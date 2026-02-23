超市信用卡10優惠｜百佳/惠康/一田/AEON/HKTVmall　1張卡8%回贈

超市信用卡優惠｜日常生活經常都會到超市購物，生活大小用品、食品、飲品都會經超市購買，開支絕對不少！正所謂「小數怕長計」，想做個精明消費者，就不妨利用超市回贈信用卡結帳，「慳得一蚊得一蚊」！今次將會為大家介紹超市優惠的信用卡，幫大家慳盡每一蚊！



信用卡迎新優惠｜喜歡儲里數的朋友要注意了，最近渣打銀行推出一個非常抵玩的信用卡迎新優惠！全新信用卡客戶*新年推廣期內（即日至2026年3月3日）憑指定連結成功申請信用卡，免簽賬即可獲得8,888里數，相等於台灣單程機票一張！另外，只要滿足指定簽賬要求，最高可賺取133,388里！想知道點樣賺到盡？👉🏻按此了解更多

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

去超市買嘢慳得一蚊得一蚊！（資料圖片）

超市信用卡2026推介【1】Mox Bank —— Mox Credit／無上限現金回贈3%

Mox Bank —— Mox Credit／無上限現金回贈3%

如果喜歡「現兜兜」現金回贈，可選擇Mox信用卡！於Mox App內選擇「現金回贈」獎賞計劃，並以Mox Credit於全港各大超市簽賬（包括百佳、惠康、city’super、一田、馬莎等），都可以賺取3%無上限現金回贈，連網上超市HKTVmall、PNS網購都有份！

推廣期：即日至另行通知。

超市信用卡2026推介【2】星展銀行 —— DBS COMPASS VISA／逢星期三高達8%回贈

星展銀行 —— DBS COMPASS VISA／逢星期三高達8%回贈

提到超市萬用神卡，就不得不提這張DBS COMPASS VISA！推廣期內逢星期三憑DBS COMPASS VISA於全港超級市場（包括惠康、百佳等等）或個人護理店（如萬寧、屈臣氏等等）單一淨簽賬滿HK$300，可享高達8% COMPASS Dollar 回贈！每$1 COMPASS Dollar可作HK$1扣減全球任何商戶的簽賬。

推廣期：2026年1月7日至5月27日 (逢星期三)

超市信用卡2026推介【3】渣打銀行 —— 渣打Smart信用卡／高達5%現金回贈

渣打銀行 —— 渣打Smart信用卡／高達5%現金回贈

而渣打Smart信用卡於指定商戶（包括HKTVmall、759阿信屋、 OK便利店、 日本城、香港百佳等等），全年高達5%現金回贈，每HK$20簽賬，可獲HK$1現金回贈，但設有最低簽帳要求​，每月需累積合資格簽賬滿HK$4,000，否則未能獲得任何現金回贈。

推廣期：2026年1月1日至2026年4月30日

超市信用卡2026推介【4】富邦銀行 —— 富邦一田Visa白金卡／高達10%折扣優惠

富邦銀行 —— 富邦一田Visa白金卡／高達5%折扣優惠

如果平日多去一田購物，就要申請富邦銀行跟一田聯名的「富邦一田Visa白金卡」，憑卡於一田消費，全年可享折扣優惠，最高可享9折優惠。而逢星期一憑卡於超級市場購物，可享正價、公價及減價貨品95折優惠，服裝及家庭用品、寄銷商品亦都可以享有折扣！而且每月累積簽賬每滿指定金額，即可獲贈一田百貨現金禮券，最啱喜歡在一田購物的朋友。

推廣期：即日起至另行通知

超市信用卡2026推介【5】中國銀行 —— 中銀崇光Visa卡 / 無上限5%現金回贈

中國銀行 —— 中銀崇光Visa卡 / 無上限5%現金回贈

而SOGO的常客就要留意這張中銀崇光Visa卡，逢星期一憑卡於崇光超市Freshmart消費可獲5%現金折扣。此外，憑卡於崇光百貨（銅鑼灣店、啟德店）300家指定商戶消費，更可享全年5%無上限現金回贈優惠！

