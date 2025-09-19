迪士尼萬聖節直擊｜9大亮點！惡人派對+怪誕城餐　門票低至半價

迪士尼萬聖節｜迪士尼｜一年一度的迪士尼萬聖節活動回歸！即日起至11月2日，迪士尼奸角們將走進樂園每個角落同大家互動，不但會帶來全新的「惡人反轉大街派對」表演，得獎歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」，還有萬聖版森林河流之旅和Trick-or-Treat等你來玩。立刻跟著《香港01》好食玩飛記者直擊現場，揭曉9大必玩必食必買亮點，同時有門票優惠資訊。約定好友一起來這場詭魅又歡樂的萬聖派對吧！



迪士尼萬聖節門票優惠｜積分低至半價換購

👉🏻 積分低至半價換購

香港迪士尼樂園20周年奇妙派對｜1日門票

換購價（成人2位）：$515起｜原價$1,338起｜人均$257.5起

換購價（小童1位）：$202.5起｜原價$499起

香港迪士尼樂園20周年奇妙派對｜連玩2日門票

換購價（成人）：$734起｜原價$769起

換購價（小童）：$575起｜原價$599起

👉🏻 積分低至半價換購

香港迪士尼樂園20周年奇妙派對｜河景餐廳阿Jack怪誕大餐

換購價（成人2位）：$515起｜原價$996起｜人均$257.5起

換購價（小童1位）：$202.5起｜原價$398起

＊兒童票只限購買成人2位套票後另加。

👉🏻 積分低至半價換購

迪士尼萬聖節「惡人派對 反轉全城」

日期：9月19日至11月2日

地點：香港新界大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區



迪士尼萬聖節亮點【1】全新惡人反轉大街派對

今年萬聖節，黑魔后首度聯同11個惡名遠播的奸角降臨美國小鎮大街，舉行盛大的邪惡巡遊派對。在全新惡人派對舞曲「Party Like a Villain」的音樂配襯下，灰姑娘的後母杜明尼夫人與繼姊安蒂及狄茜、《白雪公主》的邪惡皇后、《美女與野獸》的加斯頓及《小飛俠》的虎克船長等，帶着一眾手下輪流登場嚇你一驚，各位不妨準備裝扮與他們盡情享受派對氣氛！

迪士尼萬聖節亮點【2】惡人舞動迪士尼

迪士尼五大反派角色將會以驚艷造型回歸，在原野劇場上演得獎作品「惡人舞動迪士尼」，是全球首創的大型歌舞匯演！首先有魔術表演為大家暖場，然後陸續有反派角色《睡公主》的黑魔后、《小魚仙》的烏蘇拉、《美女與野獸》的加斯頓、《魔髮奇緣》的嘉芙夫人及《公主與青蛙》的霍博士演出。無論燈光效果、舞蹈演出，還是空中飛人、踩高蹺等特技表演，整個演出都毫無冷場，更會邀請觀眾參與部分表演，投入度100分！

迪士尼萬聖節亮點【3】全新萬聖版森林河流之旅

夜幕降臨，探險世界的「森林河流之旅」將有全新萬聖節限定夜間航程。船長將邀請大家登上探險船，深入古代文明的遺址，在一片漆黑的叢林中，亦遠亦近的哨子聲突然響起，岸上一閃一閃的燈光，散發著詭異的氣氛，就連平時愛開玩笑的船長，也頓時安靜了下來，彷彿即將有怪事發生！

夜幕降臨，探險世界的「森林河流之旅」將有全新萬聖節限定夜間航程。（官方圖片）

迪士尼萬聖節亮點【4】全新萬聖節彩蛋樂 抽迪士尼搗蛋嘩娃

今年萬聖節，Halloween詭趣花園內依舊設有迪士尼萬聖彩蛋樂（$60一件），可盲抽全新一套9款的「迪士尼搗蛋嘩娃」吊飾公仔。在抽彩蛋前，演藝人員還會跟你一起施魔法，希望好運降臨彩蛋中，記者就抽到米妮嘩娃，大家經過時不妨也試試手氣！

迪士尼萬聖節亮點【5】「萬」遊Trick-or-Treat

萬聖節期間，當然不能錯過節日傳統Trick-Or-Treat（不給糖就搗蛋）活動！各位只要在迪士尼樂園商店購買全新推出的糖果袋，就可以穿梭樂園內不同的南瓜頭流動趣玩站，向演藝人員大叫「Trick-or-Treat」獲得糖果！

迪士尼萬聖節亮點【6】正邪角色隨時現身

奸角們大開派對，主角當然都不甘示弱！在樂園不同位置，白雪公主對邪惡皇后、雷神捉住洛基、賈方同茉莉公主爭奪神燈等，一對對故事主角與奸角會現身樂園各處上演經典故事場面，更會邀請圍觀的觀眾參與劇情，一同創作新的故事內容，這場正邪抉擇，你又會如何選擇呢？

一對對故事主角與奸角會現身樂園各處上演經典故事場面。（官方圖片）

迪士尼萬聖節亮點【7】Duffy與好友換上萬聖節裝

想暫時遠離邪惡氣息？Duffy與好友遊玩屋內，不論房間佈置，抑或角色們都換上萬聖節新裝同大家見面！記者踏進房間，穿著楓葉圖案毛衣的Duffy立刻熱情地和我打招呼，更向記者介紹地上的南瓜裝飾，超可愛！

Duffy與好友已換上萬聖節主題新裝同大家會面（楊雙如攝）

迪士尼萬聖節亮點【8】走入怪誕城食大餐

怪誕城的南瓜王阿Jack今年也會在迪士尼河景餐廳推出萬聖節怪誕大餐！餐廳以《怪誕城之夜》主題佈置，整個晚宴有四道菜式，包括「壞到爆牛」牛扒及「怪誕情人」棺材造型甜品等！

在正式享用晚宴前，演藝人員會教現場食客如何與南瓜王阿Jack及莎莉正確行禮！其後阿Jack、莎莉及壞蛋Oogie Boogie就會於餐廳舞台驚喜登場，同大家近距離互動之餘還可以影合照，鬼馬的Oogie Boogie還會突然衝前嚇你一跳！

+ 1

迪士尼萬聖節亮點【9】過百款限定款周邊

為了能夠更「沉浸式」感受迪士尼萬聖節氛圍，香港迪士尼樂園亦推出了超過150款萬聖節主題商品！包括惡人造型迷你派對帽扣針、米奇與好友、Duffy 與好友、《優獸大都會》、《怪誕城之夜》等主題服裝、頭箍、飾物、徽章、毛公仔裝飾、掛件等全部等你帶走一齊過萬聖節！

