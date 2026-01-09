新年好去處2026｜商場活動市集9推介！燈籠花海+麥玲玲派開運掛飾

新年好去處2026！農曆新年除了要拜年、吃年糕、逗利是之外，當然不少得去不同的地方感受熱烈鬧的新年氣氛！《香港01》頻道「好食玩飛」為大家整合香港9大商場的新年活動，當中包括MOSTown與人氣Sanrio角色HANGYODON合作的限定店，以及黃埔天地設置130個幻彩燈籠，塑造而成的光影燈海，即睇內文了解更多！



新年好去處2026【1】新港城中心MOSTown──聯乘Sanrio水怪／4大主題打卡位／2大互動玩樂區

人氣Sanrio角色HANGYODON（水怪）即將登陸MOSTown 新港城中心！今個農曆新年，由1月23日至3月3日期間，MOSTown新港城中心將首度聯乘HANGYODON，推出新春限定的4大主題打卡區及2大互動玩樂區，包括新春招運達摩HANGYODON、6米高的HANGYODON如「魚」得水溫泉風呂、HANGYODON「魚」意吉祥橋、HANGYODON花開富貴祈願花圃、新春「撈起」花手水玩樂區及開運轉轉釣魚玩樂區。

同場更有4款和風新年造型的HANGYODON，以及期間限定店，集結逾200款新春精選商品，啱晒各位Sanrio粉絲！

MOSTown 新港城中心 x HANGYODON 風生「水」起花庭園

日期：2026年1月23日至3月3日

時間：

主題打卡區｜上午10時至晚上10時

主題互動玩樂區｜星期一至五 下午2時至下午6時／星期六、日及公眾假期 中午12時至晚上8時

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）



HANGYODON新春期間限定店

日期：2026年1月23日至3月3日

時間：中午12時至晚上8時

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）



好運財神見面會

日期：2026年3月1日（初十三）

時間：下午3時至下午5時



迎春接福醒獅賀新歲

日期：2026年3月1日（初十三）

時間：下午2時



新年好去處2026【2】Fashion Walk──聯乘韓國人氣文創角色Brunch Brother／多款主題限定精品／主題即影即有自拍亭

今年新春，恒隆地產旗下商場Fashion Walk聯乘韓國人氣文創角色Brunch Brother，推出「“BRUNCH”into the New Year」潮玩新年主題活動！一眾可愛Brunch Brother角色將換上喜慶賀年春裝亮相。活動期間，商場更會有多款主題限定精品可換領，包括利是封套裝、毛茸大頭公仔摺疊環保袋及立體造型毛茸斜揹袋等。同場更有6大新春打卡位，提供互動遊戲、寵物友善主題鬆餅店、Brunch Brother主題即影即有自拍亭等，場景旁更設有「秘密之門」，讓大家親身前來一探究竟！

BRUNCH”into the New Year

日期：即日至2026年3月3日

地點：銅鑼灣記利佐治街／百德新街／加寧街／京士頓街（Fashion Walk）



新年好去處2026【3】太古城中心──聯乘青年藝術家謝凸／5米高「常滿聚抱樹」／互動遊戲「盤滿『撥』滿」

太古城中心將與青年藝術家謝凸合作，將其品牌「松與松」的松樹插畫、傳統盆栽文化以及時下「新禪生活」的精神帶到商場。由1月30日至3月3日，商場將推出《福運松林》新春主題佈置，屆時將有4大福運區域，合共8大打卡裝置，當中融合各種傳統吉祥寓意與當代藝術，例如5米高「常滿聚抱樹」、5米長的「⾶龍接福」、7米高的「開運松此喜」松林佈景、互動遊戲「盤滿『撥』滿」，以及位於商場地下的兩大打卡位等，讓大家在新春盡情打卡！

《福運松林》新春主題佈置

日期：1月30日至2026年3月3日

地點：香港太古城太古城道18號（太古城中心）



新年好去處2026【4】荃灣廣場──1,500呎的甜蜜光影泡泡溜冰場／童趣騎馬仔互動區／一田新年市集

荃灣廣場將於2026年1月17日至3月1日期間，於L5空中花園舉辦新春《光影花見．幸福小馬園》，活動將以「光影+花見+祈願」為主題，設有3大春日互動體驗及3大祈願打卡熱點，更可限量換領「金馬花開•座枱揮春利是封」。同場亦有「一田新年•春饗好禮」及「開心果甜品x手作市集」，食買玩一應俱全！

3大互動體驗及3大春日打卡熱點，包括：全新20米長的福願光影大道，以花見流星、夢幻幸福球、年年有魚等光影為主題，配合變色水波光影效果，予大家許下新年願望，另有1,500呎的甜蜜光影泡泡溜冰場以及童趣騎馬仔互動區。至於打卡熱點，則有3.5米高的「心心滿滿」祈願桃花樹、七彩燈謎小徑、20米長的花好月圓打卡牆等，充滿喜慶寓意！

《光影花見．幸福小馬園》

日期：2026年1月17日至3月1日

地點：新界荃灣大壩街4-30號（港鐡荃灣西站A2出口）



新年好去處2026【5】昂坪360──3大打卡位／麥玲玲師傅派發開運小掛飾

由1月24日至3月8日期間，昂坪360將推出「昂坪360．駿馬躍動迎新春」 活動，屆時在昂坪市集各處將有全新3大打卡位，包括：「金駿報喜迎新春」，在昂坪市集圓形廣場，會有五匹以可愛新春造型出現的駿馬，象徵「五福臨門」；「馬到功成幸運輪」，在市集牌坊旁，設有以桃花、籤筒及金元寶佈置，象徵幸運、健康與財富，大家還可轉動幸運輪盤祈福；以及「金禧福袋賀新歲」，予大家踏進巨型福袋內，與金元寶以及駿馬合照，象徵新一年「財福環抱、金銀滿屋」。而著名堪輿學家麥玲玲師傅更會在年初五（2月21日）早上11時45分蒞臨昂坪市集，派發開運小掛飾及朱古力金幣，為大家送上祝福！

