香港按摩推介11間｜水療買1送1！必試玫瑰冰石+橘子排毒+香檳磨砂

香港按摩店Spa推介優惠｜每次情人節都是行街睇戲食飯？想尋找新鮮感，不如與另一半享受一次高質素的Spa，享受無人打擾的度假時光！「好食玩飛」頻道已為大家精選11間香港按摩中心，地點涵蓋銅鑼灣、尖沙咀、旺角、觀塘等，例如有貴婦級享受的香港W酒店Bliss®Spa的雙人水療，可一邊欣賞海景，一邊享受Spa；亦有超高性價比的韓式美容護理中心TONY BLACK，人均僅$349就可享受足足140分鐘的韓式奢華滋養護理，詳情即睇下文！

香港按摩SPA推介【1】TONY BLACK——素顏自帶水光感！韓式美容買1送1／人均$349

TONY BLACK是由韓國知名護膚及化妝品牌TONYMOLY授權成立的韓式美容護理中心，主打韓式按摩手法，配合TONYMOLY護膚品，讓你的肌膚有如韓劇女主角般，素顏都能自帶水光感！其中140分鐘韓式奢華滋養護理，採用30%清淨濟州馬油按摩身體，可促進肌膚再生，修復受損細胞，延緩衰老及改善體寒，啱晒都市女性！現有優惠低至人均$349！👉🏻買1送1優惠

重點推介套餐

奢華尊貴濟州馬油身體按摩（45分鐘）配韓國溫感養生光療（15分鐘）

～奢華燕窩純金營養滋潤護理配韓式面部玉石按摩（共約80分鐘）

～情人節新年期間額外送窩心小甜點

～送韓國花茶及特色茶點



👉🏻買1送1優惠

TONY BLACK｜140分鐘韓式奢華滋養護理

優惠價（2位）：$698｜人均$349｜原價$1,396

👉🏻即告別疲勞

TONY BLACK

地址：尖沙咀加拿分道20號加拿芬廣場7樓703室及13樓1301-1302室／香港銅鑼灣希慎道1號15樓01室



香港按摩推介【2】香港W酒店 Bliss®Spa——貴婦級體驗／維港景歎Spa／半價享受奢華酒店按摩

如果想在情人節感受貴婦般的招待，香港W酒店水療中心的水療體驗便是不錯的選擇。中心設落地玻璃窗房，可一邊做Spa一邊欣賞維港景色，即使不離開香港，也能體驗度假的舒適感。其中情人節玫瑰浪漫雙人套餐主打60分鐘雙人尊貴玫瑰按摩，包括手部及足部護理，每位客人更可獲得共$1,000尊貴玫瑰面部護理禮券；而酒店現時更有限量30套的升級套餐買1送1，可額加升級至BIP水療套房，獨攬維港靚景享受再多30分鐘的玫瑰泡泡浴！即半價就可享受奢華酒店按摩！👉🏻立即預約😍共享浪漫時光

