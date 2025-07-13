東京哈利波特影城攻略｜4大打卡位+必去餐廳　門票/交通/營業時間

東京華納兄弟哈利波特影城 ｜東京華納兄弟哈利波特影城自2023年盛大開幕以來，已成為港人到東京旅遊必到的熱門景點！遊客不但可以親身走進9又3/4月台、霍格華茲大廳等多個電影經典場景，一秒進入魔法世界！影城內還設有哈利波特主題餐廳和商店，體驗一場畢生難忘的哈利波特冒險之旅！



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Warner Bros Studio Tour 官方照片

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東京華納兄弟哈利波特影城於2023年盛大開幕，是全球最大的室內哈利波特主題景點，也是亞洲首座、唯一的哈利波特影城！這裡不僅能讓你親身走進9又3/4月台、霍格華茲大廳、斜角巷等經典場景，還有期間限定展覽，讓你近距離欣賞「三巫鬥法大賽」中的「火盃」，感受噴射青色火光和「年齡線」的震撼效果，逼真度滿分！此外，影城內還設有哈利波特主題餐廳和商店，讓你沉醉在哈利波特世界裏！

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東京華納兄弟哈利波特影城 ｜期間限定展覽 — 「火盃的考驗 The Goblet of Fire 特展」

為了慶祝《哈利波特：火盃的考驗》上映20週年，由4月18日至9月8日，將推出「火盃的考驗 The Goblet of Fire 特展」。展內不但可以親身看到負責選拔「三巫鬥法大賽」的「火盃」，旁邊隱隱約約可見青色火光及其釋放的「年齡線」，更有湯姆瑞斗的墳墓實景重現，讓你親歷禁忌森林的緊張夜戰，感受哈利與佛地魔首次正面對決的震撼場面！

霍格華茲投影秀則帶來全新視覺體驗，站在霍格華茲模型前，即可目睹哈利與匈牙利角尾龍的激烈高空對戰，彷彿一秒進入魔法戰場！三巫鬥法大賽服裝展更是細節控的天堂，各校選手的服飾與魔法道具一一呈現，絕對不能錯過！

Warner Bros Studio Tour 官方照片

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東京華納兄弟哈利波特影城 ｜霍格華茲大廳

霍格華茲大廳是是哈利波特電影中最具代表性的場景之一，一踏進大禮堂，馬上被四大學院的長桌、華麗制服和前方教職員席位包圍，彷彿真的成為霍格華茲學生！別忘了仔細看看牆邊的學院積分沙漏，還有期間限定的「火盃」實物，都是極具看點的細節，絕對讓你驚喜連連！另外亦有鄧不利多、石內卜、麥教授的蠟像、分類帽等展品，都是打卡熱點！參觀時間只有5－10分鐘，建議把握機會拍照留念。此外，現場還會邀請遊客參與開門儀式，親身體驗電影裡的魔法時刻，保證讓你熱血又難忘！

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東京華納兄弟哈利波特影城 ｜9¾月台

9¾月台是哈利波特電影中不可或缺的經典場景，每年9月1日，霍格華茲的小巫師們都會在9¾月台搭乘霍格華茲特快列車，展開通往魔法世界的新學年旅程。

而走進9¾月台的另一側，便能親眼見到霍格華茲特快列車，是電影中哈利、榮恩和妙麗第一次見面的經典場景，遊客除了可以在車頭前照相，還能實際走入車廂，欣賞車內主角們搭車的電影場景，彷彿自己也成為了霍格華茲的一員！

Warner Bros Studio Tour 官方照片

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東京華納兄弟哈利波特影城 ｜斜角巷

斜角巷是電影中霍格華茲學生採購魔法用品如魔杖、藥水和飛天掃帚等的商店街。現場幾乎一比一還原了電影中的場景，細節非常到位！雖然無法進入店內，但透過櫥窗可以欣賞到每家商店精心設計的內部擺設，每一處都充滿巧思。現場燈光還會隨時變換，讓遊客能同時感受斜角巷白天與夜晚的不同氛圍，體驗感十足！

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東京華納兄弟哈利波特影城 ｜4大必去餐廳

影城內有4間餐廳，巧克力青蛙咖啡館及影城食堂接近影城的入口，而奶油啤酒吧及Backlot café則位於影城區域內。

影城食堂主要供應西式食品及少量甜品，其中最值得嘗試的是以9又3/4號線主題的全日早餐套餐，套餐內的吐司上印有「9¾」標誌，搭配薯餅、培根、太陽蛋及鷹嘴豆等豐富配菜，並且全日供應！巧克力青蛙咖啡館則以各式蛋糕和特色飲品為主，提供四大學院主題的杯子蛋糕和甜甜圈，還有造型可愛、充滿奇幻風味的怪獸甜點，非常吸睛！

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Backlot café則提供以霍格華茲為主題的英國料理，當中包括赫夫帕夫學院主題特色烤雞套餐，雷文克勞學院主題魚派套餐等，讓哈利波特迷們能在魔法世界中享受美味餐點！而旁邊的奶油啤酒吧亦不可錯過！奶油啤酒其實是一種非酒精飲品，是由蘇打水、薑根發酵萃取物與一些濃縮果汁製成，味道類似於蘇格蘭酥餅或奶油糖風味，上面再配有一層奶油做成的泡沫，無論大人或兒童也會喜歡飲用！

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東京華納兄弟哈利波特影城 ｜2大商店 — 全球最大「Studio Shop」，「railway shop」

東京影城內設有2間超人氣商店，Studio Shop及railway shop。全球最大的哈利波特主題商店 Studio Shop 就在影城入口旁，只有持有東京哈利波特影城之旅門票的粉絲才能進入！店內超過7,000款定制裝飾和特別採購的魔法道具，還有一系列東京限定商品，讓你逛到目不暇給！不論是魔杖、魔法袍還是各種周邊，應有盡有，哈利波特迷絕對不能錯過！由於 Studio Shop 面積廣大、人潮眾多，務必要預留充足時間，好好探索這片魔法購物天堂！

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而 Railway Shop 則位於九又四分之三月台旁，主打霍格華茲特快車相關的限定商品，還能客製化專屬的霍格華茲錄取通知書，收藏價值滿分！

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東京華納兄弟哈利波特影城 ｜門票及交通資訊

東京華納兄弟哈利波特影城門票提供線上預購或現場購票。線上購買價格較現場優惠，並能確保您的入場名額。特別是週末或假日，現場票可能提早售罄，務必提前透過官網或合作夥伴網站預訂。

成人門票：6500日圓

12至17歲優待票：5400日圓

4至11歲兒童票：3900日圓

4歲或以下兒童免費

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營業時間：週一到週五：8:30-19:00；週六至日、國定假日：8:30 --22:00

地址：東京都練馬区向山3-25-1

如乘搭JR，可乘搭西武豐島線，於豐島園站出站後，步行約2分鐘到達。

如乘搭都營地鐵，可乘搭大江戶線，於豐島園站出站並步行約2分鐘。

如自駕，可從東京外環高速公路大泉IC沿目白通，大約20分鐘車程，但官方樂園停車場位置有限，需要提前在官方網站購票時進行加購停車券( JPY 1,800)，才能進行停車位預約。

*不提供摩托車、電動汽車之停車服務

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