大阪新酒店25間2025｜1分鐘到心齋橋／免費天然溫泉／人均$186起

撰文：陳映蓉 張雨靜
出版：更新：

2025年世界博覽會即將在日本關西大阪舉行！為了迎接大阪・關西世博，大阪有不少新酒店落成，當中不乏國際知名品牌！今次《香港01》「好食玩飛」將會跟大家介紹大阪市內近年起新開幕的酒店，部份更有露天浴池、天然溫泉，而且最平只需人均HK$186！

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大阪2025年新酒店推介【1】大阪華爾道夫酒店（Waldorf Astoria Osaka）

大阪華爾道夫酒店（Waldorf Astoria Osaka），預計於2025年4月14日開幕，酒店擁有252間客房，大部分面積為50平方米。Peacock Alley酒廊兼酒吧，內部的拱廊和圓柱形的中庭接待處值得打卡，另外還可以享受各種設施，包括餐廳、健身中心、水療中心、室內泳池、教堂、圖書館休息室和宴會廳。住客步行8分鐘就可以由GRAND GREEN OSAKA到達酒店啦！酒店預計在萬博前開放入住！

大阪華爾道夫酒店（Waldorf Astoria Osaka）
房價：未定
地址：大阪站北大深西地區南街區
交通：GRAND GREEN OSAKA步行8分鐘

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大阪2025年新酒店推介【2】阪急大阪格蘭龍仕柏（Hotel Hankyu Grand Respire Osaka）

阪急大阪格蘭龍仕柏（Hotel Hankyu Grand Respire Osaka）是阪急阪神酒店集團的新品牌，預計2025年3月21日開業。酒店共有482間客房，大部分面積約23平方米，設有餐廳、酒吧、休息室、健身設施等。水療設施則位於較低樓層鄰近車站，設計師考慮舒適性及用戶在空間中的移動，非常體貼！由GRAND GREEN OSAKA步行至酒店只需1分鐘！

阪急大阪格蘭龍仕柏（Hotel Hankyu Grand Respire Osaka）
房價：未定
地址：大阪站北大深西地區南街區
交通：GRAND GREEN OSAKA步行1分鐘

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大阪2025年新酒店推介【3】大阪難波WEST 曼迪尊貴公寓酒店（MONday Apart Premium OSAKA NAMBA WEST）

開幕日期：2024年12月20日

大阪難波WEST 曼迪尊貴公寓酒店（MONday Apart Premium OSAKA NAMBA WEST）於2024年12月10日正式開幕，距離難波站大約10分鐘步程，地理位置優越！酒店擁有28間客房、3種家庭客房房型，最大的房型可容納7人入住。房內配備附烘乾功能的洗衣機、廚房、小餐桌、乾濕分離浴室、客廳等空間及設施。酒店亦設置了免費備品取用區，連燙斗、延長線、嬰兒床等都可以免費租借！

大阪難波WEST 曼迪尊貴公寓酒店（MONday Apart Premium OSAKA NAMBA WEST）
房價：人均HK$385起（標準家庭房）
地址：大阪市浪速區元町3-1-14
交通：JR難波站步行10分鐘
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大阪2025年新酒店推介【4】UH 蘇伊特難波站（UH SUITE NAMBA STATION）

開幕日期：2024年9月

UH 蘇伊特難波站（UH SUITE NAMBA STATION）於2024年9月全新開幕，難波八坂神社、難波公園、電電城等均在10分鐘步行距離內，來往車站亦只需步行13分鐘，非常方便！酒店提供11間套房，最大的房型可容呢6人入住。房間均配備廚房、客廳、露台、吧檯、乾濕分離浴室等空間，電視更可以觀看Netflix、YouTube等平台！酒店亦提供免費送機服務及免費接駁車來往難波車站。

UH 蘇伊特難波站（UH SUITE NAMBA STATION）
房價：人均HK$330起（甄選套房；4人入住）
地址：大阪市浪速區元町3-10-8
交通：JR今宮站步行13分鐘
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大阪2025年新酒店推介【5】大阪梅田希爾頓嘉悦裏酒店（Canopy by Hilton Osaka Umeda）

大阪梅田希爾頓嘉悦裏酒店（Canopy by Hilton Osaka Umeda）在2024年9月開幕，提供308間客房，大部分客房面積為32平方米。酒店還設有帶淋浴間、健身中心和會議室的轉機休息室等等。酒店布置充滿大阪風情，酒店最有特色的就是大阪八百橋的圖形圖案的地毯、以倒置的章魚燒機為主題的天花板設計。地理位置方面，只需步行3分鐘就可以從GRAND GREEN OSAKA到達酒店，十分方便！

