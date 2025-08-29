太平山頂長者優惠8大｜$38搭纜車+蠟像館門票4折　套票價包食點心

長者優惠計劃2025｜樂悠咭山頂纜車收費｜香港太平山頂，常被譽為「城市綠肺」的瑰寶，不僅是遊客拜訪熱點，更是長者們享受悠閒時光的好去處！最近，山頂推出8大長者優惠，年滿65歲或以上之長者，可享超值價$38就能乘搭纜車；或是以$112享用點心套餐之餘，還能一覽無遺高達428米的山頂美景！想知道如何搶購這些優惠，立即閱讀我們的詳細指南啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

山頂長者優惠｜【1】山頂日賞套票——$125包來回纜車、凌霄閣摩天台睇風景、品嘗點心套餐

最近，山頂纜車有限公司推出「山頂日嘗」優惠套票！$125包來回纜車門票，未過坐過亞洲首條纜索鐵道的老友記，就勿錯過這次優惠啦！除了有來回纜車門票，優惠還包括登上香港最高的觀景台——摩天台428，飽覽維多利亞港的壯麗景色！最後亦有長者最愛的點心套餐！到凌霄閣P1樓的鍾茶館就能品嚐曲奇皮蛋撻、$48以下的點心等。

山頂長者優惠｜【2】山頂纜車紅鑽尊享（特快尊屬通道）——$149自選專屬出入點

若想體驗山頂旅程，該項優惠套票可讓你以$149的價錢，登上香港最高觀景台——凌霄閣摩天台428、坐來回山頂纜車、入場美樂體驗館以及獲得紅鑽通行證。（資料圖片）

山頂纜車每年都有數以百萬計、來自世界各地的旅客乘坐，若想體驗山頂旅程，該項優惠套票讓你以$149的價錢，登上香港最高觀景台——凌霄閣摩天台428、坐來回山頂纜車、入場美樂體驗館以及獲得紅鑽通行證。透過紅鑽通行證，賓客可以使用山頂纜車上下總站的專屬出入點，從而縮短排隊時間！

山頂長者優惠｜【3】優惠套票送 「美樂體驗館」入場票——$68起！

美樂體驗館是新開幕景點，可以探索到數十年前的真實物品，展示歷史悠久的香港生活方式！（官方圖片）

65歲或以上長者只要購買單程纜車門票（包摩天台428入場券），價錢為$68；或來回纜車門票（包摩天台428入場券），價錢為$84。即送價值$26的美樂體驗館入場票！美樂體驗館是新開幕景點，可以探索到數十年前的真實物品，展示歷史悠久的香港生活方式！而且還設有美樂士多，有多款懷舊零食、兒時玩意，以及本地品牌製造的大小產品，重現1970至80年代香港老情懷！

山頂長者優惠｜【4】早晨優惠套票——$71

早晨優惠套票包括來回山頂纜車及摩天台428入場券，去程纜車須於中午12時前使用，回程纜車無時段限制，體驗2個設施，價錢只需$71！（官方圖片）

早晨優惠套票包括來回山頂纜車及摩天台428入場券，去程纜車須於中午12時前使用，回程纜車無時段限制，體驗2個設施，價錢只需$71！

山頂長者優惠｜【5】山頂纜車車票——$38起！

滿65歲之長者可以$38就能乘坐山頂纜車！（資料圖片）

如果只對纜車有興趣的老友記，可選擇$38單程山頂纜車優惠項目；或來回乘搭山頂纜車，價錢則為$54。

山頂長者優惠｜【6】凌霄閣摩天台428入場票​​——只需$38！

滿65歲之長者可以$38就能登上凌霄閣摩天台428！（資料圖片）

至於只對凌霄閣摩天台428有興趣的老友記，可選擇$38優惠項目，凌霄閣摩天台428有428米海拔，飽覽香港獨特景緻！平日早上10時至晚上10時開放；而假日早上8時至晚上10時開放。不論在日間、下午或晚上時間到訪，觀賞感覺都各有特色！

山頂長者優惠｜【7】美樂體驗館入場票——只需$13！

美樂體驗館亦有單一優惠！不需跟其他設施合併！只是入場美樂體驗館，長者價僅是$13！讓大家穿越舊香港！

山頂長者優惠｜【8】杜莎夫人蠟像館門票——$120！4折優惠！

由即日起至2025年12月31日，65歲或以上長者於杜莎夫人蠟像館正門售票處，岀示有效的長者咭或樂悠咭，即可以優惠價$120入場原價為$300的杜莎夫人蠟像館，優惠高達4折！

由即日起至2025年12月31日，65歲或以上長者於杜莎夫人蠟像館正門售票處，岀示有效的長者咭或樂悠咭，即可以優惠價$120入場！（香港杜莎夫人蠟像館官方圖片）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略