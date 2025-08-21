Google Maps隱藏功能10個｜旅行避開樓梯位！學識1招離線都用得

Google Maps 隱藏功能｜無論是在日常雛出行還是海外旅行，都會利用Google Maps尋找路線。事實上，Google Maps不僅僅是一個導航工具，還有10大隱藏功能，可以避開繁忙時段及樓梯路段、預訂餐廳、甚至回顧過往行程，即看內文了解！



Google Maps 隱藏功能【1】查看繁忙時段

如果有想去的餐廳或景點，可以進行搜索後向下滾動，便可以看到該地點在一周內不同時段的人流趨勢。使用應用程式的話，亦會顯示等候時間或逗留時間，可以避免繁忙時段之餘更可以更有效規劃行程！

Google Map會顯示各個時段的人流。

Google Maps 隱藏功能【2】共享清單

計畫旅行行程可以使用Google Maps創建清單，將景點儲存到清單內便可以在之後快速查看。你更可以加入其他同行朋友的Google Account，他們儲存的景點也會直接顯示，或者點擊連結進行分享，並決定是否容許對方進行編輯。

可以在Google Map創建多個清單。

Google Maps 隱藏功能【3】分享即時位置

基於安全理由或者與親友走散，可以點擊自己的位置進行實時分享，對方可以在各個Google應用程式及服務查看位置，也可以與你分享位置。即使程式並非在使用當中，位置的資料也會實時更新。

Google Maps 隱藏功能【4】回顧過往行程

如果想回顧過往行程，可以在Google Map應用程式中點擊個人頭像，然後點擊「你的時間軸」，就可以看到過往去過的地點與拍照紀錄。不過要注意，回憶地圖功能需要事先開啟才會開始進行記錄，功能僅適用於應用程式。

Google Maps 隱藏功能【5】準確安排出發、搭車、抵達時間

如果想精確計畫行程，可以在輸入目的地後點擊路線，設定出發日期及時間，Google Map會自動顯示預計旅程所需時間、最快的交通工具、建議出門時間及大約的抵達時間。

可以在Google Map直接搜尋最佳交通路線。

Google Maps 隱藏功能【6】景點門票實時格價

搜尋景點後向下滾動，便會顯示不同平台的門票價格，系統更會仔細列出不同門票或套票的價格，而且可以直接點擊購買。

點擊更多選項，系統便會詳細列出所有門票種類及價格。

Google Maps 隱藏功能【7】沿路線搜索

當確定目的地並開始導航後，可以點擊「加入中途站」，並沿路線搜尋油站、餐廳、咖啡店等地方並加入到路線中。不過要注意，「沿路線搜索」僅適用於駕車、電單車及步行，並不適用於公共交通工具的路線。

沿路線搜索功能僅在應用程式中適用。

Google Maps 隱藏功能【8】下載離線地圖

如果想去的地方位置偏僻，擔心收訊不好，只需點擊個人頭像後，選擇離線地圖，就可以自行選擇想下載地圖範圍，並在離線期間取得路線指示。

Google Maps 隱藏功能【9】旅行途中餐廳直接訂位

有部分餐廳可以直接在Google Map中訂位，只需選擇訂位日期、時間及人數即可，不過並非所有餐廳都有開放次功能，如果有想要到訪的餐廳可以留意。

Google Maps 隱藏功能【10】避開樓梯路段

帶著大件行李最怕遇到樓梯，如果想在路途中避開樓梯路段，可以在選擇路線後點擊「有無障礙設施」或「方便輪椅人士出入」的選項，系統便會更改到無樓梯的路線。

