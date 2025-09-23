颱風樺加沙｜8號風球餐廳營業安排　麥當勞/大快活/KFC/大家樂

風球樺加沙｜颱風樺加沙｜天文台今午（23日）2時20分會改發八號烈風或暴風信號。天文台預測，本港今日吹清勁至強風程度北風，風勢進一步增強，稍後達烈風程度，海有非常大浪及湧浪。



8號風球懸掛，有哪些餐廳會照常營業呢？記者整合12大連鎖餐廳於8號風球下的營業安排，包括麥當勞、KFC、譚仔米線等。不過大家要切記，出發搵食時要注意安全。



天文台料本港將迎狂風暴雨。（資料圖片）

颱風樺加沙｜8號風球餐廳【1】麥當勞營業安排

麥當勞於8號風球照常營業。（資料圖片）

麥當勞全線分店於8號風球下照常營業（山頂、數碼港、跑馬地馬場、海洋公園、海逸豪園、富榮花園、沙田馬場、亞洲貨櫃大廈ATC、石籬、愉景灣分店除外），而麥麥送外賣送餐服務於8號風球下將會暫停服務。

颱風樺加沙｜8號風球餐廳【2】KFC營業安排

KFC赤柱廣場、中環信德中心、中環有餘貿易中心、觀塘東廣場、啟德體育園、亞洲國際博覽館之分店在8號風球下暫停營業。（資料圖片）

由於八號烈風或暴風信號將於下午2時20分懸掛， 所以KFC「快脆送」服務將於下午1時開始全線暫停，而KFC大部分分店堂食（赤柱廣場、中環信德中心、中環有餘貿易中心、觀塘東廣場、啟德體育園、亞洲國際博覽館除外）、外賣自取以及「快脆拎」則會維持正常營業時間為大家繼續提供服務。

颱風樺加沙｜8號風球餐廳【3】譚仔三哥米線營業安排

譚仔三哥米線8號風球照常營業。（資料圖片）

8號風球期間，譚仔三哥大部份分店仍照常營業，以下分店除外！至於如果天文台發出9號或以上颱風警告「極端情況」，譚仔三哥全線分店營業安排將會有所變動，請大家密切留意官網！

暫停營業之分店：

九龍：

荔枝角D2

尖沙咀幸福中心

尖沙咀太興廣場

大角咀大全街

佐敦道46號

旺角登打士街

紅磡馬頭圍道

紅磡百合苑商場

觀塘電訊一代廣場

觀塘晨光大廈

牛頭角海濱匯

樂富匯富坊

新蒲崗康強街

啟德體育園

黃大仙竹園廣場



新界：

馬鞍山新港城

大埔大明里

沙田新城市廣場

上水海禧華庭

元朗安寧路

元朗加點

點荃灣南豐中心

葵涌九龍貿易中心

屯門大興商場

屯門雅都商場

屯門山景商場

屯門珀御坊

將軍澳中心

香港科技大學



港島：

中環威靈頓街

灣仔道

香港仔中心

小西灣富欣花園

銅鑼灣希慎廣場



颱風樺加沙｜8號風球餐廳【4】譚仔雲南米線營業安排

譚仔雲南米線8號風球照常營業（資料圖片）

譚仔雲南米線於8號風球下，大部份分店將會維持營業，惟部分分店暫停營業，大家於8號風球下，出發前往譚仔雲南米線分店購買食物前，記得睇清楚以下清單啦！

照常營業之門店：

香港

香港仔利港中心

香港仔華貴商場

柴灣華泰大廈

小西灣商場

筲箕灣愛東

鴨脷洲海怡半島

石塘咀石塘坊

北角樂嘉中心

堅尼地城

銅鑼灣謝斐道



九龍

旺角豉油街

旺角新世紀廣場店

長沙灣青山道

油麻地彌敦道

佐敦白加士街

深水埗西九龍中心

觀塘翠屏

觀塘康寧道

油塘大本型

藍田麗港城

藍田啟田商場

牛頭角下邨

觀塘秀茂坪

九龍灣淘大

彩虹彩雲

何文田廣場

大角咀港灣豪庭

大角咀海富商場

美孚曼坊

鑽石山鳳德

樂富廣場

九龍城廣場

紅磡置富都會

新蒲崗Mikiki

黃大仙中心北館



新界

屯門海趣坊

屯門華都

屯門富健花園

天水圍嘉湖

天水圍天澤

天水圍天盛

元朗千色匯

元朗廣場

荃灣綠楊坊

荃灣海之戀

荃灣愉景新城

葵興新葵興廣場

上水彩園邨

上水新都廣場

粉嶺囍逸

粉嶺皇后山

粉嶺名都

粉嶺華明

沙田中心

沙田廣源

沙田禾輋

馬鞍山頌安

馬鞍山廣場

馬鞍山銀湖天峰

馬鞍山錦泰

大圍美林

大圍新翠

大埔超級城

大埔太和邨

青衣長發

東涌富東

青衣翠怡花園

將軍澳新都城

將軍澳尚德

將軍澳南豐廣場

將軍澳廣場

將軍澳彩明

將軍澳日出康城

將軍澳寶琳



颱風樺加沙｜8號風球餐廳【5】Pizza Hut營業安排

Pizza Hut8號風球照常營業（資料圖片）

樺加沙即將吹襲本港，Pizza Hut會在8號颱風前，如常為大家提供堂食、外送速遞及外賣自取服務。部分分店或會視乎情況而調整營業時間，詳情請向分店查詢。

颱風樺加沙｜8號風球餐廳【6】大家樂營業安排

大家樂8號風球照常營業（資料圖片）

大家樂於8號風球下，所有分店將會維持營業！

8號風球餐廳【7】太興營業安排

太興8號風球照常營業（資料圖片）

太興8號及9號風球下，大部分分店都會照常營業，提供燒味飯、小炒及冰鎮奶茶等。

颱風樺加沙｜8號風球餐廳【8】茶木營業安排

茶木8號風球照常營業（資料圖片）

於八號風球懸掛期間，茶木大部分分店照常營業，惟尖沙咀iSquare及荃灣千色匯於今午2時開始暫停營業！

如果天文台宣布9號風球（或以上） 懸掛，分店將暫停營業。請密切留意茶木的社交平台有關最新安排。

颱風樺加沙｜8號風球餐廳【9】吉野家營業安排

吉野家8號風球照常營業（資料圖片）

吉野家於8號風球下，大部分分店將會照常營業，除了深井麗都、MegaBox、大埔、九龍站、灣仔新鴻基中心、嘉湖二期暫停營業。至於，外送服務暫停會暫停。

颱風樺加沙｜8號風球餐廳【10】美心MX營業安排

美心MX8號風球照常營業（資料圖片）

今日全線美心MX或美心Food²服務至晚上8時！隨後風勢變化大，岀發前先留意美心的FB或IG最新營業消息！

8號風球餐廳【11】大快活營業安排

大快活 8號風球照常營業（資料圖片）

大快活於8號風球下，大部分分店照常營業。

颱風樺加沙｜8號風球餐廳【12】翠華營業安排

翠華8號風球照常營業（資料圖片）

翠華今日將營業至晚上8時；至於明日（24日）全日暫停營業！

