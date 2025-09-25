國慶優惠｜10.1半價睇戲！鬼滅之刃$12.5起　購票日期+方法一文看

國慶優惠2025｜戲院優惠2025｜國慶日想找點好去處？如果你是電影迷，絕對不能錯過這個超級優惠！為慶祝10月1日國慶佳節，全港超過50間戲院將攜手推出震撼的「睇戲半價」活動！無論是想追看大製作、浪漫愛情片，還是引人入勝的驚悚片，甚至是人氣動畫《鬼滅之刃》，都有機會以$12.5起的超值價錢入場觀賞。想知戲院名單、購票資訊？即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

10.1半價睇戲｜周五搶購半價戲票！

《10.1 半價睇好戲》是由香港戲院商會主辦，並由文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處及電影發展基金資助。全港52間戲院於10月1日，國慶日的所有場次，購買任何電影、票種、放映格式或是VIP House的戲票一律半價（包場及特備節目除外）！

原有的長者首場優惠、小童、學生、長者票亦會再有半價優惠！而票價折實後如有小數點（即毫子或仙位）一律進位至一元計算。

記者以《鬼滅之刃》、明早9時55分場次為例，一張戲飛原價為$50，長者、學生半價再半價後售價為$12.5！大家要注意，所有換票證、電影贈券、會員優惠及銀行優惠當日不適用。 如有任何爭議，戲院保留最終決定權。

《10.1 半價睇好戲》是由香港戲院商會主辦，並由文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處及電影發展基金資助。（官方圖片）

10.1半價睇戲｜每人限買4張

戲票將於周五（26日）中午12時起陸續於各大戲院的票房、網站及手機應用程式公開發售（除寶石戲院將於9月30日起預售外），院票房購票每人每次最多只可購買4張戲票；網上購票數量以各大院線的購票限制為準，詳情請留意各大院線最新公佈！把握搶票機會，在國慶日歎「電影馬拉松」啦！

10.1半價睇戲｜參與優惠之戲院

參與優惠之戲院 ，排名不分先後，以英文字母順序排列：

星達院線

百老匯院線

CGV Cinema

華懋電影院

影藝戲院Cinema City

英皇院線

高先電影院

Lumen Cinema

寶石戲院

MCL 院線

新寶院線

新光黃埔



貴賓院適用 關於放映格式：

4DX、CGS LASER、CGS THX ULTIMATE、D-BOX、DOLBY、ATMOS、FX、IMAX、IMAX with LASER、LUXE、MX4D、ONYX、REAL D CINEMA（視乎當日電影上映的格式）



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略