大阪梅田希爾頓嘉悦裏酒店（Canopy by Hilton Osaka Umeda）
房價：人均HK$1,220起（特大雙人床房）
地址：大阪府大阪市北区大深町6-38（GRAND GREEN大阪北館）
交通：大阪地鐵梅田站出站6分
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大阪2025年新酒店推介【6】大阪四季酒店（Four Seasons Hotel Osaka）

大阪四季酒店（Four Seasons Hotel Osaka）將於2024年8月1日正式開幕，目前已經開放住宿預訂。酒店坐落於堂島區中心，鄰近地鐵站、美術館、地下商店街及購物中心等。酒店擁有175間豪華房，其中21間為融入傳統旅館風格的日式房型，其餘則為西式房。房內均配備浴缸、小型休憩空間、大面積窗景、特大睡床等。酒店亦提供健身室、多元餐飲、三溫暖、室內泳池、24小時健身中心以及私人及大眾風呂。

大阪四季酒店（Four Seasons Hotel Osaka）
房價：人均HK$2,095起（高級客房）
地址：大阪府大阪市北區西天滿二丁目7-2
交通：西梅田站步行8分鐘
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大阪2025年新酒店推介【7】大阪站傲途格精選酒店（The Osaka Station Hotel, Autograph Collection）

大阪站傲途格精選酒店（The Osaka Station Hotel, Autograph Collection）將於2024年7月底正式開幕，酒店目前已經開放預訂。酒店位於大阪全新大型複合商業設施「JP TOWER大阪」內，與大阪站相連，交通方便，吃喝玩樂一應俱全！酒店提供418間房，位於30至38樓，景觀開揚、房間寬敞舒適。房間內均附設私人浴室及浴缸、用餐及休息區、免費迷你吧、床頭電源插座、音響設備等。酒店亦配備健身室、大浴場、桑拿及餐廳等設施。

大阪站傲途格精選酒店（The Osaka Station Hotel, Autograph Collection）
房價：人均HK$1,283起（招牌魅力特大床房）
地址：大阪府大阪市北區梅田3-2-2
交通：JR大阪站步行1分鐘
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大阪2025年新酒店推介【8】大阪塔樓光芒酒店（Candeo Hotels Osaka the Tower）

酒店於2024年7月剛開業，提供224間客房，由於是新建酒店，所有設施都非常新淨。酒店大堂在17樓，所有的客房都安排在18樓以上，窗戶可以清楚看到夜景！酒店設施方面，推介31樓有露天無邊際溫泉浴池！血拼回來可以在高空一邊欣賞美景，一邊浸泡，洗走身上的疲勞。交通非常便利，和梅田只有一站之隔，出發去京都、奈良都很快捷，而且酒店門口每日三班前往機場的巴士。樓下也有便利店，吃喝都非常方便！

大阪塔樓光芒酒店（Candeo Hotels Osaka the Tower）
房價：人均HK$784起（豪華特大床房）
地址：大阪府大阪市北區堂島濱1-1-27
交通：梅田乘坐8號巴士下車步行1分鐘
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大阪2025年新酒店推介【9】大阪難波凱悦嘉薈酒店（Caption by Hyatt Namba Osaka）

大阪難波凱悦嘉薈酒店（Caption by Hyatt Namba Osaka）於2024年6月才開幕。酒店位於大阪日本橋，黑門市場、商店街、道頓堀、車站等地方均在10分鐘步程內可抵達。酒店採用全自助智能服務，提供167間客房，只要利用智能手機作房間鑰匙便可入住。房間內均配備私人浴室、床頭電源插座、衣櫃、休息椅、免費迷你吧等設施。酒店亦附設24小時「Talk Shop」，是結合餐廳、咖啡廳和酒吧的開放空間，健身中心同樣24小時開放。

大阪難波凱悦嘉薈酒店（Caption by Hyatt Namba Osaka）
房價：人均HK$517起（雙床城景觀）
地址：大阪中央區日本橋2-7-5
交通：日本橋站步行5分鐘
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大阪2025年新酒店推介【10】大阪城希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Osaka Castle）

大阪城希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Osaka Castle）於2024年5月正式開幕，坐落在大川旁、海濱地區開發的綜合大樓6樓至20樓，步行6分鐘即可抵達大阪城及車站，地理位置優越。酒店設有373間客房及套房，均配備乾濕分離浴室、浴缸、落地景觀窗、冷氣及暖氣等設施。酒店亦附設24小時開放的健身中心、室內游泳池、餐廳等。

