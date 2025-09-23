颱風樺加沙交通消息｜港鐵、城巴、九巴、航班安排　幾時冇車搭？

颱風樺加沙交通消息｜八號西北烈風或暴風信號現正生效。根據現時評估，稍後天氣會開始急速轉壞，有狂風驟雨及雷暴。由於天氣情況惡劣，市民應留在安全地方暫避。如果仍要外出上班，可以參考以下公共交通工具的暴雨下交通安排。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

天文台將改發八號烈風或暴風信號（資料圖片）

颱風樺加沙交通消息｜8號風球交通安排【1】巴士

颱風樺加沙交通消息｜【1.1】九巴及龍運

下列九巴及龍運繁忙時間路線將提早於中午起提供服務︰

43P︰香港科學園開︰13:00、13:30、14:00

82C︰香港科學園開︰13:00、14:15

272K︰大學站開︰12:20-14:45

272S︰香港科學園開︰13:00、13:15、13:35、13:55、14:15、14:30

600︰中環（林士街）開︰13:20、13:40、14:00、14:30

900︰灣仔（會展）開︰13:20、13:40、14:00、14:30

E36C︰飛機維修區開︰12:10

E37C︰飛機維修區開︰12:07

E42C︰飛機維修區開︰12:06



九巴及龍運大部分路線將於下午4時20分起陸續暫停服務，為方便乘客於各轉車站接駁九巴路線回家，下列九巴路線將維持服務至下午5時20分：

九龍︰ 3D（往慈雲山（中）方向）、7M、13M、16M、19（往安達臣方向）、23M、26M、29M、211、213M、216M

新界東︰ 72K、78A、81K、83K、86K（往錦英苑方向）、98A、270、272A、273A、288、296A

新界西： 251A、251B、252、268（往攸壆路簡約公屋（南）方向）



此外，九巴下列路線將暫停服務：

九龍︰ 13、224X

新界東： 78S、87C、274P

新界西： 258P

過海路線︰ 934、936、P960、P968



「九巴遊香港」HK1已暫停服務。

九巴路線B1、B9，龍運路線S1、S64系列將於八號信號生效期間維持有限度服務。

颱風樺加沙交通消息｜【1.2】城巴

因應天文台公布將於下午2時20分改發八號信號，城巴將於中午起加密巴士班次，以便利市民盡快由工作場所返回住所。

港島：8P、38、70、72、720、788

九龍及新界 ：50、79X、E22A、S52

過海路線：116、118、601、608、619、682、930、930X、948、952、962X、969



城巴大部分日間服務將維持至約下午4時20分，隨後有序暫停。來往港珠澳大橋香港口岸及欣澳站的B5號線將於下午3時起因應港珠澳大橋關閉暫停

服務。在八號信號期間，城巴 B3X、B7（只提供粉嶺站來往香園圍口岸服務）及S1號線將維持有限度服務。

此外，「觀光城巴」開篷觀光巴士路線於周二及周三暫停服務。

颱風樺加沙交通消息｜【1.3】嶼巴

路線37M、38、39M、B2、B2P、B4及B6由16:20起維持有限度服務。

日間路線之尾班車開出時間將會提前：

1號線：梅窩往大澳 16:30｜大澳往梅窩 16:30

2號線：梅窩往昂坪15:40｜昂坪往梅窩 16:45

3M號線：梅窩往東涌 16:25｜東涌往梅窩 16:45

4號線：梅窩往塘福 14:45｜塘福往梅窩 15:25

11號線：東涌往大澳 16:50｜大澳往東涌 16:45｜沙咀往東涌 16:15

21號線：昂坪往大澳 16:20｜大澳往昂坪 16:00

23號線：東涌往昂坪 16:10｜昂坪往東涌 16:30

34號線：東涌往石門甲 16:00｜石門甲往東涌 16:30

36號線：東涌往迪士尼 14:30｜迪士尼往東涌 15:05

37H號線：迎東開出 16:30



其餘所有日間路線暫停服務，直至另行通知。

颱風樺加沙交通消息｜【1.4】港鐵巴士

港鐵巴士服務目前維持正常，並會在八號烈風或暴風信號生效3個小時後暫停服務。

颱風樺加沙交通消息｜【1.5】珀麗灣客運

路線NR330及NR332於13:00至15:00期間加强服務，並於15:00起維持有限度服務。

路線NR334

珀麗灣–機場：尾班車於14:30開出

機場–珀麗灣：尾班車於15:00開出



路線NR338S

珀麗灣–中環：尾班車於13:00開出

中環–珀麗灣：尾班車於13:30開出



颱風樺加沙交通消息｜8號風球交通安排【2】港鐵

八號信號生效時，列車及輕鐵仍會繼續服務，而改發九號或更高颱風信號時，露天段列車和輕鐵將會暫停服務，至於仍在露天段行駛中的列車會盡可能在安全情況下，行駛到原定終點站或有連接商場的車站。

