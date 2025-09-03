長者早場戲院優惠10大｜$25起！港九新界都有　百老匯/英皇/MCL

長者早場優惠2025｜長者戲院優惠2025｜許多戲院為了鼓勵長者多出門，特別推出了「長者早場戲票優惠」，讓他們能在上午時段以更優惠的價格觀賞電影，享受一個輕鬆愉快的早晨。《香港01》好食玩飛記者為大整理了10大長者早場戲票優惠，低至$25！即看下文啦！



長者早場戲票優惠｜【1】MCL CINEMAS——早場$30

滿60歲或以上長者，觀看早上11時59分前以及下午1時30分前的場次，價錢只需$30！

滿60歲或以上長者，觀看早上11時59分前以及下午1時30分前的場次，價錢只需$30！（官方圖片）

長者早場戲票優惠｜【2】百老匯院線——首場$25起

滿60歲或以上長者，觀看當天的首場電影，價錢只需$25至$35！MOViE MOViE Cityplaza、B+ cinema MOKO、B+ cinema apm、PREMIERE ELEMENTS、百老匯電影中心、百老匯旺角、MY CINEMA YOHO MALL、百老匯葵芳、百老匯荃灣、百老匯嘉湖的首場優惠為$25；而MOViE MOViE Pacific Place、PALACE ifc的首場優惠則為$35。

滿60歲或以上長者，觀看當天的首場電影，價錢只需$25至$35！（資料圖片）

長者早場戲票優惠｜【3】嘉禾院線——午場前$30起

滿60歲或以上長者，觀看下午1時前的場次，價錢只需$30或$35！

滿60歲或以上長者，觀看下午1時前的場次，價錢只需$30或$35！（官方圖片）

長者早場戲票優惠｜【4】英皇戲院——首場$25起

滿60歲或以上長者，觀看當天的首場電影，價錢只需$25至$35！屯門新都商場、尖沙咀 iSQUARE、荃灣荃新天地的首場優惠為$25；Plus+ 大圍圍方、將軍澳康城、馬鞍山新港城中心的首場優惠為$30；銅鑼灣時代廣場、中環娛樂行的首場優惠為$35。

滿60歲或以上長者，觀看當天的首場電影，價錢只需$25至$35！（官方圖片）

長者早場戲票優惠｜【5】Cinema City——首場$20／2D全景聲$30起

滿60歲或以上長者，長者可享$20的首場優惠，2D全景聲的首優惠場亦只需$30。非首場的場次，長者優惠價為$38，而2D全景聲的場次普通場長者可享$48優惠價。

長者早場戲票優惠｜【6】巴黎倫敦紐約米蘭戲院——首場$25

滿60歲或以上長者，可享$25的首場優惠，其他場次長者優惠票價為$45。

長者早場戲票優惠｜【7】高先電影院——早場$30

滿60歲或以上長者，平日早場價格為$30；平日上午優惠場價格為$45；普通場次長者優惠價為$60；假日早場的價格則為$40。

滿60歲或以上長者，平日早場價格為$30。（官方圖片）

長者早場戲票優惠｜【8】CGV Cinemas——早場$30

滿60歲或以上長者，觀看早場場次，價錢只需$30！而普通場次的長者優惠價為$45！

長者早場戲票優惠｜【9】影藝戲院——早場$25

滿60歲或以上長者，到九龍城之分店觀看早場電影，價錢為$25。而到青衣城、銅鑼灣之分店觀看早場電影，價錢為$30。

長者早場戲票優惠｜【10】Lumen Cinema——早場$30

滿60歲或以上長者，觀看上午11時30分或之前的早場場次，價錢只需$30！若觀看上午11時30分後之場次，價錢則為$50（VIP廳上映的場次為$60）！

