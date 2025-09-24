颱風樺加沙︱港鐵幾時停駛?8號風球有冇車?服務安排一文看

颱風樺加沙︱港鐵｜天文台已改發八號烈風或暴風信號，預計海有極巨浪及湧浪。密雲，有頻密狂風大驟雨和雷暴，及有顯著風暴潮。因應惡劣天氣，港鐵亦會調整服務安排。



八號烈風或暴風信號現正生效。天文台指，樺加沙正逐漸遠離本港，晚上風勢會逐漸減弱。海有極巨浪及湧浪。密雲，有頻密狂風大驟雨和雷暴，及有顯著風暴潮。

樺加沙會在今日靠近廣東西部沿岸一帶（天文台網頁截圖）

颱風樺加沙︱港鐵服務安排 隧道段列車／露天段列車／巴士／輕鐵

由於颱風過後有可能要清理路軌上的雜物及復修受損的設備，同時亦需要時間調配列車，部分列車服務會在安全情況下逐步恢復，初時整體班次可能較疏。

受熱帶氣旋影響，港鐵部分車站出入口暫時關閉：

觀塘｜C3

牛頭角｜B4

葵興｜C

石門｜B



受熱帶氣旋影響，港鐵最新服務安排如下：

荃灣綫

中環↔荃灣：15 分鐘

觀塘綫

黃埔↔調景嶺：15分鐘

港島綫

堅尼地城↔柴灣：15分鐘

南港島綫

金鐘↔海怡半島：10分鐘

將軍澳綫

北角↔寶琳：15分鐘

調景嶺↔康城：20分鐘

東涌綫

香港↔九龍：15分鐘

九龍↔東涌：準備中

迪士尼綫

欣澳↔迪士尼：準備中

機場快綫

香港↔博覽館：準備中

東鐵綫

金鐘↔紅磡：15分鐘

紅磡↔大埔墟：準備中

大埔墟↔羅湖或落馬洲：預計黃昏過後時間恢復

屯馬綫

屯門↔烏溪沙：15分鐘

輕鐵

705綫、706綫、751綫及761P綫：20分鐘

其餘路線：準備中

港鐵巴士

服務暫停



颱風樺加沙【1】隧道段列車

1號戒備信號及3號強風信號：維持正常服務

即將改發8號烈風或暴風信號：維持正常服務，有需要時會逐步加密班次

8號烈風或暴風信號：初期維持正常，有需要時會加密班次。隨著暴風接近，班次會逐步減少，維持有限度服務

9號烈風或暴風風力增強信號及10號颶風信號：維持有限度服務，班次較疏，行車時間較長

颱風樺加沙【2】露天段列車

1號戒備信號及3號強風信號：維持正常

即將改發8號烈風或暴風信號：維持正常，有需要時會逐步加密班次

8號烈風或暴風信號：初期維持正常，有需要時會加密班次。隨著暴風接近，班次會逐步減少，維持有限度服務

9號烈風或暴風風力增強信號及10號颶風信號：服務即時暫停

（仍行駛中的列車會盡可能在安全情況下行駛至原定的終點站或鄰近車站）

露天段的鐵路服務包括：

東鐵綫

馬鞍山綫

機場快綫

迪士尼綫

荃灣綫 – 荃灣站往返荔景站

觀塘綫 – 彩虹站往返調景嶺站

港島綫 – 杏花邨站往返柴灣站

東涌綫 – 九龍站往返東涌站

南港島綫 – 金鐘站往返利東站

西鐵綫 – 荃灣西站往返屯門站



颱風樺加沙【3】港鐵巴士

1號戒備信號及3號強風信號：維持正常

即將改發8號烈風或暴風信號：維持正常，有需要時會逐步加密班次

8號烈風或暴風信號：初期維持正常，有需要時會逐步加密班次，信號發出三小時後服務停止

9號烈風或暴風風力增強信號及10號颶風信號：服務即時暫停

颱風樺加沙【4】輕鐵

1號戒備信號及3號強風信號：維持正常

即將改發8號烈風或暴風信號：維持正常，有需要時會逐步加密班次

8號烈風或暴風信號：初期維持正常，有需要時會加密班次。隨著暴風接近，班次會逐步減少，維持有限度服務

9號烈風或暴風風力增強信號及10號颶風信號：服務即時暫停

