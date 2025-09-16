自助餐優惠買1送1｜國慶中秋適用！皇冠假日酒店$161起任食生蠔

自助餐優惠｜香港九龍東皇冠假日酒店推出限時限量快閃優惠，可以獨家買1送1優惠享用自助午餐、自助下午茶及自助晚餐，每日每時段10個名額，包埋加一服務費人均低至$161就可以歎到新鮮生蠔、鮑魚、黄金螺，國慶及中秋節期間都用得！即看內文了解優惠詳情！



香港九龍東皇冠假日酒店 9.17起一連五日獨家買1送1！

位於將軍澳的香港九龍東皇冠假日酒店推出獨家快閃優惠！由9月17日早上11時起至9月23日晚上11時59分，一連五日推出自助午餐、自助下午茶、自助晚餐獨家買1送1，每日每餐名額10個，連同加一服務費人均最平$161！優惠兌換期由9月18日至10月31都適用，國慶及中秋節都用得！

自助午餐｜「環球美食盛宴」必食生蠔、松葉蟹腳

「環球美食盛宴」自助午餐，除了有新鮮生蠔，週末及公眾假期更有松葉蟹腳、油甘魚及阿根廷天使粉紅蝦刺身！熱盤方面，紅酒燴牛尾、燒羊髀、去骨海南雞等也是回本必食推介，還有充滿泰國風味的泰式青咖喱豬頸肉及泰式滷水豬手！

至於甜品方面，除了有八款口味的Haagen-Dazs雪糕及朱古力噴泉，更有近日超人氣的開心果巴斯克芝士蛋糕、開心果號角酥、法式焦糖香蕉可麗餅、法式泡芙配焦糖燉蛋等賣相精緻又美味的甜品！「環球美食盛宴」自助午餐，買1送1後人均只需$209起，更包加一服務費、連無限暢飲！

香港九龍東皇冠假日酒店尚廚｜「環球美食盛宴」自助午餐

星期一至五（12:00 - 14:30）

優惠價（2位）：$418｜人均$209｜原價$765.6

星期六至日及公眾假期（12:00 - 14:30）

優惠價（2位）：$466｜人均$233｜原價$853.6

⏰9月17日準時11AM開賣

自助晚餐｜「海鮮薈萃」回本必食海鮮脆筒三重奏！

「海鮮薈萃」自助晚餐提供新鮮生蠔、紐西蘭青口、松葉蟹腳等冷盤，在星期五至日、公眾假期及前夕更有限定麵包蟹、油甘魚、帶子刺身及阿根廷天使粉紅蝦刺身！此外亦推薦回本必食的香草脆筒三重奏！黑醋珍珠鮟鱇魚肝脆筒、赤海蝦飛魚籽脆筒、 鹽蔥拖羅蓉脆筒均以海鮮入饌，小巧精緻，值得一試！

此外，自助晚餐還提供忌廉芝士菠菜焗虎蝦球、龍蝦汁燴大蜆、香煎法國鴨肝、葡式燒乳豬配香料炒飯等熱盤；以及多達8款的Haagen-Dazs雪糕、特色甜品和近年人氣有增無減的開心果巴斯克芝士蛋糕、即製雲呢拿梳乎厘、即焗朱古力果仁棉花糖等，全部任君選擇！買1送1人均$359起！

香港九龍東皇冠假日酒店尚廚｜「海鮮薈萃」自助晚餐

星期一至四（18:30 - 21:30）

優惠價（2位）：$718｜人均$359｜原價$1315.6

星期五至日及公眾假期及前夕（18:30 - 21:30）

優惠價（2位）：$766｜人均$383｜原價$1403.6

⏰9月17日準時11AM開賣

下午茶自助餐｜全新鮑魚盛「燕」超奢華鮑魚＋燕窩甜品！

尚廚將會在10月起推出全新「鮑魚盛『燕』下午茶」自助餐，除了有凍熟蝦、新鮮蜆、黄金螺等冰鎮海鮮外，還有鮑魚蟹肉慕斯泡芙、鮑魚雲吞雞燉湯、鮑魚汁花菇燜鴨掌、鮑魚海鮮炒烏冬等以鮑魚入饡的奢華美食！

甜品方面，除了有超過八款口味的Haagen-Dazs雪糕及朱古力噴泉，更有一系列融合燕窩的料理！包括：法式燕窩啤梨撻、燕窩亞麻籽鮮果凍、燕窩草莓蛋糕、燕窩白桃乳酪蛋糕、燕窩香印提子芒果酥條、燕窩蜜瓜慕絲蛋糕、燕窩芒果熱情果比利時窩夫及燕窩黑芝麻豆腐布甸。買1送1人均$161起！

9月中至9月底，則有「榴槤忘返下午茶自助餐」，有一系列榴槤甜品，包括即製的榴槤雪糕、榴槤酥條、榴槤芝士撻、榴槤班戟、榴槤忌廉泡芙，另外還有8款口味的Haagen-Dazs雪糕任食！同樣買1送1人均$161起！

香港九龍東皇冠假日酒店尚廚｜鮑魚盛「燕」下午茶自助餐

星期六至日及公眾假期（15:15 - 17:15）

優惠價（2位）：$322｜人均$161｜原價$589.6

⏰9月17日準時11AM開賣

香港九龍東皇冠假日酒店 尚廚

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

交通：港鐵將軍澳站C出口直達



