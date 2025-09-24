颱風樺加沙｜10號波緊守崗位的職業!醫護外還有他們　網民:辛苦了

颱風樺加沙｜颱風「樺加沙」侵襲本港，天文台會在下午1時20分改發8號東南烈風或暴風信號。10號風球期間，相信不少人已留在家中安然等待颱風散去，但在此時此刻，其實仍有很多職業為了市民的安全、社會正常運作而默默耕耘，緊守崗位，絕對值得大家的尊重！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

颱風樺加沙｜10號風球下緊守崗位的職業【1】醫護人員

不少醫護人員在颱風下仍須謹守崗位，為了應對緊急情況，下班後還要通宵留宿，更有網友在Threads上分享，看見某間醫院的醫護人員研究大堂梳化的長度，討論是否夠空間在此睡覺。不少網友看完貼文後紛紛留言，例如「辛苦晒！」、「感謝任何時候都Standby好」等等，感激醫護人員的付出。

颱風樺加沙｜10號風球下緊守崗位的職業【2】消防、飛行服務隊、救護員等紀律部隊

消防員、救護員、飛行服務隊等紀律部隊仍然要守護市民的安全，隨時候命！有網友在threads上亦貼文勸喻市民大眾不要貪圖刺激而去「追風」，因為若然遇上意外，救援人員便要「漂泊喺大風大浪之中尋人」，非常危險。不少網友亦留言送上祝福，希望「所有救護人員平安」；以及「謝謝付出」等為他們打氣。

颱風樺加沙｜10號風球下緊守崗位的職業【3】部份政府部門（如天文台、渠務署、路政署）

除了天文台需要時刻留意颱風最新動向，並頻密地向市民發布相關消息之外，渠務署、路政署等政府部門都要處理水浸、塌樹等緊急情況，即使在10號風球下仍要緊守崗位。而這次「樺加沙」來襲，亦有不少網民到天文台的Facebook留言稱讚天文台做事有效率，並留言「天文台職員辛苦了」、「天文台今次真係100分」等鼓勵說話。

颱風樺加沙｜10號風球下緊守崗位的職業【4】新聞從業員

打風時大家最關心的，便是外面的實際情況及風暴的最新消息。即使打風，新聞從業員及傳媒工作者都要如常上班，為讀者提供最新的颱風資訊，甚至要親身前往受風暴侵襲較為嚴重的地方拍攝。

颱風樺加沙｜10號風球下緊守崗位的職業【5】物業管理

在打風時不少住戶可能會都面對各式各樣的問題，而物業管理、保安等在從事大廈管理職業的人員因此也需要緊守崗位，留守在物業管理處，以便處理住客的需求。

颱風樺加沙｜10號風球下緊守崗位的職業【6】飲食業

打風期間，大家最關心的當然是糧食問題，而有不少餐廳其實在10號風球期間也會營業，例如在打風期間便會大排長龍的麥當勞。

有網友在threads發文分享，打風期間去買麥當勞時，因光顧的人數眾多，令等待取餐時間長達1小時，期間更有人因等候時間過長而鼓譟，厲聲謾罵員工，令樓主深感同情。有不少網民也留言表示，「飲食業前線真係好慘」；也有網民留言希望「大家多啲包容，多啲體諒」。

打風期間，無論大家是否有「颱風假」，都要切記注意安全，也要感謝這些職業的努力付出！

（全文完）👉 👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略