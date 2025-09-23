颱風樺加沙｜裝修師傅發警世文　教4招防鋁窗吹開、抽氣扇扯落街

颱風樺加沙｜超強颱風樺加沙來勢洶洶，不少人都擔心家中物件會被強風吹襲，已一早開始「超前部署」防風措施。日前有自稱裝修師傅的網友在Threads發文分享，打風時應該怎樣做才可以防止窗戶被吹開、漏風及入水等問題，另外更提醒，除了窗戶外，還有兩個位置同屬高危，必須多加注意。



颱風樺加沙｜天文台預告下午改掛8號風球

天文台表示，樺加沙環流廣闊，風勢猛烈，對廣東沿岸構成嚴重威脅。受風暴潮影響，預計天氣持續惡劣，有頻密狂風大驟雨及雷暴。天文台預告將於今日（23日）下午2時20分改掛8號烈風或暴風信號。

天文台預告將於今日下午2時20分改掛8號烈風或暴風信號。（Tropical Tidbits）

颱風樺加沙｜「90後裝修佬」在Threads分享防風4招

除了天文台提早預告懸掛颱風戒備信號之外，相信不少市民已嚴陣以待，提前準備防風措施。近日就有一名自稱「90後裝修佬」的網友在Threads分享了兩則「警世文」，教市民4招防止窗戶被吹開、漏風及入水等打風經常遇到的問題。

颱風樺加沙｜鋁窗鎖耳鬆脫或無法鎖緊 可用電線或尼龍繩綁住開關

假如家中鋁窗的鎖耳已鬆脫或無法鎖緊，一但遇上大風，窗戶很可能會被吹開或漏風入水。樓主教路，大家可以使用電線或尼龍繩綁住「刁鉻」（即用作扣緊鋁窗的開關）或抽手；若鋁窗的防水膠邊失效，可使用文件夾或膠袋攝住窗邊。

此外，亦有網友在貼文留言，建議使用焗爐紙，因其物料較「跣水」，可防止風壓太大令雨水滲回窗內，亦有網友提議使用A4膠folder，認為其擋水效果更佳。

颱風樺加沙｜3Ｍ皺紋紙或不留痕的膠紙貼窗 另可放毛巾在窗台「吸咀位」

另一個大家關心的問題，就是打風時可能會「吹爆窗」，因此很多人會提前貼膠紙在玻璃窗防風，樓主則建議使用3Ｍ皺紋紙或不留痕的膠紙，同時亦可以將毛巾放在窗台「吸咀位」（又稱為門檻石），以預防出現漏水時，雨水流到到處都是。

將毛巾放在窗台「吸咀位」，以預防出現漏水時，雨水流到到處都是。（小紅書@大然然的咖啡角）

颱風樺加沙｜抽氣扇及抽油煙機喉超危險！網民分享：曾飛落街

除了門窗之外，樓主另外還發布新貼文提醒，抽氣扇和抽油煙機喉也是打風時的高危位置。如果家中使用圓形抽氣扇，一定要在打風前將抽氣扇的拉繩拉下來，讓外面的蓋子蓋住抽氣扇；如果使用電索抽氣扇或方形抽氣扇，則應該仔細檢查抽氣扇後的扇葉能否正常關上，因其活動臂可能會被油漬黏住而無法關好。

樓主拍片教導網民如何蓋好圓形抽氣扇。（Threads@wolfstarstar）

至於抽油煙機方面，樓主表示要留意玻璃膠，有沒有封好抽油煙機喉及窗口玻璃夾口位，另外也要注意抽油煙機喉是不是「向下45度角」，若然不是，就需想辦法調整。

不少網友看後紛紛感謝樓主提供的防風心得，也有網友亦留言提醒家中有露台的人，應及早清理露台雜物及固定傢俱，因打風「真係成個雜物櫃都吹得起」；也有網友表示曾在颱風「山竹」襲港期間，整個抽氣扇被強風「扯咗落街」。因此，今次超強颱風「樺加沙」來襲，大家也因提高警覺，以免意外發生。