重點推介套餐

90分鐘情人節玫瑰浪漫雙人套餐（限量30套）

～升級BIP水療套房，欣賞壯麗的海港美景，享受30分鐘浪漫玫瑰滋養泡浴

～60分鐘雙人尊貴玫瑰按摩

～雙人滋潤手部＋足部護理

～雙人共$1,000尊貴玫瑰面部護理禮券

～免費使用豪華熱療及水療設施，包括海景活力按摩池以及蒸汽桑拿體驗浴等



90分鐘情人節玫瑰浪漫雙人套餐（2月14日適用）

～60分鐘雙人尊貴玫瑰按摩

～雙人滋潤手部＋足部護理

～雙人共$1,000尊貴玫瑰面部護理禮券

- 免費使用豪華熱療及水療設施，包括海景活力按摩池以及蒸汽桑拿體驗浴等



👉🏻立即預約

香港W酒店 Bliss® Spa｜90分鐘情人節玫瑰浪漫雙人套餐

優惠價錢（2位）：$3,900｜人均$1,950｜原價$7,893

香港W酒店 Bliss® Spa｜75分鐘雙人訂製舒緩身體護理

優惠價錢（2位）： $2,980｜人均$1,490｜原價$5,850

👉🏻立即預約😍共享浪漫時光

香港W酒店 Bliss® Spa

地址：九龍柯士甸道西1號香港W酒店72樓



香港按摩推介【3】香港海洋公園萬豪酒店THE SPA by HARNN——人均不用$1,000／按摩+護理+打卡下午茶全包

香港海洋公園萬豪酒店THE SPA by HARNN人均不用$1,000就可享受按摩、護理、歎茶打卡等一站式體驗！此外，水療中心空間寬敞且私密，套餐更是按摩、護理、打卡下午茶全包，啱晒安排作為半日的高質按摩體驗！而酒店推出情人節雙人90分鐘泰式香薰推油按摩買1送1優惠，有足足90分鐘泰式香薰推油按摩體驗，獨家再送滋潤手部的護理蜜蠟（總值$300），超高性價比！👉🏻獨家$850歎足1.5小時

重點推介套餐

情人節雙人90分鐘泰式香薰推油按摩（需預訂）

~90分鐘泰式香薰推油按摩

~滋潤手部護理蜜蠟（2位）總值$300

~養生花茶和水療小食

~免費享用兩小時健身室設施



60分鐘泰式香薰推油按摩加送滋潤手部護理蜜蠟及Tea Set at Pier Lounge（需預訂）

～60分鐘香熏推油按摩

～滋潤手部護理蜜蠟

～切餅＋茶或咖啡一位

～養生花茶和水療小食



👉🏻獨家$850歎足1.5小時

香港海洋公園萬豪酒店｜情人節雙人90分鐘泰式香薰推油按摩

優惠價錢（2位）：$1,550｜人均$775｜原價$3,100

香港海洋公園萬豪酒店｜60分鐘泰式香薰推油按摩＋下午茶套餐

優惠價錢：$850｜原價$1,360

＊以上均配送養生花茶和小食；需提前預訂

👉🏻 立即預約

香港海洋公園萬豪酒店

地址：香港海洋公園香港仔黃竹坑道180號



香港按摩推介【4】Queen's Beauty&Spa——不用去Staycation！浸住浴煲劇／獨家買1送1

想與另一半浸住浴煲劇，享受甜蜜的情人節私密時光，不一定要去Staycation。Queen's Beauty&Spa主打沉浸式Spa體驗，設高私隱度獨立房間、特色玫瑰酒氣泡浸浴及水療私人影院，啱晒情人節想「避世」的情侶！其中135分鐘玫瑰甜漾貴族Spa套餐，主打以玫瑰清香及療效舒緩神經、深入肌膚，幫助促進血液循環、疏通經絡，促進淋巴排毒，改善水腫，適合經常熬夜的都市人！現有買一送一優惠！👉🏻體驗極致放鬆

重點推介套餐

玫瑰甜漾貴族SPA

～玫瑰酒氣泡按摩浸浴（30分鐘）／玫瑰香花見蒸氣浴（30分鐘）

～玫瑰暖心熱油按摩按摩（45分鐘）

～玫瑰冰石療癒減壓頭部療法 (45分鐘)／貴族保加利亞玫瑰面部護理 (60分鐘)

～水療浸浴獨家私人影院

～尊享特色下午茶

～情人節新年期間額外送天然玫瑰嫩膚香皂花



👉🏻體驗極致放鬆

Queen's Beauty & Spa｜135分鐘玫瑰甜漾貴族Spa

優惠價錢（2位）：$888｜人均$444｜原價$1,776

＊水療浸浴時新增私人投影服務

👉🏻體驗極致放鬆

Queen's Beauty & Spa

地址：尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心206至209室 / 香港銅鑼灣希慎道1號18樓01室



