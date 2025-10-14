韓國自助餐Chef Zone｜任食醬油蝦蟹+鮑魚+刺身 獨家買3送1$141起

自助餐優惠｜放題優惠｜全港首間過萬呎韓國自助餐Chef Zone推出獨家買三送一限時優惠，每日限量20個名額，人均$141起就可以任食醬油蝦、醬油蟹、鮑魚等，更有多達150款韓食及50種壽司刺身，絕對可以回本！即看內文了解優惠詳情！



全港首間韓國自助餐Chef Zone 10.15起獨家買3送1！

全新開幕的Chef Zone由一眾韓國籍廚師創立，是全港首間採用自助餐形式用餐的韓國料理，坐落於尖沙咀加拿芬廣場。Chef Zone全場面積達10,000平方呎，提供250個寬敞座位，不但環境舒適，食物種類更十分豐富！

Chef Zone

優惠價：$141起

地址：尖沙咀加拿芬道20號加拿芬廣場3樓

電話：2638 8123

開放時間: 12:00 - 23:00



全港首間韓國自助餐Chef Zone（官方圖片）

由10月15日早上11時起至10月26日晚上11時59分，餐廳更一連十二日推出獨家買3送1優惠，最平人均$141，每日名額20個！搶不到買3送1優惠名額也不要緊，因為餐廳另有限時獨家9折優惠，人均亦只需$170起，同樣抵食！優惠兌換期由10月15日至12月15日都適用。

Chef Zone｜中午時段（12:00-15:00）

極速回本餐— 60分鐘自助餐

優惠價（買3送1）：$564｜人均$141｜原價$752

優惠價（1位）：$170｜原價$188

韓味深度食—150分鐘自助餐

優惠價（買3送1）：$714｜人均$178.5｜原價$952

優惠價（1位）：$215｜原價$238

Chef Zone｜下午茶時段（15:00-18:00）

輕鬆嚐韓風— 90分鐘自助餐

優惠價（買3送1）：$714｜人均$178.5｜原價$952

優惠價（1位）：$215｜原價$238

悠閒雙小時— 120分鐘自助餐

優惠價（買3送1）：$804｜人均$201｜原價$1,072

優惠價（1位）：$242｜原價$268

Chef Zone｜晚餐時段（18:00-23:00）

優惠價（1位；星期一至五）：$278｜原價$308

優惠價（1位；星期六日及公眾假期）：$296｜原價$328

超過150款韓食！ 回本必食醬油蝦蟹、鮑魚粥、參雞湯

Chef Zone自助餐分為16個美食專區，供應超過150款韓式美食、50種刺身壽司之餘，飲品、乳酪、甜品都可以任飲任食！除了有人參雞湯、鮑魚粥、泡菜燉豬肋骨、 手工燒烤牛肉等經典韓國菜，更有回本必選的醬油蝦、醬油蟹、三文魚、拖羅、韓式牛肉他他等，全部都可以任食，而且海鮮均由韓國新鮮直送，保證新鮮又安全！

詳細菜單如下：



按下圖看Chef Zone刺身、韓式招牌菜、熱食：

刺身：

醬蟹｜醬蝦｜醬鮑魚｜醬三文魚｜醬吞拿魚｜吞拿魚腩｜吞拿魚｜三文魚｜墨魚｜熟章魚｜石斑魚

韓式招牌菜式：

豬腳｜炸雞｜糖醋肉｜蒜香蝦｜燉牛仔骨｜醬油炸雞｜韓式魚蛋串｜鐵板炒雜菜｜泡菜燉豬肋骨｜韓式雜菜炒粉絲｜手工燒烤牛肉碎｜韓式煮豬肉配泡菜

熱食：

蔥煎餅｜蟹肉炒飯｜玫瑰年糕｜傳統年糕｜泡菜煎餅｜馬鈴薯煎餅｜鮑魚肝醬炒飯

粥類及湯：

鮑魚粥｜韓式人參雞湯｜蟹肉湯｜豬肉泡菜鍋｜蘑菇忌廉湯

按下圖看Chef Zone｜卷物、軍艦壽司、壽司：

卷物：

蝦卷｜鰻魚卷｜蟹肉卷｜烤牛肉卷｜芝士蝦卷｜烤牛肉卷｜生牛肉卷｜燻三文魚卷｜雞蛋芝士卷｜韓式紫菜卷｜吞拿魚沙律卷｜午餐肉芝士卷｜芝士蕃薯慕絲卷

軍艦壽司：

醬蝦軍艦｜生牛肉軍艦｜炒泡菜軍艦｜醬三文魚軍艦｜章魚芥末軍艦｜紅飛魚子軍艦｜炸豆腐皮壽司｜龍蝦沙律軍艦｜吞拿魚沙律軍艦｜蟹肉炸豆腐皮軍艦｜三文魚牛油果軍艦｜辣醬吞拿魚油豆腐壽司

壽司：

拖羅壽司｜三文魚壽司｜蝦壽司｜醬蝦壽司｜章魚壽司｜甜蝦壽司｜魷魚壽司｜海螺壽司｜墨魚壽司｜燒鴨壽司｜鰈魚壽司｜帶子壽司｜煙肉壽司｜煎蛋壽司｜蟹柳壽司｜烤鰻魚壽司｜吞拿魚壽司｜烤牛肉壽司｜北寄貝壽司｜芝士蝦壽司｜石斑魚壽司｜芝士牛肉壽司｜醬吞拿魚壽司｜蝦牛油果壽司｜烤吞拿魚壽司｜淡水鰻魚壽司｜泡菜鰈魚壽司｜蒜香烤牛肉壽司｜烤燻三文魚壽司｜北寄貝香草壽司｜火炙芝士帶子壽司

按下圖看Chef Zone｜炸物、烤焗、麵食：

炸物：

烤蝦｜炸蝦｜章魚燒｜烤羊架｜炸薯條｜炸雜菜｜烤雜菜｜炸紫菜卷｜調味薯角｜炸芝士球｜燻製香腸｜烤燻三文魚｜照燒淡水鰻魚

烤焗：

鹽味麵包｜法式酥皮湯

麵食：

炸醬麵｜烏冬麵｜冷蕎麥麵

按下圖看Chef Zone｜披薩和義大利麵、甜品：

披薩和義大利麵：

忌廉意粉｜雜錦披薩｜瑪格麗塔披薩

沙津：

蝦沙律｜蟹柳沙律｜堅果沙律｜新鮮泡菜｜南瓜沙律｜雜菜沙律｜椰菜沙律｜雞胸沙律｜魷魚沙律｜小章魚沙律｜辣醬蟹沙律｜韓式雜菜飯｜韓式牛肉他他｜忌廉芝士沙律｜卡真雞肉沙律｜燻三文魚沙律

乳酪：

純味乳酪｜藍莓乳酪

甜品：

窩夫｜刨冰｜蛋糕｜冰沙｜果凍｜水果｜軟雪糕｜雪糕球｜牛角窩夫｜紅豆年糕｜芝麻年糕｜咖啡豆麵包｜巧克力火鍋

飲品：

汽水｜果汁｜咖啡｜草本茶

