浸在多啦A夢的奇幻世界中，感受滿滿的歡樂與回憶！

100%哆啦A夢&friends 巡迴特展-台北站 官方圖片

100%哆啦A夢&friends 巡迴特展-台北站 官方圖片

100%多啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 ｜過百種立體造型多啦A夢

現場還展出過百款1:1立體造型多啦A夢，從經典造型到趣味變身版本，讓粉絲們一次滿足視覺與拍照的雙重享受，絕對是多啦A夢迷的朝聖必訪地！

😍立即購票 - 100%多啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站門票😍

100%哆啦A夢&friends 巡迴特展-台北站 官方圖片

多啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 ｜獨家週邊商品

展覽中設有紀念品商店，除了有多款先前在香港及上海站的週邊商品外，更有推出台北站限定週邊商品，包括哆啦A夢造型的資料夾，滑鼠墊、隨身收納包及帆布袋等，讓你滿載而歸！

100%哆啦A夢&friends 巡迴特展-台北站 官方圖片

100%哆啦A夢&friends 巡迴特展-台北站 官方圖片

多啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 ｜門票及交通資訊

多啦A夢&FRIENDS 巡迴特展門票提供線上預購或現場購票，線上購買門票較方便快捷，可避免屆時現場因人多而延誤行程，建議提前透過官網或合作夥伴網站預訂。

網上門票：490台幣 (約 $133港幣)

3歲以下兒童：免費

😍立即購票 - 100%多啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站門票😍

如乘搭捷運的話，最快捷的方法是乘搭中和新蘆線或板南線，於忠孝新生出站後，步行約7分鐘至華山 1914 文化創意產業園區。亦可乘搭板南線於善導寺出站，步行約8分鐘至目的地。另外，可乘搭松山新店線或中和新蘆線，於松江南京出站並步行約15分鐘。

如從自駕前往的話，可前往距離最近的華山停車場，或華園社區守望相助停車場停車。

展覽時間：每日10:00-18:00(17:30停止售票入場)

地點：華山 1914 文化創意產業園區東2館四連棟（台北市中正區八德路一段1號）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多台灣酒店推薦👇

台北新酒店｜台北車站酒店｜西門町酒店｜台北親子酒店｜台北溫泉酒店｜台北溫泉套票及住宿｜台東酒店｜台中酒店｜台中溫泉酒店｜高雄酒店｜北投溫泉酒店｜烏來溫泉酒店｜台灣森林系住宿｜台灣萬豪酒店｜宜蘭礁溪溫泉酒店｜宜蘭酒店｜花蓮酒店｜墾丁酒店