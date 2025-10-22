古埃及文明大展｜故宮博物館睇15大重點文物！人形棺＋貓木乃伊

香港故宮博物館｜香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會簽訂合作協議，將於2025年11月20日推出香港歷年來規模最大、內容最全面、展期最長的「古埃及文明大展：埃及博物館珍藏」特別展覽！《香港01》「好食玩飛」整合特展詳情以及15大重點文物搶先看！即看內文！



香港故宮文化博物館 11月舉行全港最大古埃及特展

香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會簽訂合作協議，雙方將於2025年11月20日起，推出特別展覽「古埃及文明大展：埃及博物館珍藏」，展期為期九個半月，至2026年8月31日。

香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會簽訂合作協議（官方圖片）

「古埃及文明大展：埃及博物館珍藏」是埃及最高文物委員會第二次直接與亞洲地區博物館合辦埃及文物大展，更是香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍寶展！

展覽將展出埃及首都開羅南部、古都孟菲斯的龐大墓地薩卡拉的最新考古發現，以及250件來自七間埃及重要博物館的珍貴藏品。所有文物均首度在香港亮相，當中不少更是首次在埃及境外巡展，包括法老與諸神雕像、浮雕、石碑、黃金飾物等，部分展品年代更橫跨超過5,000年！

古埃及文明大展：埃及博物館珍藏

日期：2025年11月20日至2026年8月31日

開放時間：

上午10:00至下午6:00（星期一、三、四及日）

上午10:00至晚上8:00（星期五、六及公眾假期）

地點：香港故宮文化博物館展廳9

＊星期二、農曆年初一及年初二休館



特展門票$190 10.22早上10時開售 可參觀另外7大展覽

「古埃及文明大展」特別展覽的成人門票為$190，特惠門票$95，上述價格除了包含特別展覽得入場門票，亦可於同日參觀博物館專題展覽（展廳1至7）。

如選購「全館通行門票」，則可額外參觀展廳8的特別展覽（展廳8目前的特展為「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶──英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」），成人票價$230，特惠門票$115。所有門票將於10月22日早上10起公開發售。

4大單元沉浸式展覽 15大重點文物搶先看！

「古埃及文明大展：埃及博物館珍藏」展覽將結合數碼技術，以生動有趣的方式展示古埃及文明輝煌的成就，並分為「法老的國度」、「圖坦卡門的傳奇」、「薩卡拉的秘密」以及「古埃及與世界」四大單元。

「法老的國度」將介紹古埃及文明的發展歷史，古埃及王權與神權的關係；「圖坦卡門的傳奇」和「薩卡拉的秘密」將呈現有關著名法老圖坦卡門和廣泛崇拜貓和其他動物的薩卡拉遺址的驚世考古發現；「古埃及與世界」則探討古埃及和世界其他文明的交流。

重點文物【1】圖坦卡門巨像

圖坦卡門巨像高逾2.8米，在9歲時繼位的圖坦卡門在任內推翻一神教宗教改革，在18歲離世後曾被官方抹去姓名，直至1922才有考古學家發現圖坦卡門從未被盜擾過的陵墓，並從中出土數千件稀世珍寶，其後成為了最著名的古埃及法老。

圖坦卡門巨像（官方圖片）

重點文物【2】書吏坐像

書吏是古埃及社會中極少數懂得閱讀和書寫的所從事的職業，書吏坐像則刻畫了古埃及書吏盤腿而坐的工作情景，是埃及古王國時期寫實主義雕塑的代表作之一。

書吏坐像（官方圖片）

重點文物【3】芭絲特持叉鈴像

芭絲特是古埃及貓神，通常以貓頭人身或貓的形象示人，手持的叉鈴則是一種神聖的樂器，符合芭絲特舞蹈、喜悅和歡慶女神的角色，其信仰最早可追溯至早王朝時期。

芭絲特持叉鈴像（官方圖片）

重點文物【4】貓木乃伊

貓在古埃及人心中佔有獨特的地位，是備受崇敬的家庭守護神，即芭絲特女神的化身。在古埃及時期，貓會被大量飼養並製成木乃伊獻予芭絲特女神，以祈獲得庇佑。貓木乃伊在薩卡拉遺址被發現，當中埋葬了數十萬具貓木乃伊，是規模龐大的貓墓地。

