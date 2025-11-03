沙田馬場新玩法｜連薈+天馬驛開箱　燒腦解謎Game、變身騎師體驗

沙田馬場｜香港賽馬會沙田馬場，帶來煥然一新的體驗！《香港01》好食玩飛頻道記者今次為大家開箱連薈、天馬驛2大新設施，好玩推介包括用3D數碼技術還原多匹經典賽駒在虛擬馬房的情景，並與牠們互動；也有刺激好玩的模擬策騎遊戲等你變身騎師，滿足奔馳賽道的夢想！想知還有甚麼好玩？有甚麼打卡Able？即看下文了解啦！



▼▼沙田馬場天馬驛5大必去專區▼▼

沙田馬場天馬驛好玩推介【1】傳承解馬——解謎遊戲

「傳承解馬」是位於天馬驛4M樓的解謎遊戲， 玩家會在多間以賽馬為主題的房間中，透過觀察找到線索，解開一系列的謎題，從中深入了解賽馬的傳奇歷史！小編玩完覺得過關雖有一定難度，但同時也很有成功感！提提大家要先在網上預留名額，就可以安心暢玩！

沙田馬場天馬驛好玩推介【2】天馬次元——XR模擬策騎

位於天馬驛4M樓的「天馬次元」是一個以實境技術（XR）模擬策騎的互動遊戲，玩家需先在綠幕下完成兩項任務，包括摸摸馬匹及投餵蘿蔔。之後玩家可跟著螢幕上的指示，學習騎師策騎姿勢，並模擬策騎香港經典賽駒出賽！

整個策騎過程更會錄成影片，大家可放上社交平台跟朋友分享！溫馨提示，小編建議玩家避免穿著綠色衣服，以免跟背景顏色重疊而影響畫面。不過，大家萬一著了綠色衣服也不用擔心，因為場內也提供參考騎師綵衣設計的外套供大家穿著。

沙田馬場天馬驛好玩推介【3】天馬光影——跟騎師拍照／即影即有

位於天馬驛3M樓的「天馬光影」，設有互動式拍照專區，可以跟多位3D騎師拍照，還有AI攝影站，即時生成以賽馬為主題的照片，更可列印相片留念！

沙田馬場天馬驛好玩推介【4】餐飲選擇多——亞洲美食／美食廣場

天馬驛的餐飲設施分別位於3樓和4樓，3樓有Fudo Town美食廣場用餐區，集結五大特色美食區，包括拉麵、飲勝、飯、洋食及甜品。4樓餐廳Izakaya則提供亞洲美食，如多款定食、魚生等菜式。小編特別推介炙燒米薄餅，薄餅配有吞拿魚、牛油果、三文魚、蝦肉、飛魚籽等，口感豐富、魚肉鮮甜，所有海鮮都非常匹配，是必定要點選的菜式！

小編提提你，只要預約Fudo Town或Izakaya，就能免費仼玩3M層和4M層的各種體驗設施，包括天馬次元、傳承解馬等。

沙田馬場天馬驛好玩推介【5】賽馬體驗——數碼亮相圈、互動式AI揀馬站

「天馬驛」是香港首個四層高的數碼賽馬體驗地標，融合現場賽馬的刺激感及嶄新的數碼科技，提供前所未有的賽馬運動及娛樂體驗！數碼亮相圈是以一比一馬匹大小的電腦合成馬，即時播放沙圈出場的馬匹以及賽事資訊！天馬驛還有三個互動式AI揀馬站，以AI分析每場賽事，以及透過模擬賽事過程，分析賽事形勢！

▼▼沙田馬場連薈4大必玩▼▼

沙田馬場連薈好玩推介【1】傳奇馬廊——虛擬馬房

位於連薈2樓的傳奇馬廊設有虛擬馬房，大家只要走近馬房前，便會有3D數碼技術還原的經典賽駒與你互動，當中包括浪漫勇士、金鎗六十及精英大師等，大家一定要跟牠們打卡啦！

大家只要走近虛擬馬房前，便會有經典賽駒與你互動，大家一定要跟牠們打卡！（廖雁雄攝）

沙田馬場連薈好玩推介【2】手作.連薈——DIY工作坊

位於連薈3樓的「手作.連薈」主打DIY工作坊，每個月都有不同的製作主題，以10月為例，入場人士可親手製作一個小馬皮革掛飾；而11月的製作主題為「沙繪藝術盆栽」。現場會有導師即場教學，還有刻名服務。需時約20分鐘的工作坊，參加費用為$200。小編建議大家於連薈官網預約，以免花費太多時間等候！

沙田馬場連薈好玩推介【3】6大打卡位——超像真機械馬、霓虹燈

小編推介的打卡位主要集中在連薈，首個打卡位位於2樓的傳奇騎師之路，場地展岀6位精英騎師的綵衣及個人專屬出賽裝備，推介大家一定要去這位置打卡留念！

位於2樓的傳奇騎師之路展岀6位精英騎師的綵衣及個人專屬出賽裝備！（廖雁雄攝）

第2個打卡位是2樓的機械動態馬匹「駿馬奔騰」，此藝術品是特別訂製，展現馬匹的動態與神韻，大家記得把握機會打卡啦！

2樓的機械動態馬匹「駿馬奔騰」，大家記得把握機會打卡啦！（廖雁雄攝）

第3個打卡位為４樓天花板以樹木為主題的大型LED裝置，該裝置會隨不同季節轉換主題，例如秋天會布滿紅葉；夏天會布滿綠葉，非常應景！

四樓天花板以樹木為主題的大型LED裝置會隨不同季節轉換主題，例如秋天會布滿紅葉！（廖雁雄攝）

至於第4個打卡位是4樓的「福氣轉轉轉」，站在霓虹燈前打卡，充滿香港特色！第5個打卡位是同樣在4樓的一比一機械馬，無論是馬匹的聲音或是表情，像真度超高。機械馬旁邊更有靚仔儀仗馬策騎員同場！最後一個打卡位是同層的櫻花樹，一年四季都可以賞櫻！

4樓的「福氣轉轉轉」，站在霓虹燈前打卡，充滿香港特色！（廖雁雄攝）

沙田馬場連薈好玩推介【4】港式小食選擇多——「廢水」都有！雞蛋仔／爆谷

連薈除了玩樂設施，還提供不同特色小食，例如位於連薈2樓設有小食亭售賣雞蛋仔、雪糕等小食，當中運馬車造型的小食亭非常吸睛！走上一層的3樓，更有販售朱古力的「甜匠坊」、手工啤酒亭、爆谷站、手搖飲品店！

天馬驛

地點：沙田馬場第二座看台3樓至4樓閣層

營業時間：

沙田日間賽事：首場賽事前1.5小時

沙田黃昏賽事：首場賽事前1.5小時 (6月至7月)

沙田夜間賽事：首場賽事前1小時

*餐廳營業至尾場賽事完結

入口：連薈三樓及四樓設有入口通往天馬驛

訂座網頁：https://www.bookingrc.hkjc.com/onlinebooking/?venueGroupId=33&lang=zh_TW&b_cid=SPLDSP_RnE%2FHospitality%2FVenueDetail_SideBanner

連薈

地點： 沙田馬場第二座看台2至4樓

營業時間： 首場賽事開跑前2小時至尾場賽事