大阪城希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Osaka Castle）
房價：人均HK$595起（特大床房河景；包早餐）
地址：大阪府大阪市中央大手前1丁目1番1號
交通：天滿橋站步行6分鐘
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大阪2025年新酒店推介【11】威利納精選酒店ー大阪難波（Welina Hotel Premier Osaka Namba）

威利納精選酒店ー大阪難波（Welina Hotel Premier Osaka Namba）於2024年2月開幕，坐落在難波，鄰近黑門市場、商店街、上方浮世繪館、Bic camera等景點。酒店提供186間客房，房間均配備私人浴室、雪櫃、暖氣及空調、床頭電源插座等。酒店亦附設投幣式洗衣機、餐廳、私人停車場等設施。

威利納精選酒店ー大阪難波（Welina Hotel Premier Osaka Namba）
房價：人均HK$232起（雙床房）
地址：大阪府大阪市中央區難波千日前2-10
交通：日本橋站步行5分鐘
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大阪2025年新酒店推介【12】聖里奧特酒店-心齋橋(Hotel Sanrriott SHINSAIBASHI)

靠近大阪心齋橋、本町，無論是吃喝玩樂都非常方便！酒店在2024年開業，提供115間客房，主打商務及休閒旅遊的住客，如果多人旅遊可以選擇三床房，最多可以容納3人。每間房都配備浴缸，晚上就可以浸浴好好舒緩疲倦。據入住客人評價指，前台提供行李秤、雨傘等等，尚是一應俱全的酒店。

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聖里奧特酒店-心齋橋(Hotel Sanrriott SHINSAIBASHI)
房價：人均HK$169（雙層床房）
地址：大阪府大阪市中央区南久宝寺町2-6-10
交通： 大阪地鐵堺筋本町站出站步行約6分鐘
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大阪2025年新酒店推介【13】大阪天然溫泉超級酒店 (Super Hotel Osaka Natural Hot Springs)

大阪天然溫泉超級酒店 (Super Hotel Osaka Natural Hot Springs)在2023年重新裝修，並於2024年2月重新開業！酒店擁有388間客房，是一間主打擁有天然溫泉的商務酒店，酒店內的溫泉水都是取自1000米地底湧出的天然溫泉，而且不加水稀釋，百分百天然，對皮膚、消除疲勞都有很好的幫助。酒店的地理位置亦非常靠近難波、心齋橋，逛完街後泡一趟溫泉就最好不過！大堂還有免費飲料機，每天早上7:30至24:00免費提供飲料。

大阪天然溫泉超級酒店 (Super Hotel Osaka Natural Hot Springs)
房價：人均HK$186（標準雙人房）
地址：大阪府大阪市西区江户堀3-6-35
交通：地鐵阿波座站出站步行約6分鐘
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大阪2025年新酒店推介【14】温故知新 Cuvée J2 大阪（Cuvée J2 Hotel OSAKA by Onko Chishin）

温故知新 Cuvée J2 大阪（Cuvée J2 Hotel OSAKA by Onko Chishin）於2024年1月開幕，是全球首間與11大香檳品牌合作的香檳酒店！酒店每層只有1間房，每間房都有不同的香檳品牌主題，部分房型可供4人入住。房間以白色為主調，均提供品牌香檳、零食、甜點等，亦有烤麵包機、咖啡機、半露天浴缸等設施。酒店亦附設主打和洋式料理的AWA壽司餐廳，盡情品嚐壽司搭配香檳的完美組合！

温故知新 Cuvée J2 大阪（Cuvée J2 Hotel OSAKA by Onko Chishin）
房價：人均HK$698起（豪華雙床房）
地址：大阪市中央區南船場2丁目6-7
交通：長堀橋站步行5分鐘
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大阪2025年新酒店推介【15】CANDEO HOTELS 大阪心齋橋（Candeo Hotels Osaka Shinsaibashi）

第1間大阪酒店新開推介是CANDEO HOTELS 大阪心齋橋，酒店將在2023年11月正式開幕，現已接受預訂。這兒僅距離心齋橋筋商店街僅60米，很適合愛逛街的人。酒店主打和式風情，淺木色配上白色內牆，加上特大窗，景色開揚，令人有舒適的感覺。即將新幕已成了風頭躉，11月至12月中的客房已全面客滿，想住的朋友只好選出12中尾至明年初客房。

CANDEO HOTELS 大阪心齋橋（Candeo Hotels Osaka Shinsaibashi）
房價：人均HKD$587起（雙人房）
地址：2-7-12 Shinsaibashi-suji, Chuo-ku, Osaka-shi, 心齋橋, 大阪, 日本, 542-0085
交通：大阪心齋橋地鐵站5號出口步行10分鐘
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大阪2025年新酒店推介【16】大阪梅田芬迪別墅大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Osaka Umeda）