昂坪360．駿馬躍動迎新春

日期：1月24日至3月8日

地點：東涌達東路11號（昂坪市集圓形廣場）



新年好去處2026【6】西沙GO PARK──5.9米闊的「炫夢旋轉木馬」／3米高的桃花拱門／新春市集

由1月13日至3月1日，西沙GO PARK將推出《HAPPY GO ROUND春日樂園》，商場特設5大打卡位，包括全港首個商場戶外機動裝置，5.9米闊的「炫夢旋轉木馬」，將變身開運木馬，更特設寵物友善時段，讓寵主與毛孩盡情打卡；此外還有3米高的桃花拱門予大家拍照。而GO PARK2亦有以粉色花卉風車造成的「緣轉風車台」，四座粉色風車充滿春日氛圍！

此外，在場內的戶外空間將設有以盛開桃花與飛舞花瓣制造貫穿的「桃花迎春步道」；而二樓晴空花園則有「寵愛花見陣」，其中2.8米高桃花樹，樹上掛滿心型霓虹燈和寫滿馬年願望的祈福掛飾；旁邊還有2.9米闊立體桃花「Love」裝置。而在二樓的寵物公園旁，還有多塊不規則鏡面與繽紛花卉交織而成的「迎春花鏡庭園」。商場地面中央廣場亦將在2月份舉辦「人寵迎福馬新春市集」，賀年禮品、特色應節食品、寵物專區及手工產品一應俱全，方便大家輕鬆辦年貨！

西沙GO PARK《HAPPY GO ROUND 春日樂園》

日期：1月13日至3月1日

時間：上午10時至晚上10時



「炫夢旋轉木馬」體驗換領

日期：1月（逢周六及周日）；2月1、7-8、14-22及28日；3月1日

時間：下午1時至晚上8時（2月16-19日延長至晚上9時）

地點：地面中央廣場



人寵迎福馬新春市集

日期：2月7-8、14-15、21-22日

時間：中午12時至晚上8時

地點：地面中央廣場



「醒獅迎新歲」巡遊表演

日期：2月28日（年初十二）

時間：上午11:00

地點：地面中央廣場



新年好去處2026【7】又一城──Melody主題店／6大My Melody打卡位

My Melody×Sanrio characters主題店登陸又一城！主題店設有6大My Melody打卡位，包括坐在華麗馬車上的 My Melody、可愛的毛公仔蛋糕塔、櫻花新春主題區等，每一個都充滿粉紅治癒氛圍，讓大家一齊打卡！

此外，店舖更會發售多款My Melody商品，包括貝雷帽造型系列公仔鑰匙扣、毛公仔、側揹袋和化妝袋等；全新My Melody & My Sweet Piano夢裳仙境系列；以及Sanrio characters新春精品，例如Hello Kitty、Kuromi毛公仔、利是封、節慶裝飾和揮春，更有多個會場限定優惠，Sanrio粉絲切勿錯過！

My Melody X Sanrio characters主題店

地址：九龍塘又一城MTR層2號C.T.A. by GOK SIK

日期： 2026年1月6日至3月22日

營業時間： 早上11時至9時



新年好去處2026【8】置富Malls──聯乘人氣插畫SHO-CHAN／4米高的吹氣燦子／懷舊茶樓＋舊式戲院打卡位

今年新春，置富Malls推出【置富Malls x SHO-CHAN置「燦」你迎新春】！商場將聯乘人氣插畫家Akirambow筆下的燦子SHO-CHAN及其家族成員，以新年造型走入馬鞍山廣場、紅磡置富都會、天水圍+WOO嘉湖及沙田置富第一城！

各大商場將特設4大充滿香港懷舊風情的打卡裝置，當中最為矚目的打卡位包括：馬鞍山廣場將有4米高的吹氣燦子；紅磡置富都會以求姻緣為主題、粉色系的姻緣寺；天水圍+WOO嘉湖，將有以香港懷舊茶樓設計的打卡位；置富又一城則以舊式戲院主題示人！4個商場各具特色！

置富Malls x SHO-CHAN置「燦」你迎新春

日期：1月15日至3月8日

地點：馬鞍山廣場、紅磡置富都會、天水圍+WOO嘉湖及沙田置富第一城



新年好去處2026【9】黃埔天地──5米高巨型桃花樹／200個花燈花海／130個幻彩燈籠燈海

黃埔天地即將推出農曆新年活動【幸福緣定桃花園】，屆時將有逾200個繽紛花燈及無數閃爍燈飾把黃埔號塑造成4大迷人打卡花海，包括5米高巨型桃花樹和浪漫彩燈拱門「祥馬花燈照桃門」、由130個幻彩燈籠塑造的光影燈海「晚燈絢海映流水」、 「繽紛瑞光幻彩園」及於德安街的「新春圖騰星滿路」。

同時，漢文化節亦將登陸商場，屆時將有一系列慶節活動，包括漢服潮着・服裝設計比賽及匯演、楚河漢界・象棋擂台賽，以及年宵市集和新春巡遊匯演等，讓大家感受濃厚節慶氛圍。

黃埔天地【幸福緣定桃花園】

日期：2026年1月中旬

亮燈時間：下午5時至晚上11時

地點：黃埔天地黃埔號及德安街



