香港熱氣球節9.4首來港！門票早鳥獨家63折/容祖兒助陣/升空體驗

香港國際熱氣球節｜全港首個熱氣球節「友邦香港國際熱氣球節」（HABFest）將於2025年9月4日起一連四日，強勢登陸中環海濱活動空間，除了有美食、遊戲及零售攤位，更有容袓兒、ToNick、Gin Lee、古巨基等歌手帶來精彩演出，還有機會坐熱氣球升上半空俯瞰香港天際線！《香港01》「好食玩飛」整合熱氣球節7大亮點及門票優惠，即看內文了解！



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首個香港國際熱氣球節 9.4起登陸中環海濱

全港首個「友邦香港國際熱氣球節」（HABFest）將於9月登陸中環海濱！（官方圖片）

全港首個熱氣球節「友邦香港國際熱氣球節」（HABFest）將於2025年9月4日至7日於中環海濱活動空間舉行，匯聚來自多個國家及地區的特色熱氣球，可以近距離看到熱氣球充氣的夢幻過程，更有機會乘坐熱氣球俯瞰香港天際線！此外，熱氣球節亦將有天王級歌手及樂隊表演，以及遊戲、美食和零售攤位，充滿嘉年華氣氛！

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獨家早鳥門票$90起+免手續費 3歲或以下免費入場

香港國際熱氣球節設有早上及黃昏兩個時段，門票票價分為成人、學生、長者、傷健人士及四人家庭套票，3歲或以下兒童可以免費入場。由即日起至8月10日，以指定連結買飛更可享有家庭套票獨家63折早鳥優惠，門票自由組合低至$90就可以玩盡所有設施，而且更免手續費，可以慳高達$750！

香港國際熱氣球節｜早鳥優惠門票

成人：$150｜原價$200起

學生：$90｜原價$120起

長者：$90｜原價$120起

傷健人士及照顧者：$115｜原價$150起

家庭套票（包含2位18歲或以下／60歲或以上人士）：$440｜人均$110起

3歲或以下兒童可以免費入場

（＊門票不包括「繫留定點飛體驗」，3歲或以下兒童可以免費入場）



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7大亮點搶先看 巨型熱氣球／歌后表演／熱氣球體驗

香港國際熱氣球節亮點【1】必打卡20米大型熱氣球！

香港國際熱氣球節邀請了來自加拿大、英國、德國及日本等多個國家參加，將展出6隻高達20米的巨型熱氣球及10多隻11米高的小型熱氣球。大型熱氣球只在黃昏時段展示，小型​熱氣球則會在所有時段展示。

當中必打卡來自日本的Red Panda熱氣球；加拿大的Meteo熱氣球；來自泰國的Wufu小型熱氣球，當然少不得來自香港的Panda及HKDino小型熱氣球，絕對要打卡！

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香港國際熱氣球節亮點【2】熱氣球光雕Show

香港國際熱氣球節將會每晚舉行「熱氣球光雕Show」，以天空為舞台，在維港夜空下將色彩繽紛的、造型可愛的熱氣球點亮，搭配現場璀璨燈光、色彩及強勁節的拍現場音樂，將嘉年華氣氛推上高峰！

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香港國際熱氣球節亮點【3】大型音樂盛會 容袓兒、ToNick現場表演

香港國際熱氣球節更將於一連四晚的音樂盛會邀請多個天王級歌手及樂隊於現場表演，例如：容祖兒、Gin Lee、ToNick、海兒等，為入場人士帶來非一般的視聽體驗！演出陣容如下：

9月4日：容祖兒、關智斌、鄧小巧、許靖韻、洪卓立、Locksmiths、洪助昇

9月5日：The Lemon Ones、黃峻熙、黃明德

9月6日：周國賢、海兒、ToNick、Daze in White、黎展峯

9月7日：古巨基、李幸倪、泳兒、梁釗峰、SULIS、曾傲棐、VIVA

（＊將陸續公布其他參與歌手名單）



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香港國際熱氣球節亮點【4】近距離體驗熱氣球充氣 直擊熱氣球升空

香港國際熱氣球節其中一個重點節目「充氣的藝術」將在每日的黃昏時段舉行，由專業熱氣球師將大型熱氣球加熱空氣使其升空，入場人士可以近距離觀看長達20至40分鐘的充氣過程，體驗充氣的幕後運作，直擊熱氣球升空的一刻！

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香港國際熱氣球節亮點【5】繫留定點飛體驗 俯瞰香港天際線

香港國際熱氣球節有計劃讓入場人士以「繫留」形式乘坐熱氣球，即以繩纜固定熱氣球，並升至10米至20米高，大概與摩天輪差不多的高度，讓乘客感受升空的暢快，並欣賞香港天際線及維港景色！

「繫留定點飛體驗」將由一名專業熱氣球飛行員控制，承載2至4名乘客，每次持續約幾分鐘。繫留定點飛體驗需經政府批准，並視乎當天天氣狀況及熱氣球飛行員專業判斷而定。門票需要額外購買，詳情將會在活動前公佈。

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香港國際熱氣球節亮點【6】參加AIA Balloon Run 贏取升空體驗

「友邦香港國際熱氣球節」將與香港外展訓練學校合作，於2025年9月6日舉行慈善親子跑「AIA Balloon Run」，分為個人、親子及企業的1公里、3公里及5公里跑。

參加AIA Balloon Run 贏繫留定點飛體驗（官方圖片）

參加「AIA Balloon Run」可以欣賞到熱氣球美景之餘，更可領取特色跑步衫、完成獎牌及電子證書，而每組冠、亞、季軍更可分別獲得一次熱氣球繫留定點飛體驗！

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香港國際熱氣球節亮點【7】美食、遊戲、零售攤位

現場還設有各式遊戲、美食和零售攤位，充滿嘉年華氣氛！攤位詳情將於稍後公布。

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友邦香港國際熱氣球節｜活動詳情

日期：2025年9月4日至7日

地點：中環海濱活動空間

開放時間：

9月4日｜16:30 - 22:30

9月5日｜07:30 - 10:30；16:30 - 22:30

9月6日｜07:30 - 13:00（熱氣球跑特賞時段）；16:30 - 22:30

9月7日｜07:30 - 11:30；16:30 - 22:30

早鳥優惠：$90起



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