大阪梅田芬迪別墅大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Osaka Umeda）於2023年8月才開幕，已經擁有8.9的高評價！客房以寧靜優雅風格為主，主打輕奢木質風格，亦讓人有居家的舒適感。酒店亦設有SPA、公共浴場、私人浴池等設施，更提供免費早餐，讓你可以多重放鬆、多重享受！此外，酒店地理位置亦非常優越，除了鄰近地鐵站以外，附近亦有不少大型購物商場，出行方便之餘掃貨亦一流！

大阪梅田芬迪別墅大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Osaka Umeda）
房價：人均HKD$299起（隨機房）
地址：2-15-9 Sonezaki, Kita-ku, 梅田, 大阪, 日本
交通：地鐵梅田站步行3分鐘
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大阪2025年新酒店推介【17】大阪盛泰樂酒店（Centara Grand Hotel Osaka）

來自泰國中央集團管理的酒店品牌，正式於2023年7月首次進駐日本大阪，命名為大阪盛泰瀾飯店。 這兒樓高33 層，特色是屋頂有可欣賞到大阪的壯麗景色的餐廳，日夜都充滿浪費氣氛，是情侶約會打卡的好去處。此外，酒店房間主打簡約清新的純白設計，每個房間都有特大衣帽間也非常討好。這兒距離南海難波車站只是6分鐘步程，由酒店到關西國際機場車程約45分鐘，交通非常便利！酒店自助早餐有西式、日式、和泰式。酒店附近也有不少購物商場，包括難波city、高島屋、DONKI及大Lawson。

大阪盛泰樂酒店（Centara Grand Hotel Osaka）
房價：人均HKD$646起（高級大床房-標準樓層）
地址：2 Chome-11-50 Nanbanaka, Naniwa Ward, 難波, 大阪, 日本, 556-0011
交通：大阪南海難波站步行至酒店大概6分鐘
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大阪2025年新酒店推介【18】voco 大阪中央酒店（voco Osaka Central, an IHG Hotel）

主打美式風格的大阪中央沃科飯店，為大阪2023年5月新開的5星級酒店，距離大阪地下鐵肥後橋站僅6分鐘步程。這兒設有健身中心、私人停車位、餐廳和酒吧，設備非常完善。此外，值得一提是早餐採用自助式，並可選擇一種主菜，和式或西式，和式是一個提籃便當盒有三層，是京都懷石料理菜式，西式也是網美會去吃的早午餐菜式，不輪哪一款都非常吸引。

voco 大阪中央酒店（voco Osaka Central, an IHG Hotel）
房價：人均HKD$466起（標準房）
地址：1-7-1 Kyomachibori, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka, 梅田, 大阪, 日本, 550-0003
交通：大阪地下鐵肥後橋站步行至酒店大概6分鐘
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大阪2025年新酒店推介【19】京阪難波格蘭德酒店（Hotel Keihan Namba Grande）

在2023年3月開幕的京阪難波格蘭德飯店，從南海本線線難波站，只需步行約6分鐘即抵達，而大阪地下鐵難波站則要步行約10分鐘，整體位置好便利。酒店整理非常乾淨，隔音好，浴缸也很大，大廳還備有免費的卸妝油、洗面乳、化妝水及乳液索取，非常貼心。此外，有中文接待人員，不用擔心言語障礙的問題。

京阪難波格蘭德酒店（Hotel Keihan Namba Grande）
房價：人均HKD$390起（雙人床房）
地址：2-11-13, Nanbanaka, Naniwa Ward, , 難波, 大阪, 日本, 556-0011
交通：南海本線難波站步行至酒店大概6分鐘
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大阪2025年新酒店推介【20】捷絲旅大阪心齋橋館 （Just Sleep Osaka Shinsaibashi）

同樣在2023年3月開幕，還有鄰近心齋橋的捷絲旅大阪心齋橋館，空間雖小但是五臟俱全，電熱水壺、浴缸、吹風機、電視、保險箱和拖鞋一應俱全，性價比高。不過，這間酒店是全面禁菸，吸煙朋友可能要另找住處。另外，酒店住客可以享用亞洲風味早餐，食物總類頗多。

捷絲旅大阪心齋橋館 （Just Sleep Osaka Shinsaibashi）
房價：人均HKD$241起（豪華大床房）
地址：大阪府大阪市中央區南船場2丁目9-15, 心齋橋, 大阪, 日本, 542-0081
交通：大阪御堂筋線及長堀鶴見綠地線交匯的心齋橋站，2出口步行至酒店大概15分鐘
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大阪2025年新酒店推介【21】大阪新世界WING國際高級酒店（Hotel Wing International Premium Osaka Shinsekai）