香港按摩推介【5】香港康得思酒店「川」水療中心——追求儀式感之選／獲獎酒店水療／獨家72折

情人節想追求儀式感的你，香港康得思酒店「川」水療中心Spa套餐便是懶人最佳選擇，一個套餐包含按摩、氣泡酒、情人節限定蛋糕，按完摩直接在休息區歎香檳，超有儀式感！此外，水療中心亦榮獲知名雜誌Timeout香港《Time Out Hong Kong 2024推介》、《Travel + Leisure》2023亞太區奢華大獎香港十大最佳酒店水療，及Spa China 2023年度養生服務大獎三甲之一，服務保證有舒適體驗！情人節「香檳煥亮」90分鐘水療體驗現有95折優惠；淋巴按摩1小時30分鐘套餐亦有72折！👉🏻 按摩低至72折

重點推介套餐

情人節「香檳煥亮」90分鐘水療體驗（需預約）

～30分鐘香檳身體磨砂

～60分鐘德國芭寶BABOR精油全身按摩

～免費享用一杯精選氣泡酒＋情人節限定小蛋糕

～$300療程禮券

～水療中心一日通行證

～3小時免費停車



淋巴按摩1小時30分鐘套餐（需預約）

～1小時30分鐘淋巴按摩

～$300療程禮券

～水療中心一日通行證

～3小時免費停車



👉🏻按摩低至72折

香港康得思酒店｜情人節「香檳煥亮」90分鐘水療體驗

優惠價：$2,838｜人均$1,419｜原價$2,970

香港康得思酒店｜淋巴按摩1小時30分鐘套餐

優惠價：$1,240｜原價$1,705

香港康得思酒店｜養生頭療1小時15分鐘套餐

優惠價：$1,062｜原價$1,298

香港康得思酒店｜深層抗累護理1小時30分鐘套餐

優惠價：$1,200｜原價$1,650

＊需提前預約

👉🏻 按摩低至72折

香港康得思酒店

地址：九龍旺角上海街555號康得思酒店41樓



香港按摩推介【6】Melo Spa——「偽出國」體驗／海景SPA／低至49折／送$600禮券

水療中心有什麼特色？

近近地去沙田都能有高質的「偽出國」體驗！沙田凱悅酒店Melo Spa水療中心情人節套餐，做完Spa可免費任用恆溫泳池、健身室等，兼送美點下午茶，可靜靜感受遠離繁囂的寧靜，即使只是花半日時間，都能深度放鬆！其中雙人Melo特色按摩更有5折優惠，再額外贈送$300水療中心禮券兩張！👉🏻 開啟你的療癒之旅

重點推介套餐

雙人Melo特色按摩

～60／90分鐘雙人Melo特色按摩

～雙人水療室內體驗水療療程

～於咖啡廳免費享用雙人沙田美點下午茶

～療程當日免費使用健身中心設施、戶外恆溫泳池、桑拿、蒸氣室及淋浴設施

～6小時免費泊車1輛

～2張價值$300的Melo Spa水療中心禮券於下次惠顧使用

～Tea Chateau養生茶&花茶各2杯



港式深層肌肉按摩60分鐘＋送頭部按摩15分鐘

～健身中心全日通行證

～4小時免費泊車

～$200 水療中心禮券

～養生茶



👉🏻 開啟你的療癒之旅

沙田凱悅酒店Melo Spa｜雙人60分鐘Melo特色按摩

優惠價：$2,148｜人均$1,074｜原價$4,298

沙田凱悅酒店Melo Spa｜雙人90分鐘Melo特色按摩

優惠價：$2,610｜人均$1,305｜原價$5,220

沙田凱悅酒店Melo Spa｜港式深層肌肉按摩60分鐘＋送頭部按摩15分鐘

優惠價：$980｜原價$1,750

沙田凱悅酒店Melo Spa｜舒壓香薰按摩90分鐘＋加送滋養香薰水療30分鐘

優惠價：$1,480｜原價$2,475

👉🏻 開啟你的療癒之旅

沙田凱悅酒店Melo Spa

地址：馬料水澤祥街18號



香港按摩推介【7】Modern Thai——1秒身處曼谷／多款泰式按摩／精緻糕點／8折

Modern Thai讓你輕鬆感受身處曼谷的出國體驗！Modern Thai主打融合現代元素的泰國傳統按摩，以及濃濃的「泰式招待」，按摩不但附送滋潤手膜足膜，療程後更可以歎件精緻泰式糕點，就像身處曼谷般寫意！👉🏻泰式按摩8折優惠💆🏻‍♀️

