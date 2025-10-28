藍田美食推介10間｜即叫即製海膽手卷／珍姐泰國菜／古祖味雞蛋仔

藍田美食推介｜藍田匯景商場小店林立，有著不少地道美食，因此向來有「九龍東葵廣」之稱。《香港01》好食玩飛記者已為大家整理10大藍田美食餐廳推介給大家，有即叫即製的人氣手卷小店手卷屋，也有曾在葵廣風靡一時的班戟小店又一戟，想知更多餐廳推介就要留意下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

藍田美食推介【1】手卷屋⸺平民價即叫即製手卷

手卷屋是不少藍田街坊都熟知的手卷店，餐廳堅持採用新鮮食材製作食物，手卷、壽司、冷麵等都是即叫即做，其中海膽手卷更是用即日運到的新鮮加拿大海膽製造，因此不是經常有貨！另外亦有不少人推介軟殼蟹手卷，軟殼蟹同樣即叫即炸，不但外皮金黃酥脆，而且肉質鮮嫩，都只是$20！值得一提，小店的手卷都是$15-$40不等，價錢相當親民。

地址：藍田匯景道8號滙景廣場5樓183-187D號舖



藍田美食推介【2】好味雞蛋仔⸺傳統雞蛋仔外脆內軟

好味雞蛋仔位於匯景商場5樓，同樣是街坊熟知的小食店。小店除了章魚小丸子是熱門小食外，還有格仔餅、魚蛋、燒賣、蟹子丸等選擇。而招牌雞蛋仔雖然不像新式的雞蛋仔那麼多創新口味，但勝在外層鬆脆，內部綿密且充滿蛋香，充滿古祖味，絕對值得一試！

地址：藍田匯景道8號匯景商場5樓293號舖



藍田美食推介【3】簽上的波兒⸺親民價小食店

簽上的波兒主打一系列串燒小食，除了傳統的魚蛋、燒賣之外，小店還有超多炸物選擇，例如一口炸芝士、紫薯栗子薯餅、炸帶子、炸蝦和炸蟹鉗，如果想懷舊，或是在藍田想「掃街」，絕對是首選！而小店推出的午餐只需$43，就有一款主食加兩個餸，還有魚蛋或燒賣及連飲品，價錢相當親民，也是不少中學生午飯的選擇！

地址：藍田匯景道8號滙景廣場5樓170B號舖



藍田美食推介【4】Happy Family Cookies & Desserts⸺純手工製甜品、小食店

Happy Family Cookies & Desserts主打各式各樣的純手工製食物，店舖有不少自家製的甜品和小食，例如炒雪糕、咖哩魚蛋、糯米糍、芒果班戟等，其中糯米糍最受街坊歡迎，$20便有3顆，糯米糍足料兼大大粒，而且有相當多的味道可以揀，超抵食！

地址：藍田匯景道8號滙景廣場5樓55號舖



藍田美食推介【5】泰滋味泰式小食⸺正宗泰式外賣店

泰滋味泰式小食位於美食雲集的滙景廣場，小店雖然不設堂食，但食物份量相當驚人兼味道正宗，吸引不少街坊幫襯。熱門菜式包括海南雞飯、酸辣鳳爪、豬頸肉炒飯等，其中泰式酸辣鳳爪外皮酥脆入口即化，而且肉質鮮嫩彈牙，配搭酸辣的醬汁非常開胃！

地址：藍田匯景道8號滙景廣場3樓50A號舖



藍田美食推介【6】潮龍園⸺必試牛三寶河

潮龍園是傳統的潮州粉麵餐廳，價錢不但親民，而且食物素材高、配菜足料。熱門菜式包括鳳城水餃牛腩粉麵（$40）、雲吞豬肉丸麵（$38）以及牛三寶河（$56），其中牛三寶河湯底清甜，牛腩軟腍入味，肉質鮮嫩，而河粉粗細適中，相當掛汁，值得一試！

地址：藍田啟田道50號啟田商場地下1081號舖



藍田美食推介【7】大壹燒鵝⸺自設太空爐即燒燒味

大壹燒鵝主打燒鵝、叉燒等燒味，老闆兼燒味師傅胡啟榮曾在澳門米芝蓮餐廳工作，自設太空爐即燒燒味。大壹燒鵝在香港有多間分店，其中一間就在藍田。除了人氣燒鵝之外，叉燒亦十分有水準，不但色澤紅潤，且夾帶少少焦香，咬落還有一點點油脂感！

地址：啟田道51-67號啟田大廈地下1A, 2-4及6A號舖



藍田美食推介【8】珍姐泰國菜館⸺平價足料泰國菜

珍姐泰國菜館主打平價泰國菜，熱門菜式包括鹹豬肉雜會粉、秘製海南雞飯、泰式香茅炸豬扒粉等。海南雞飯雞肉爽口嫩滑，油飯口感濕潤入味；泰式香茅炸豬扒粉的湯底惹味，而且河粉有咬口，加上豬扒分開上，不會泡在湯中變腍，外皮仍然香脆，值得一試！

地址：匯景道8號匯景商場534-35號



藍田美食推介【9】又一戟⸺人氣班戟小店

人氣日式班戟專門店又一戟曾是葵廣的熱門小店，店舖主打色彩繽紛的雪糕班戟，以及可以加配料的鹹味班戟，而且份量十足，深受街坊歡迎！班戟皮微脆帶煙靭的口感，配搭軟滑的雪糕，非常有層次，當作甜品一流！

地址：匯景道8號匯景廣場5樓317A號铺



藍田美食推介【10】九頭鳥米線⸺雲南滇菜風味米線、必試霸皇雞翼

九頭鳥米線主打雲南滇菜風味的米線，擁有超過30多款餸料可選擇，招牌菜式包括霸皇雞翼、酸辣豬扒米線、過橋米線等。米線設不同辣度，而湯底亦有酸辣、湖南酸辣、番茄等選擇。豬扒以薄粉炸起，不會太厚粉，而且相當入味，而霸皇雞翼充滿孜然味，啖啖都是肉，超級滿足！

地址：藍田啟田道49號地下2號舖



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略