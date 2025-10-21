獵戶座流星雨｜10.21香港登場料條件極佳！觀賞時間＋地點一文看

獵戶座流星雨2025香港｜天文愛好者注意！錯過就要再等一年！獵戶座流星雨將在今晚（10月21日）10時開始現身香港天際，預計將持續長達7小時！究竟在哪裡才能捕捉到最清晰、最壯觀的流星雨美景？《香港01》好食玩飛記者為大家整理了5個絕佳觀賞地點，即看下文啦！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

根據香港太空館所指，2025年的獵戶座流星雨，預計將是一個觀測條件極佳的流星雨！（Getty Images）

獵戶座流星雨2025｜出現日期時間?

根據香港太空館資料，2025年的獵戶座流星雨，預計將是一個觀測條件極佳的流星雨！獵戶座流星雨一般在10月2日至11月7日期間活躍，而高峰期將會在今晚（21日）10時至明早（22日）5時發生，長達7小時，預計天頂每小時岀現約為20顆左右的流星。

根據香港天文台，今晚是新（朔）月的第一晚，月球運行到地球和太陽之間，月球的暗面正朝向地球，因此從地球上無法看到月光，不受光害影響，是觀星的絕佳時間！不過天文台預測今晚多雲，會否影響流星雨能見度仍是未知之數。

獵戶座流星雨｜去哪看?有特定觀看方位嗎？

至於最佳觀賞地，依台北市立天文科學教育館研究助理趙瑞青所提及，流星的出現不會有特定方位。他建議最佳的觀賞姿勢是躺下、面朝天空，地點則要選擇光污染低的地方，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區等，只要光害少，基本上肉眼就能看見！

獵戶座流星雨的輻射點，將在今晚9時40分東昇，流星數量會逐漸增多，加上沒有月光影響，非常適合欣賞！（Unsplash@schmidy）

獵戶座流星雨｜最佳觀賞地在哪裡？

只要到不受光害影響的地方觀賞，就能輕鬆看見流星雨！小編推介5大香港適合觀星的好去處，包括新界西貢的北潭涌、萬宜水庫東壩、石澳、大嶼山的水口和石壁以及大坑墩風箏場等。

獵戶座流星雨｜什麼是獵戶座流星雨？

獵戶座流星雨是是世界七大流星雨之一，並由著名的哈雷彗星，遺留下來的塵埃和碎片所形成。獵戶座流星雨以流星速度快和亮度高而聞名，速度可達每秒約66公里；亮度高且尾跡明顯，甚至有機會出現非常耀眼的火流星！

獵戶座流星雨將會在今晚（21日）迎來高峰期。（太空館圖片）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略