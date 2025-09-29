國慶煙花匯演2025｜封路、交通11大安排　港鐵、巴士班次一文看

國慶煙花匯演2025｜維多利亞港上空將於2025年10月1日舉行國慶煙花匯演，屆時將會實施特別交通安排，而公共運輸服務亦將會有特別的交通安排，打算前往觀賞煙花的市民應留意最新交通情況以便出行。《香港01》「好食玩飛」整合11大交通安排，部分公共交通工具將會在指定時間暫定服務或調整服務時間。



國慶煙花匯演2025 10.1維港上演23分鐘煙花匯演

為慶祝中華人民共和國成立76周年，將於2025年10月1日晚上8時，於中環與尖沙咀之間的維多利亞海港海面上演歷時23分鐘的煙花匯演。今年煙花匯演將以「維港煙花，閃耀中華」為主題，合共發放八幕、3萬枚煙花，煙花更會搭配電影配樂、人氣歌曲！

煙花匯演詳情：

國慶煙花匯演2025｜封路及改道措施

為配合維港煙花匯演，港島灣仔、中區及東區相關路段，將由晚上約6時30分起，分階段實施封路及改道措施。封路期間，受影響道路上的的士站（包括的士上落客點）、公共小巴站、路旁停車位及私人停車場將暫停使用。

煙花匯演期間，介乎維園道與民康街之間的一段東區走廊（西行）亦會暫時封閉，除專營巴士外，禁止其他車輛駛入。九龍區方面，尖沙咀及西九文化區一帶由下午約5時起，分階段實施封路及改道措施，直至人群散去及道路重開。

封路及改道措施：

灣仔區：下午4時起至晚上8時23分

中區：晚上6時30分起至8時23分

東區：晚上6時30分起至8時23分

中環及灣仔繞道：晚上6時30分起至8時23分

九龍區：下午5時起至晚上8時23分

港島區封路及改道安排：

九龍區封路及改道安排：

國慶煙花匯演2025｜交通安排

【1】港鐵

以下港鐵路線將由當日下午5時起至晚上11時分階段加強服務：

港島線（下午5時至晚上10時30分）：3分鐘／班

荃灣線（晚上8時至晚上11時30分）：3分鐘／班

觀塘線（晚上8時至晚上10時30分）：3-4分鐘／班

南港島線（晚上8時至晚上11時）：6分鐘／班

東涌線（晚上8時30分至晚上11時）：6分鐘／班

東鐵線 （金鐘 – 大埔墟/ 金鐘 – 上水）（晚上8時30分至晚上9時30分）：3分鐘／班

屯馬線（晚上8時30分至晚上10時）：4分鐘／班

【2】城巴

以下巴士路線將分階段臨時改道，直至道路重新開放通車：

1M、2、2A、2X、4、5X、7、8、8P、11、12、15、18、25、25A、30X、40、40M、91、102、104、103、106、110、118、170、307、603、673、720、722、780、788、905、930、948、960、961、978、H1、H2、H2K

加強服務：

70、780、795X、796X、788及789號線及過海巴士第102、118、619、930X、952、962X及969號線會因應乘客需求加強服務。

暫停服務：

790（往清水灣半島）：下午4時20分起暫停，直至道路重新開放通車

790（往尖沙咀東）：下午3時20分起暫停

796P（往將軍澳）：下午4時30分起暫停，直至道路重新開放通車

796P（往尖沙咀東）：下午3時45分起暫停

【3】九巴

以下巴士路線將分階段臨時改道，直至道路重新開放通車：

1、1A、2、3C、5、5A、5C、6、7、8、8A、9、11、12、13X、14、14X、20A、26、28、35A、41A、50、81C、87C、87D、92R、95、98D、110、203C、203E、208、213X、215X、219X、234X、238X、260X、268B、269B、270A、271、280X、281A、296D、796X、973、A21、A25、H1、H1S、H2、H2K、HK1

暫停服務：

8P（海逸豪園—尖沙咀（循環線））：下午5時起暫停服務

W4（高鐵西九龍站—尖沙咀東（循環線））：下午5時起暫停服務

【4】專營小巴

以下路線將分階段臨時改道，直至道路重新開放通車：

22S、10、31、54、3、8、8S、26、74、74S、26A、78、606S、610S、

暫停服務：

CX1（柯士甸站往香港故宮文化博物館（循環線）：晚上6時起暫停服務

77M（九龍站 － 尖東站）：下午5時起暫停服務，直至道路重新開放通車

【5】電車

當日會會按乘客需求加強服務。

【6】新渡輪服務有限公司

取消航班：

中環 – 長洲：晚上8時及8時30分（由中環開出）；晚上7時30分及8時（由長洲開出）

航班調整：

中環 – 長洲（由中環開出）：由晚上9時調整至晚上9時10分

中環 – 梅窩（由中環開出）：由晚上7時40分及9時調整至晚上7時30分及9時10分

【7】天星小輪有限公司

取消航班：

尖沙咀 – 中環：全部由晚上6.30時至晚上9時15分的航班

尖沙咀 – 灣仔：全部由晚上6.30時至晚上9時15分的航班

【8】愉景灣航運服務有限公司

取消航班：

中環 – 愉景灣：晚上7時30分、8時及8時30分（由中環開出）；晚上7時30分、8時及8時30分（由愉景灣開出）

加強服務（額外航班）：

中環 – 愉景灣：晚上9時15分（由中環開出）；晚上8時45分（由愉景灣開出）

【9】港九小輪有限公司

取消航班：

中環 – 坪洲：晚上8時20分（由中環開出 ）；晚上7時30分（由坪洲開出）

坪洲 – 喜靈洲：晚上8時50分（由坪洲開出）

中環 – 榕樹灣：晚上8時及8時30分（由中環開出 ）；晚上7時30分及8時（由榕樹灣開出）

中環 – 索罟灣：晚上8時20分（由中環開出 ）；晚上7時35分（由索罟灣開出）

航班調整：

中環 – 坪洲（由坪洲開出）：由晚上8時20分調整至晚上8時45分

中環 – 榕樹灣（由榕樹灣開出）：由晚上8時30分調整至晚上8時45分

中環 – 索罟灣（由榕樹灣開出）：由晚上8時20分調整至晚上8時45分

【10】珀麗灣客運有限公司

取消航班：

中環 – 馬灣：晚上8時30分（由中環開出 ）；晚上8時（由馬灣開出）

航班調整：

中環 – 馬灣（由中環開出 ）：由晚上8時30分調整至晚上9時15分

中環 – 馬灣（由馬灣開出 ）：由晚上8時調整至晚上7時

【11】富裕小輪有限公司

取消航班：

水上的士：下午6時20分（由尖東開出）

（全文完）