貓木乃伊（官方圖片）

重點文物【5】阿努比斯坐像

阿努比斯神是古埃及最古老的喪葬神之一，擁有犬科動物的特點，常被描繪成擁有胡狼頭、人形身體的形象。在古埃及時期，胡狼與墓地有很強的關聯性，因此阿努比斯神亦被譽為是亡者守護神，人們會在墓穴附近放置阿努比斯的神像，作為亡靈的守護者。

阿努比斯坐像（官方圖片）

重點文物【6】河馬像

河馬在古埃及時期是混沌和破壞力的化身，也象徵着生育和再生。這些彩陶的河馬小雕像，常被放置在墓葬中，用來幫助亡者穿越冥界，並在來世獲得保護。

河馬像（官方圖片）

重點文物【7】阿肯那頓巨像

阿肯那頓是古埃及歷史上最具爭議的統治者，因此在他死後不久，紀念物就被拆除，其名字也從未被收錄，只有兩個刻有國王名字的橢圓倖存。直到1820年代初，阿肯那頓的名字才重新為後世所知，並在1922年發現的圖坦卡蒙陵墓中，出土了又關阿肯那頓的文物。

阿肯那頓巨像（官方圖片）

重點文物【8】瓦賽赫項圈和門赫特平衡墜

在中王國時期，埃及金字塔漸漸消失，炫富的方式變成了珠寶首飾。瓦賽赫項圈則以黃金和寶石製成，又大又重，因此會在背後配上赫特平衡墜配重。由於瓦賽赫項圈非常奢華，因此也是盜墓賊的優先目標，能完整保存下來非常難得。

瓦賽赫項圈和門赫特平衡墜（官方圖片）

重點文物【9】娜芙蒂蒂像頭部

娜芙蒂蒂是埃及法老阿肯納頓的皇后，目前全世界只有極少數娜芙蒂蒂的雕像，其中兩尊藏於埃及的博物館。

重點文物【10】賽提爾伯尼的四個卡諾皮克罐

賽提爾伯尼的四個卡諾皮克罐是器用來存放死者內臟。罐蓋採用的荷魯斯四子，隼首是克貝克塞努夫，用來存放亡者的腸；狒首是哈匹，用來存放亡者的肺；人首是伊姆賽特，用來存放亡者的肝臟；豺首是杜阿姆泰夫，用來存放亡者的胃。用意是為了保佑亡者的身體，希望能夠在來世完整無缺實現復活。

賽提爾伯尼的四個卡諾皮克罐（官方圖片）

重點文物【11】人形棺

人形棺來自古埃及的後王朝時期，棺材通常描繪著逝者的形象，並被用來盛裝木乃伊。棺上雕刻的文字則是用來幫助逝者在來世獲得保護和引導。

重點文物【12】狒狒形圖特像

在古埃及時期，圖特是掌管月亮、醫學和智慧的神，也被譽為是書吏的守護神。圖特擁有狒狒及朱鷺兩種動物型態，而這個圖特像蹲坐在地，並以狒狒形象示人。

狒狒形圖特像（官方圖片）

重點文物【13】復活的歐西里斯像

埃及神話原典中，歐西里斯曾被殺害後肢解，由其妹妹將歐西里斯復活，復活後的歐西里斯成為埃及神話中的冥王，掌管死者的審判和來世的生命。身上的綠色皮膚則代表生命的復甦，象徵著他不斷重生的能力。

復活的歐西里斯像（官方圖片）

重點文物【14】辛努塞爾特一世巨像頭部

辛努塞爾特一世是中王國時期第12王朝的第二位法老，也是王朝最強大的統治者之一。僅頭部就高達2.35米的「辛努塞爾特一世雕像頭部」頭戴白色王冠、下巴上裝飾著假鬍子，非常細緻，可以想像整座巨像被完整保留會是何等壯觀。

辛努塞爾特一世巨像（官方圖片）

重點文物【15】聖甲蟲護身符

埃及最重要的太陽神擁有「一神多形」特質，而早晨的太陽神形象就是聖甲蟲，聖甲蟲因而也被視為重生和創造。聖甲蟲護身符通常會被置於木乃伊的胸膛、心臟附近，象徵亡靈的重生。

聖甲蟲護身符（官方圖片）

古埃及文明大展：埃及博物館珍藏

日期：2025年11月20日至2026年8月31日

開放時間：

上午10:00至下午6:00（星期一、三、四及日）

上午10:00至晚上8:00（星期五、六及公眾假期）

地點：香港故宮文化博物館展廳9

＊星期二、農曆年初一及年初二休館