重點推介套餐

60分鐘基礎按摩組合

～泰式按摩／精油按摩／淋巴排毒按摩

～15分鐘刮痧／30分鐘頭肩頸按摩／15分鐘肚燭／20分鐘耳燭

～包括泰式香茅茶+泰式傳統糕點



90分鐘尊貴按摩組合

～60分鐘熱石能量導入護理＋30分鐘精油按摩／60分鐘草球護理+30分鐘精油按摩

～15分鐘刮痧／30分鐘頭肩頸按摩／15分鐘肚燭／20分鐘耳燭

～包括泰式香茅茶＋泰式傳統糕點



👉🏻泰式按摩8折優惠💆🏻‍♀️

Modern Thai｜60分鐘基礎按摩組合

優惠價：$538｜原價$672

Modern Thai｜90分鐘尊貴按摩組合

優惠價：$787｜原價$984

＊須提前預約

👉🏻泰式按摩8折優惠💆🏻‍♀️

Modern Thai

地址：觀塘成業街6號泓富廣場20樓2008室／尖沙咀廣東道82-84號流尚坊10樓



香港按摩推介【8】中環香港美利酒店——獨享蒸汽或桑拿設施／零打擾二人世界／獨家6折

想真正享受無人打擾的二人世界？中環香港美利酒店Wellness at The Murray的雙人護理套房，設有私人獨立蒸汽或桑拿設施，可獨享整個房間，不用擔心要與陌生人共處一室時會出現的尷尬！其中90分鐘的Power of Bespoke按摩，更是使用國際級品牌Grown Alchemist及逾3,000種精油組合，還可享受完全客製化的按摩體驗，現時更有最低6折優惠！

重點推介套餐

專屬悠閒水療套餐

90分鐘Power of Bespoke 按摩＋私人蒸汽或桑拿室＋健身室＋游泳池＋小食



舒壓養髮療程

60分鐘舒壓護髮療程＋20分鐘專業養髮諮詢



中環香港美利酒店｜Power of Bespoke按摩

優惠價： $1,880｜原價$2,680

中環香港美利酒店｜舒壓養髮療程

優惠價：$1,088｜原價$1,800

中環香港美利酒店

地址：中環紅棉路22號



香港按摩推介【9】香港帝苑酒店——半價歎名牌級數SPA／免費雙人下午茶

香港帝苑酒店Sky Club & Spa連獲《福布斯旅遊指南》2023及2024四星評級獎項，酒店質素有保證。SPA設於尖沙咀17樓，擁有一覽無遺的空中泳池，環境優雅寧靜。其中推介60分鐘的橘子排毒按摩，以葡萄柚和柑橘促進淋巴及血液循環的按摩，按摩後更可享受免費Crown Club雙人下午茶套餐；以及免費使用水療中心桑拿及健身室，兼歎埋Sky Club養生茶及帝苑酒店蝴蝶酥，絕對是大滿足！酒店現時更有優惠，即僅半價就能歎到名牌級數的酒店Spa！👉🏻踏上你的療癒之旅！

