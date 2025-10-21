重陽節｜殯儀館開放日！有咩睇？體驗破地獄？7大活動學生死教育

重陽節｜電影《破地獄》增加了港人對生死教育的興趣。適逢重陽節假期（10月29日），九龍殯儀館將舉行開放日，透過一系列關於生死議題的教育活動以及工作坊，讓大家打破對殯儀的誤解與禁忌，部分項目更是免費開放！想知如何報名，以及想了解更多詳情就要留意下文！



九龍殯儀館將於重陽節舉辦「開放日2025」，開放殯儀館空間予大眾參觀。活動將透過一系列講座、音樂表演、藝術展覽，以及儀式體驗等多元化活動推廣生死教育，讓參加者了解殯儀文化與生命意義、學習哀傷管理，同時打破對殯儀館的刻板印象，充滿教育意義。

九龍殯儀館開放日｜7大特色活動

九龍殯儀館活動【1】《生命好聲音》音樂分享會⸺以歌曲和故事紀念已故親友

九龍殯儀館曾於去年舉辦了兩場以《熟悉的音樂×不熟悉的葬禮》為主題的生死音樂會，活動大受好評，故此今年亦於殯儀館的大禮堂再次舉行生死音樂會，並以《生命好聲音》為主題，鼓勵參與者透過歌曲和分享故事，紀念已故親友。

九龍殯儀館活動【2】生命陪伴⸺學習與寵物告別＋「離世」安排

在香港，不少人也有養寵物，但寵物的壽命一般較人類短，總有一天要目送牠們離開。但這天來臨的時候，你又知道該如何面對？九龍殯儀館將於開放日當天設有「寵物生死教育×蓮花贈浪浪」活動，讓大家學習與動物夥伴好好告別。

此外，開放日亦設有「居處離世分享」，讓參觀者了解在家離世和院舍離世的安排與選擇，讓大家對「離世」的安排再多添一份了解。

九龍殯儀館活動【2】《大耳嘴角》繪本故事展⸺童趣角度探討社區回憶

《大耳嘴角》繪本計劃邀請了繪本作家及插畫師貓珊為大角咀社區創作，以九龍殯儀館的守護犬「大耳」為中心，重新呈現牠與大角咀社區的回憶，並以充滿童趣及溫暖的角度講述一個關於愛、記憶與永恆陪伴的社區故事。活動將特設一日限定繪本原作展覽及分享會，展出《大耳嘴角》繪本及圖畫原稿，與大眾一同探討社區回憶。

九龍殯儀館活動【3】儀式體驗⸺破地獄儀式體驗、遺體穿衣化妝體驗、告別式預演

電影《破地獄》引起不少人對葬禮儀式的好奇。開放日當天亦會有破地獄儀式體驗、遺體穿衣化妝體驗、毋忘愛模擬生命頌禮三項關於儀式體驗的活動，讓大家從破地獄儀式體驗中認識傳統儀式的現代意義、近距離了解殯儀專業，以及預演屬於自己的告別式。

九龍殯儀館活動【5】療癒創作⸺衣紙灰陶瓷工作坊＋繪本療癒工作坊

如何紓解親友離世所帶來的傷痛，是在生者必須學習的課題。開放日除了設有衣紙灰陶瓷工作坊，讓參加者將思念轉化為藝術外，更有繪本療癒工作坊，以繪本《爸爸走了》作為教育素材，讓大人與與小朋友共同學習如何面對親人離世。

九龍殯儀館活動【6】生命規劃⸺AI互動體驗 感受最新生命紀念科技

死亡是人生必經的歷程，開放日不但設有探索生命意義的互動工作坊，更設有生前規劃專業分享活動，讓大家為人生旅程提前做好準備。此外，生命服務平台「福壽園」亦會在當天舉辦殯儀科技分享講座，透過沉浸式展示與互動體驗，介紹最新生命紀念科技，例如AI檔案記錄生平、數位禮堂全模擬、AI數位人即時對話互動等，展現生命紀念的創新方向。

九龍殯儀館活動【7】交流對話⸺咖啡茶敘談論生死話題

受傳統文化影響，不少人也對談論生死話題有所禁忌，是次活動特設打破禁忌的咖啡茶敘，讓大家在輕鬆氛圍中暢談生死大事，一邊飲咖啡，一邊聽主持人分享殯儀工作日常。

九龍殯儀館開放日詳情

活動地點：大角咀楓樹街1號A

活動日期：2025年10月29日（星期三）

活動時間：上午10:00-下午5:00

報名方式：於官方網站登記

入場費用：部分活動免費，個別工作坊需額外收費