荃灣綫

中環↔荃灣：2分鐘

觀塘綫

黃埔↔調景嶺：2分鐘

港島綫

堅尼地城↔柴灣：2分鐘

南港島綫

金鐘↔海怡半島：3分鐘

將軍澳綫

北角↔寶琳：2.5分鐘

北角↔康城：6.5分鐘

東涌綫

香港↔青衣：3-5分鐘

香港↔東涌：4-8分鐘

迪士尼綫

欣澳↔迪士尼：5分鐘

機場快綫

香港↔博覽館：10分鐘

東鐵綫

金鐘↔羅湖：3-6分鐘

金鐘↔落馬洲：10-12分鐘

屯馬綫

烏溪沙↔屯門：3分鐘

輕鐵

5-18分鐘

港鐵巴士

5-15分鐘



颱風樺加沙交通消息｜8號風球交通安排【3】電車

香港電車尾班車將於以下時段開出：

東行線

堅尼地城→跑馬地：14:00

堅尼地城→西灣河電車厰：14:40

石塘咀→北角：14:10

上環(西港城)→筲箕灣：15:00



西行線

筲箕灣→上環(西港城)：13:40

筲箕灣→跑馬地：13:55

筲箕灣→屈地街電車廠：14:40

北角→石塘咀：15:20



跑馬地圈

跑馬地→筲箕灣：15:00

跑馬地→堅尼地城：15:10



颱風樺加沙交通消息｜8號風球交通安排【4】纜車

颱風樺加沙交通消息｜【4.1】昂坪360

受惡劣天氣影響，纜車服務暫停直至另行通知。

颱風樺加沙交通消息｜【4.2】山頂纜車

山頂纜車將於14:45起暫停服務。

颱風樺加沙交通消息｜8號風球交通安排【5】飛機航班

機管局預計惡劣天氣預計會持續影響部分航班運作，機管局提醒旅客應先向航空公司了解航班最新情況，待確定航班時間後才出發前往機場。旅客亦可以瀏覽香港國際機場網站，或流動應用程式「My HKG」查閱有關最新航班資訊。另外，惡劣天氣下往來機場的交通亦可能受到影響，旅客請預留充足時間前往機場。

颱風樺加沙交通消息｜8號風球交通安排【6】渡輪

颱風樺加沙交通消息｜【6.1】新渡輪

新渡輪本地航線即將全部暫停服務，尾班船開航時間如下：

中環→長洲｜15:15

長洲→中環｜15:15

中環→梅窩｜15:10

梅窩→中環｜14:50

北角→紅磡｜12:53

北角→九龍城｜12:47

紅磡→北角｜12:35

九龍城→北角｜12:35



颱風樺加沙交通消息｜【6.2】港九小輪有限公司

由於颱風樺加沙襲港,香港天文台將於下午2:20發出八號或以上熱帶氣旋警告信號。港九小輪宣佈，以下航線將於下列時間起陸續停航：

中環→榕樹灣｜15:15

榕樹灣→ 中環｜15:15

中環→索罟灣｜15:20

索罟灣→ 中環｜14:35

中環→ 坪洲｜15:15（快船）

坪洲→ 中環｜15:15（普通渡輪）

坪洲→喜靈洲｜15:45

喜靈洲→ 坪洲｜14:15



颱風樺加沙交通消息｜【6.3】天星小輪有限公司

根據香港天文台宣佈將會在今天（23日）下午2時20分發出八號烈風或暴風信號，天星小輪來往"尖沙咀-中環"和"尖沙咀-灣仔"的航線尾班船開出時間如下：

中環→尖沙咀：15:00

尖沙咀→中環：15:00

灣仔→尖沙咀：15:00

尖沙咀→灣仔：15:00



颱風樺加沙交通消息｜【6.4】愉景灣航運服務有限公司

尾班船將於以下時段開出：

中環→愉景灣：15:30

愉景灣→中環：15:40



颱風樺加沙交通消息｜【6.5】珀麗灣客運有限公司

馬灣→荃灣：暫停服務

荃灣→馬灣：暫停服務



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略