重點推介套餐

雙人橘子排毒按摩60分鐘 + Crown Club雙人下午茶套餐

～雙人橘子排毒按摩60分鐘

～免費Crown Club雙人下午茶套餐

～當天水療中心桑拿及健身室通行証設施通行証

～Sky Club養生茶及帝苑酒店蝴蝶酥



按摩90分鐘＋Crown Club 單人午餐＋任用水療健身室

～深層肌肉按摩60分鐘

～舒緩腳部按摩30分鐘

～免費Crown Club單人午餐

～當天水療中心桑拿及健身室通行証設施通行証

～Sky Club養生茶及帝苑酒店蝴蝶酥



👉🏻踏上你的療癒之旅！

香港帝苑酒店Sky Club&Spa｜雙人橘子排毒按摩60分鐘＋Crown Club雙人下午茶套餐

優惠價：$2,090｜人均$1,045｜原價$4,180

香港帝苑酒店Sky Club&Spa｜按摩90分鐘＋Crown Club單人午餐＋任用水療健身室

優惠價：$1,380｜原價$2,420

👉🏻5折體驗極致放鬆

香港帝苑酒店 Sky Club & Spa

地址：香港九龍尖沙咀東部麽地道69號帝苑酒店



香港按摩推介【10】Mira Hotel Spa——連續三年香港最佳日間水療／米芝蓮下午茶／低至46折

追求高質素打卡Spa必去！人氣Spa水療中心Mira Hotel Spa曾榮獲香港最佳酒店水療及連續三年獲得香港最佳日間水療殊榮。水療中心擁有奢華的室內無邊際泳池，以及罕有的漂浮水床，「港式茶敘 水療悠享」療程更包埋平時價位不低的米芝蓮推薦食府國金軒下午茶，超有性價比，啱晒作為情人節放鬆活動！另外，60分鐘的深層煥活按摩療程，則以溫熱按摩，幫助舒緩繃緊肌肉及促進血液循環，適合繁忙的都市人！現有46折優惠！👉🏻低至46折優惠🔥

重點推介套餐

港式茶敘 水療悠享

～The Mira 按摩療程 90分鐘／活肌舒緩按摩療程 90分鐘

～療程當日享用健身中心及溫熱水療設施，包括桑拿、蒸汽浴室、按摩池及漂浮水床、1小時無邊際泳池

～於米芝蓮推薦食府國金軒内品嘗以香港飲食文化為靈感的精緻下午茶



60分鐘深層煥活按摩療程

～特別調製的按摩油混合迷迭香及西柚成份，幫助舒緩繃緊肌肉及促進血液循環

～療程當日享用健身中心及溫熱水療設施，包括桑拿、蒸汽浴室、按摩池及漂浮水床、1小時無邊際泳池



👉🏻低至46折優惠🔥

Mira Hotel Spa｜90分鐘港式茶敘 水療悠享

優惠價：$3,300｜人均$1,650｜原價$4,508

Mira Hotel Spa｜60分鐘深層煥活按摩療程

優惠價：$770｜原價$1,640

👉🏻低至46折優惠🔥

Mira Hotel Spa

地址：尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place, The Mira Hong Kong 地庫B3



香港按摩推介【11】Me Time Massage——全身穴位按摩、淋巴排毒、熱石按摩／獨家8折

擔心酒店Spa的奢華氣氛令你有壓力？位於銅鑼灣的Me Time Massage，開業至今一直大受歡迎，中心氣氛恬靜舒適，有如「鬧市中的綠洲」，有別於酒店Spa的奢華風格，中心環境配色柔和、空間感十足，可毫無壓力地享受按摩，而且位於銅鑼灣，按完摩還可在附近行街睇戲食飯，啱晒情人節慶祝！重點推介90分鐘全身穴位按摩、90分鐘淋巴排毒按摩以及90分鐘熱石按摩，各具不同療效，價錢低至$574！👉🏻獨家8折👯‍♀️

重點推介套餐

全身穴位按摩90分鐘

～幫助舒緩壓力及身體痛楚



淋巴排毒按摩90分鐘

～幫助促進淋巴循環，讓身體排出廢物及水份



熱石按摩90分鐘

～幫助深層放鬆肌肉、促進血液循環



👉🏻獨家8折👯‍♀️

Me Time Massage｜全身穴位按摩（90分鐘）

優惠價：$574.4｜原價$718

Me Time Massage｜淋巴排毒按摩（90分鐘）

優惠價：$654.4｜原價$818

Me Time Massage｜熱石按摩（90分鐘）

優惠價：$734.4｜原價$918

👉🏻獨家8折👯‍♀️

Me Time Massage

地址：香港銅鑼灣軒尼詩道451號地舖