大阪新世界WING國際高級酒店距離動物園前站5號出口，於2023年3月才開幕，離新今宮東出口很近，走路到通天閣、動物園3分鐘就可抵達，非常便利。酒店內的個人清潔護理品全部都用DHC，連保養品及髮蠟都有，設備非常完善。 唯一的小缺點是房間有點小，沒辦法攤平24吋行李箱。

大阪新世界WING國際高級酒店（Hotel Wing International Premium Osaka Shinsekai）
房價：人均HKD$190起（標準雙人房）
地址：3-6-16 Ebisuhigashi, Naniwa-ku, 難波, 大阪, 日本, 556-0002
交通：大阪堺筋線及御堂筋線交匯的動物園前站，5出口步行至酒店大概5分鐘
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大阪2025年新酒店推介【22】OMO 關西機場 by 星野集團（OMO Kansai Airport by Hoshino Resorts）

乘了晚機到大阪，或趕第二朝早機去機場？何不住在大阪關西機場附近？2023年3月新開的OMO 關西機場 by 星野集團，酒店位於泉佐野，距離機場僅1站之距，附近還有24小時超商可以逛，飯店2樓則有lawson便利店，配套完善。酒店設有大型溫泉大澡堂及開揚早餐用餐區，環境非常舒適。

OMO 關西機場 by 星野集團（OMO Kansai Airport by Hoshino Resorts）
房價：人均HKD$299起（大床間）
地址：1-833 Rinkuorai-Kita, 泉佐野, 泉佐野, 日本, 598-0048
交通：南海機場線的臨空城站，5出口步行至酒店大概1分鐘
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大阪2025年新酒店推介【23】大阪關西機場奧德西斯套房酒店（Odysis Suites Osaka Airport Hotel）

鄰近關西機場，又景色開揚，還可揀2023年2月才開的大阪關西機場奧德西斯套房酒店！酒店的餐廳位於54樓，在這兒一邊享受著豐富的自助早餐，一邊觀看關西機場、整個臨空城，感覺好寫意！此外，因為鄰近臨空城outlet，臨飛前也可順便掃貨。

大阪關西機場奧德西斯套房酒店（Odysis Suites Osaka Airport Hotel）
房價：人均HKD$282起（標準灣景雙床房）
地址：りんくう往来北１番地, 泉佐野, 泉佐野, 日本, 5980048
交通：南海機場線的臨空城站，3出口步行至酒店大概1分鐘
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大阪2025年新酒店推介【24】APA酒店及度假村 大阪梅田站大廈（APA Hotel & Resort Osaka Umeda Eki Tower）

於2023年2月才開的APA酒店及度假村 大阪梅田站大廈，離谷町線東梅田站大約5分鐘步程，地段方便。酒店最大賣點時有一個特大浴場和露天泳池，內又引進先進的設備，如採用自助check in和退房、投幣式洗衣機等，4樓還有LAWSON，整體設置都好貼心。此外，酒店每天供應自助式、歐陸式和全套英式／愛爾蘭式等三種選擇早餐，迎合不同人的飲食喜好。

APA酒店及度假村 大阪梅田站大廈（APA Hotel & Resort Osaka Umeda Eki Tower）
房價：人均HKD$242起（三人房（高樓層））
地址：2-8-32 Sonezaki Kita-ku Osaka-shi Osaka, 梅田, 大阪, 日本, 530-0057
交通：大阪谷町線東梅田站，7出口步行至酒店大概5分鐘
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大阪2025年新酒店推介【25】相鐵FRESA INN 大阪淀屋橋（Sotetsu Fresa inn Yodoyabashi）

2023年2月開幕的相鐵FRESA INN 大阪淀屋橋，離淀屋橋站僅1分鐘步程，走地下道已可直上酒店。酒店供應的梳洗用品，均是自助式取用，並設有全自助check in和退房櫃檯，整體設備都非常方便。不過，要注意酒店在晚上11點多就會有門禁，需由一樓出入口進出。

相鐵FRESA INN 大阪淀屋橋（Sotetsu Fresa inn Yodoyabashi）
房價：人均HKD$231起（標準大床房）
地址：3-2-23 Kitahama, Chuo-ku , 梅田, 大阪, 日本, 541-0041
交通：從京阪本線及御堂筋線交匯的淀屋橋站，2出口步行至酒店大概1分鐘
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