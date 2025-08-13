太古美食10大｜長龍麵包店＋蝦湯拉麵　食客：蝦湯界天花板

太古美食｜鰂魚涌美食｜太古除了多上班族，還有多不勝數的美食，包括人龍麵包店、獲獎Cafe，還有以獨特蝦湯拉麵聞名的「幕多」。《香港01》好食玩飛記者為大家精選了10間太古區必試的人氣食店，從主食到甜品都應有盡有，下次和朋友聚餐就不用再煩惱了！即看下文啦！



太古美食【1】森林麵包限定店 —— 魚肉燒賣千層酥／芝麻麻糬千層酥／龍蝦湯千層撻

牛頭角人氣麵包店「森林麵包」最近插旗太古城中心！這家限定店不只提供招牌產品，更特別推出多款新品，結合港式風味和西式烘焙，例如魚肉燒賣千層酥，外形獨特，猶如一籠蒸籠點心；芝麻麻糬千層酥，酥脆外層包著軟糯麻糬和黑芝麻餡，口感像黑芝麻湯丸一樣！還有龍蝦湯千層撻，這款奢華級的千層撻每日限量20件，酥脆的撻皮包裹著，濃郁龍蝦湯和蒜蓉牛油煎香的龍蝦尾，口感豐富且香氣四溢！

森林麵包限定店

地址：太古太古城道18號太古城中心1樓131號舖



太古美食【2】幕多 —— $118吃長龍拉麵店 食客：蝦湯界天花板

這間位於太古的拉麵店「幕多」，是從尖沙咀起家的人氣長龍拉麵店所開設的第2間分店，以獨特的蝦湯拉麵聞名！太古分店的空間比尖沙咀店寬敞，環境更為舒適，設有4人卡座，非常適合與朋友或家人一同用餐！店家主打1款拉麵，就是秘製醬油蝦濃湯拉麵！湯底呈黃色，味道極濃郁鮮香，這蝦味被許多食客譽為「蝦湯界天花板」！麵條可選拉麵或刀削麵，價錢為$118起！

秘製醬油蝦濃湯拉麵的湯底呈黃色，味道極濃郁鮮香，這蝦味被許多食客譽為「蝦湯界天花板」！（小紅書@唯一仔。）

幕多

地址：太古基利路7號太吉樓地下1A號舖



太古美食【3】丸丸 洋食居酒屋 —— 沖繩大嶺主廚家鄉菜＋苦瓜豚肉炒蛋

「丸丸」的前身是「壽司居酒屋Maru Maru」，後來升級為「Bistro Maru Maru 洋食居酒屋」，店舖裝修簡潔而帶有日系風格，提供傳統的居酒屋小吃之外，還融入了法國、意大利等西式料理，尤其是來自沖繩大嶺主廚的家鄉特色菜，苦瓜豚肉炒蛋！這道菜看似簡單，卻蘊含著濃厚的沖繩風味，選用日本苦瓜搭配雞蛋、豚肉與豆腐，再用鰹魚湯和海鹽輕輕調味點綴，口感清新不膩。

丸丸 洋食居酒屋

地址：太古太豐路3號太古城星輝台金星閣地下G1019號舖



太古美食【4】阿叔泰麵 —— 曼谷爆紅美食＋招牌菜牛肉船麵

「阿叔泰麵」於2018年由元朗起家，以主打泰國船麵和地道泰國街頭小食而聞名，深受大眾喜愛。招牌菜阿叔牛肉船麵，湯底是店家用30斤牛骨加入多種藥材熬煮超過12小時製成，味道香濃帶有微微藥材香和一點酸味，配料包括軟腍的牛肉、牛丸以及炸豬皮，口感豐富！還有冬陰功海鮮媽媽麵，是曼谷的爆紅美食，湯底酸辣開胃，濃郁卻不膩，海鮮份量十足！麵條使用泰國人氣的「媽媽麵」，口感Q彈！

「阿叔泰麵」主打泰國船麵和地道泰國街頭小食而聞名。（小紅那@酒釀NN 旅食記）

阿叔泰麵

地址：太古太古城道26號太古城金殿臺漢宮閣地下G409號舖



太古美食【5】大師兄銷魂麵舖 —— $65起！台灣人氣店＋手工製銷魂麵

「大師兄銷魂麵舖」是台灣的人氣麵店，於2024年8月在太古開設首間海外分店。店內特色在於將招牌的拌麵和牛肉湯分開，讓客人可以品嚐到麵條最原始的風味，再搭配湯品享用，這個乾濕分離的吃法非常獨特！銷魂麵的麵條最大的特色是手工製作，口感Q彈、有嚼勁！下午茶時候入座品嚐，價錢為$65起。

