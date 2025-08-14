天文台料周五狂風雷暴濕度95%　抽濕機8大禁忌　放錯1位隨時自燃

隨著楊柳遠離本港及逐漸減弱，天文台在今日（14日）下午12時20分取消所有熱帶氣旋警報。不過壞天氣仍持續，天文台料明日（15日）本港仍有驟雨及狂風雷暴，相對濕度達95%。暴雨天氣會引致室內潮濕，不少人家中都會開抽濕機，究竟如何擺放抽濕機才能發揮最佳效果？台電早前就列早幾大貼士，大家可一起參考。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

熱帶氣旋楊柳的環流在8月14日清晨開始為港帶來大暴雨。（羅國輝攝）

天文台指，熱帶氣旋楊柳會在明日於華中逐漸消散，但驟雨及雷暴仍會影響華南沿岸。天文台預料明天大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，料一連9天濕度達95%。

天文台料一連9天濕度達95%。（天文台官網截圖）

不少人都會在潮濕天氣下開抽濕機，不過過去曾發生多宗抽濕機短路引致火災的意外，日前台灣電力公司（台電）發布了多篇正確使用抽濕機的文章，當中便提及多個安全使用抽濕機的秘訣！

抽濕機禁忌【1】無人在家切勿使用

抽濕機短路發生火災的情況時有聽聞，因需要外出或長時間離開的時候，記得要把抽濕機的電源關閉，並拔除插頭，而且在晚上睡覺、或者無人看管的時間，都應避免使用抽濕機，避免意外發生。

無人在家切勿使用（AI生成圖片）

經常有人說，抽濕機不能跟人共處一室，這是由於舊式的抽濕機無法設定濕度，持續開啟會導致室內濕度太低，令人覺得皮膚乾燥，所以才會有這個說法。現時市面上的抽濕機都有濕度設定功能，會把室內濕度調節至55%至65%左右，所以不用擔心。

抽濕機禁忌【2】定期檢查滿水停機功能

大部份抽濕機都有滿水停機功能，當抽濕機水箱滿水時，機體便會自動停止抽濕或斷電，假如抽濕機滿水停機功能故障，滿水後仍繼續抽濕，有機會導致短路引起火災。所以用家應定時檢查抽濕機滿水停機功能是否正常操作，尤其是剛買回來或一段時間未使用的抽濕機，可以把水箱裝滿後啟動抽濕機，測試抽濕機會否自動斷電或停機，如果發現功能故障，就要立即停止使用，並進行維修。

定期檢查滿水停機功能（AI生成圖片）

抽濕機禁忌【3】切勿放置在牆角

大部份抽濕機機體比較大，所以很多人都習慣把抽濕機放置牆邊，但牆空氣通常不流通，除了會導致抽濕效果欠佳，更會影響抽濕機散熱，阻礙進氣口空氣流通，導致機體過熱，甚至會引發短路或自燃。建議放置在牆壁、家具，至少50cm距離幫助空氣循環，同時可以配搭風扇，加強室內空氣循環，除濕效果會更好。

切勿放置在牆角（AI生成圖片）

抽濕機禁忌【4】切勿放置於窗邊

很多人喜歡把抽濕機放到窗邊，不過容易濺水的場所，例如窗邊、浴室，都不應擺放抽濕機，避免雨水、洗澡水濺進抽濕機內，引起短路，繼而引起火災。

切勿放置於窗邊（AI生成圖片）

抽濕機禁忌【5】切勿放在狹小密閉的空間

潮濕天氣容易導致衣櫃裏的衣服潮濕發霉，有些人會把抽濕機放置在衣櫃內，幫衣服抽濕。但由於抽濕機是通過把潮濕空氣吸進機內，再把乾燥的空氣排出，所以保持使用空間的空氣流通非常重要，而且衣櫃裏的衣服均屬易燃物品，如果抽濕機短路，有機會會釀成火災，所以切勿把抽濕機放進衣櫃使用。

切勿放在狹小密閉的空間（AI生成圖片）

抽濕機禁忌【6】衣服勿覆蓋抽濕機

很多抽濕機都有「乾衣功能」，不少人在梅雨天洗衣服後，都會利用抽濕機抽乾衣服，留意不可將衣物直接覆蓋在抽濕機上，要保持距離，亦應避免在抽濕機上方掛衣物，避免掉下來遮蓋出氣口，導致水份滴進機體，或遮蔽機體，導致過熱引起短路。

抽濕機禁忌【7】定期清理濾網

抽濕機進風口一般會有濾網，阻隔塵埃等進入機身，為避免進風口風量不足，零件長期在高溫下運轉，產生短路或火災，應定期為抽濕機清理濾網。

定期清理濾網（AI生成圖片）

抽濕機禁忌【8】移動抽濕機勿拉電線

當家裏濕氣較重的時候，大家可能會把抽濕機輪流放到不同房間使用，但移動抽濕機時有兩點需要注意，首先應該把水箱的水倒掉，避免移動時導致觸電或濺濕機體。其次搬運期間亦避免拉電線，此舉有機會導致電線裏的銅線斷裂，提高短路起火的風險，移動抽濕機前應收納好電線，避免過度灣折，移動期間亦應利用機身把手或搬動整個抽濕機，避免拉扯電線，才可以延長抽濕機使用壽命，避免發生短路。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略