推廣期：即日起至2026年12月31日

超市信用卡2026推介【6】AEON —— Purple卡 / 指定日子95折優惠

AEON —— Purple卡 / 指定日子95折優惠

如果平日多去AEON STYLE、Daiso、Living Plaza，憑任何一張AEON Purple信用卡，在每月2號及20號於AEON簽賬購物都可享95折優惠。如果喜歡在超市網站下單直接送貨上門，更可選用AEON CARD WAKUWAKU網上簽帳可獲6%現金回贈！

推廣期：即日起至另行通知

超市信用卡2026推介【7】恒生銀行 —— 恒生enJoy卡/ 指定日子92折優惠

恒生銀行 —— 恒生enJoy卡/ 指定日子92折優惠

如果家附近有惠康超級市場，就要申請恒生enJoy卡傍傍身，每月3、13、23日憑恒生enJoy卡於惠康超級市場購物，滿$100或以上即可享92折，綁定enJoy卡至yuu奬賞計劃，於惠康超級市場消費，即賺3倍yuu積分，相等於1.5%回贈。另外，每月1、20日，於萬寧購物實體店可享94折、每月8、18日於7-Eleven實體店購物可享95折。

推廣期：即日起至2026年12月31日

超市信用卡2026推介【8】CITIBANK —— Citi HKTVmall信用卡 / 指定日子95折優惠

CITIBANK —— Citi HKTVmall信用卡 / 指定日子95折優惠

想足不出戶添置家居用品，就可以訂購HKTVmall！逢星期四憑Citi HKTVmall信用卡於HKTVmall簽帳，付款時輸入「95GETHUR」即享95折優惠，優惠金額無上限、並不設消費門檻。

推廣期：即日起至2026年12月31日（逢星期四）

超市信用卡2026推介【9】大新銀行 —— 大新 APITA UNY 卡／全年95折+3倍積分

大新銀行 —— 大新 APITA UNY 卡／全年95折+3倍積分

住在太古、樂富的朋友仔，就要留意這張大新 APITA UNY 卡！憑卡於每月1號及15號於 APITA 或 UNY 簽賬，即可享5%折扣優惠（指定商品除外）。生日客戶須於其生日月份內任何一天於 APITA 或 UNY（「參與商戶」）簽賬，可享升級生日優惠，購買衣料服飾、家品及家電9 折優惠1次，食品 9 折優惠1次及每間指定寄售商可享95折扣優惠1次。

升級生日優惠推廣期：即日至2026年12月31日

超市信用卡2026推介【10】匯豐銀行 —— 滙豐easy信用卡／ 指定日子92折優惠

匯豐銀行 —— 滙豐easy信用卡／ 指定日子92折優惠

如果家附近是百佳超級市場，每月逢2、12、22日憑已綁定到「易賞錢」App的滙豐easy信用卡 / 白金Visa卡（舊名）在百佳超級市場單一簽賬滿港幣100元（實體店）或港幣800元（網店）享92折優惠！另外，每月逢8、18、28日憑已綁定到「易賞錢」App的滙豐easy信用卡 / 白金Visa卡於屈臣氏單一簽賬滿港幣400元享92折。

推廣期：即日至2026年2月28日

同場加映：現金回贈信用卡

手上沒有以上信用卡，也不用灰心，如果手上有現金回贈信用卡，回贈的效果亦不遜色！喜歡在超市網站下單直接送貨上門，用HSBC Red信用卡消費首10,000元可享4%獎賞錢回贈，中銀Chill Card於本地或海外網站簽賬首$3,750就有4%現金回贈。而安信財務的EarnMORE銀聯信用卡則享有本地簽賬或網購全年2%現金回贈，Citi Cash Back信用卡本地簽帳可享1%回贈。更多詳情即看：

優惠受條款及細則約束，資料只供參考。 借定唔借？還得到先好借！

*全新信用卡客戶為現時並未持有及於現時所申請渣打信用卡主卡批核日起計之過去 6 個月內沒有取消任何由渣打銀行(香港)有限公司發行之渣打信用卡或MANHATTAN信用卡主卡之申請人。

（全完文）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略