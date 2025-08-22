《戴珍珠耳環的少女》的頭巾比豪宅貴？比黃金更貴的顏料「群青」

近年經常被惡搞的名畫《戴珍珠耳環的少女》，被藝術界稱為荷蘭版《蒙羅麗莎》，其藝術地位無法以金錢來定價。不過畫作使用的藍色顏料「群青」，在17世紀竟然比黃金還要貴！單是繪畫少女頭巾的原料，就足以購買到一座豪宅！



《戴珍珠耳環的少女》的頭巾使用當時極之昂貴的顏料「群青」繪畫而成。（莫瑞泰斯皇家美術館）

「群青」——顏料界的傳奇

這種神秘的藍色，源自於阿富汗巴達赫尚省險峻的高山。礦工們需要冒著生命危險，在海拔3000至4000米的懸崖峭壁上，開採出一塊塊群青的原料「青金石」。這些青金石再沿著古老的「青金之路」，穿過沙漠、海洋，經歷數千公里抵達歐洲，此時價格已經比原本翻了數百倍。不過，讓群青變得比黃金更珍貴，是當中的製作過程。

青金石除了藍色，還帶有點點金色，以及其他礦物。（AI生成圖片）

礦石要怎樣製作成顏料呢？首先，工匠需要把青金石搗碎、篩選，把最純淨的藍色顆粒研磨成粉末，再將粉末與松脂、蠟反覆揉捏混合成一團。最後把混合物浸泡在鹼液中，青金石的雜質會保留在混合物內，而藍色的微粒會懸浮在鹼液之上，再經過漫長的沉澱，終於成為「群青」。青金石變成群青的過程非常繁複，1公斤青金石最終只能提煉出30克群青，所以它的價格才會如此高昂。

經過多重工序，青金石才製作成「群青」。(AI生成圖片）

相當於一座豪宅價值的油畫

當時的1克群青，價值等同3克黃金，以當年的物價來換算，最少工作3-4天的工資才能換取1克黃金，換句話差不多工作半個月才能換到1克群青。如此珍貴的群青，在17世紀又被稱為「聖母藍」，只有最尊貴的畫作才配得上它。據說，《戴珍珠耳環的少女》的作者維梅爾為了畫出少女頭巾上那抹艷麗的藍，不惜傾家蕩產。

後來普魯士藍的出現，改變了這群青的地位。（AI生成圖片）

直到19世紀，人工合成的「普魯士藍」問世，畫家們才能在畫布上自由地揮灑這抹酷似群青的藍色，而梵高的《星夜》就是新時代的產物。轉眼間三百年過去，《戴珍珠耳環的少女》頭巾上的群青依然鮮艷如初——如今群青仍是世界上最昂貴的顏料，每克價格高達$300美元（約$2,350港元）。

20世紀再度成為話題

可惜，這幅畫在維梅爾生前默默無聞，甚至在他過世後兩百多年裡，都幾乎無人問津。在1881年的海牙拍賣會上，《戴珍珠耳環的少女》以不到200港幣的價格成交，這個價錢甚至買不起少女頭巾上的那抹群青顏料。後來，維梅爾的畫作深得收藏家和藝術評論家欣賞，畫中少女欲言又止的神情，還有價值連城的藍色頭巾，終於受人重視，隨後更被收藏家捐到贈荷蘭莫瑞泰斯皇家美術館永久收藏，從此被冠上「荷蘭國寶」、北方的《蒙羅麗莎》的稱號，至今再沒有公開拍賣或估價。

至1999年，有作家受畫中少女啟發寫下同名小說、及後改編為同名電影，這幅畫作開始廣為人所知。如今《戴珍珠耳環的少女》的價值已無法用金錢衡量。

小說、電影的加持下，讓這幅畫作重新被人認識。（網上圖片）

(全文完)