大師兄銷魂麵舖

地址：太古太古城道18號太古城中心1樓148號舖



太古美食【6】餃子駅 —— 海膽餃／黑松露松茸豬肉餃／蟹后蟹粉蟹肉餃

「餃子駅」主打手作餃子，以日本麵粉製作餃子皮，口感煙韌滑溜！並以「即叫即包」的方式，確保餡料多汁鮮美。除了傳統口味，還提供多款創意餃子，例如招牌海膽餃，口感鮮甜，味道帶有海膽的獨特鮮香。還有黑松露松茸豬肉餃，黑松露、松茸、豬肉餡料使口感豐富！蟹后蟹粉蟹肉餃，這款餃子能清楚看到金黃色的蟹粉，味道鮮美，尤其是煎餃版本，外皮薄脆！

餃子駅

地址：太古太古城道18號太古城中心3樓315號舖



太古美食【7】座銀 —— 大阪人氣拉麵！雞白湯拉麵／雞沾麵

「座銀」是日本大阪的人氣拉麵店，以雞白湯拉麵（$148）聞名，湯頭以原隻雞高溫長時間熬煮，呈現出獨特的奶白色，質感清澈而不油膩。更會將部分雞白湯用電動攪拌機打成輕盈泡沫，讓湯頭口感更加綿滑細緻。雞沾麵（$168）同樣吸引！跟雞白湯做法差不多，但湯汁會更加濃稠！麵條與湯分開盛裝，讓顧客可以自行沾取，口感更具彈性！

座銀

地址：太古太古城太古城道28號寧安閣地下G505及508號舖



太古美食【8】SENSU —— 椰子紅豆冰咖啡／香蕉船咖啡／芝麻糊咖啡

SENSU是一間日式西餐咖啡店，主打精緻的日式洋食，包括蛋包飯、意粉等。店家推出新餐牌，在醬汁上花了好多心思！其中的自家製他他醬，將日本醃黃蘿蔔的爽脆、紅子薑的微辛、日本蛋黃醬的濃郁以及酸青瓜的清新融合，再加入新鮮香草提味，味道層次豐富，用來配脆堡或者炸物都一流！飲品方面，全新推出的乳酪飲及土炮啡系列都很有特色！土炮啡將港式風味融入咖啡，例如椰子紅豆冰咖啡，香蕉船咖啡，芝麻糊咖啡等。

SENSU

地址：太古太古城道18號太古城中心Apita地下TKS-02號舖



太古美食【9】sensory ZERO —— 獲獎Cafe！黑松露忌廉意粉／慢煮雞胸羅勒意粉

sensory ZERO於2014年在香港黃竹坑創立，品牌理念是「從零（ZERO）開始」，透過「感官（sensory）」為顧客帶來獨特創新的體驗。店家主打西日式融合料理，菜單非常豐富，從全日早餐、意粉、日式丼飯到沙律、甜品和自家烘焙咖啡一應俱全。咖啡豆是由專業的Q Grader咖啡師 鑑定，並在香港自家烘焙。店家曾獲得Good Design Award 2024的肯定。Brunch價錢為$108起，包括黑松露忌廉意粉、慢煮雞胸羅勒意粉等。

sensory ZERO

地址：太古太古城道18號太古城中心地下誠品生活G014號舖



太古美食【10】Baker by Lubuds —— 烘焙大師20年經驗！開心果軟心撻／招牌牛角包

Baker by Lubuds是太古城一間備受歡迎的精品手工麵包店，由擁有超過20年經驗的烘焙大師蘇樹楠主理。蘇師傅曾於米芝蓮三星餐廳L'Atelier de Joël Robuchon、香港 Rosewood酒店及The Ritz-Carlton酒店等知名酒店工作，他出品的麵包品質絕對有保證！有全新出品 每日新鮮出爐的法式軟心撻和開心果軟心撻，還有招牌牛角包！選用法國A.O.P.牛油和日本麵粉，牛油比例比坊間更高，酥皮反覆摺疊12層，牛油香氣非常濃郁，口感酥脆而內層鬆軟。

Baker by Lubuds

地址：太古太古城道18號太古城中心3樓307號舖



