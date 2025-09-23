颱風樺加沙｜風王來襲！打風可以開冷氣嗎？中電解答1情況不要開

颱風樺加沙｜風王樺加沙來勢洶洶！天文台今日 （23日）下午2時20分將改發八號烈風或暴風信號，預料熱帶氣旋樺加沙會於今日橫過南海北部。天文台預計星期三（24日）將有頻密狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，離岸及高地可能達12級。每次打風，「打風可以開冷氣嗎？」，都會是爭論的議題之一，究竟颱風期間應否開冷氣？原來中電早給出答案！



颱風樺加沙｜天文台料周三風力達12級

天文台表示，將在今日（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，沿岸地區天氣開始急速轉壞，風勢顯著增強。颱風樺加沙會在今日橫過南海北部，並逐漸靠近廣東沿岸，料周三（24日）有頻密狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有非常巨浪及湧浪，吹東至東北風9至10級，離岸及高地可能達12級。

天文台預料天氣會在稍後迅速轉壞。（天文台網頁截圖）

天文台表示，會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估今晚較後時間至明日初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

颱風樺加沙｜網民意見兩極！到底應不應該開冷氣？

颱風殺到，大部分留在家中的人在室內仍會開冷氣。過去不時有網民討論，打風時應不應該開冷氣，今次超強颱風樺加沙殺到，有網民在社交平台threads發文詢問其他網民打風期間應都開冷氣，指擔心開冷氣會倒吸水。

有人回覆指「我問過做電力嘅人，全部都話8號仲可以諗吓，但9號已經唔好開」、「我會選擇唔開」。有網民更親身實測，「我上次黑雨就係咁，一路訓一路噴啲水落面，嗰陣以為窗漏水點知原來係個冷氣。」不過亦有網民指，使用窗口式冷氣機不會有問題。

颱風樺加沙｜中電公布答案

對於打風期間應否開冷氣，中電原來早已公布答案！中電指出，颱風來襲時可以正常開啟冷氣機，因為冷氣機正常運作不會因颱風而損壞，唯獨處於當風位置的冷氣機需要關掉，因為強風可能會令冷氣機反向運轉，損壞摩打，導致冷氣機損壞或過熱。

中電亦提醒，若在過程中發現冷氣機損壞，應保持冷靜，立即遠離電器。倘若需要撤離單位，請將電器插頭拔掉及關掉總掣。

