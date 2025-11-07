信用卡優惠｜永久免年費14張　現金回贈比較＋年費豁免Waive教學

信用卡優惠｜信用卡申請｜申請信用卡的時候，除了要留意迎新優惠及禮遇，年費也是其中一個考慮因素！雖然部分銀行可以透過致電熱線申請豁免年費，但最方便當然是申請一張永久免年費的信用卡！《香港01》「好食玩飛」整合各大銀行永久免年費的信用卡，又會整合信用卡豁免年費的銀行電話熱線​​快捷鍵，助你輕鬆Waive年費！



信用卡｜永久免年費信用卡比較 高達8%回贈、日日淘寶$0手續費

信用卡優惠｜申請哪張較著數？

其實坊間有不少信用卡都是永久免年費，但優惠張張不同，究竟應如何選擇？記者建議，若平常較多使用網上購物，中銀淘寶World萬事達卡、渣打A. Point Card、中銀Chill Platinum Mastercard是不錯的選擇；若平常以選購生活用品為主，恒生enJoy Visa白金卡、渣打Smart 信用卡、滙豐Red信用卡都有超市消費的現金回贈。

經常旅遊的朋友，則適合擁有高外幣回贈的恒生MMPOWER World Mastercard、恒生Travel+ Visa Signature 卡及AEON CARD WAKUWAKU，其中AEON CARD WAKUWAKU更可享有日本簽帳3%回贈！怕麻煩的一族就一定要選擇Mox信用卡，任何簽賬無上限高達3%現金回贈及0%外幣手續費！

信用卡｜豁免年費4大方法 附銀行電話熱線​​快捷鍵整合！

信用卡｜豁免年費【1】銀行電話熱線​​

豁免年費最傳統的方法，就是致電銀行的電話熱線進行申請。現在大部分銀行提供24小時熱線，且提供自助語音系統，無須與真人CS交流即可輕鬆辦理，非常方便！

信用卡｜豁免年費【2】電話APP

現在大部分銀行都設有專屬的App，透過手機應用程式亦可以輕鬆申請豁免年費。

信用卡｜豁免年費【3】達成指定簽賬要求

部分銀行的信用卡條款有列明，只要達成年度簽賬金額要求，即可獲得年費豁免。不過要留意某些簽賬（如繳費、現金套現等）可能不計入簽賬額要求。

信用卡｜豁免年費【4】持有高級理財戶口

持有特定的高級理財戶口（如香港的「滙豐卓越理財」或「恒生優越理財」等）通常可以免除其附帶信用卡的年費。而渣打銀行的渣打國泰 Mastercard – 優先理財、渣打國泰 Mastercard – 優先私人理財，只要符合維持每日平均總結餘要求，即可免年費！現在申請還有交稅賺里數，交稅滿指定金額更可賺取歐洲來回機票！

渣打銀行 —— 渣打國泰 Mastercard：低至$2 = 1里／賞高達80,000里

渣打國泰 Mastercard交稅優惠享低至$2 = 1里！

信用卡｜交稅優惠

除了免年費信用卡外，準備交稅的朋友也不留意以下優惠

即日起至1月15日推廣期內，渣打國泰 Mastercard新客戶只需在發卡後2個月內累積消費滿HK$10,000或以上，同時於發卡後2個月內，使用渣打國泰 Mastercard透過指定渠道，例如渣打銀行網路銀行、渣打銀行手機應用程式或渣打銀行電話銀行繳付稅款（不包括透過電子錢包服務，例如支付寶、微信支付、八達通 App繳付稅款），可享繳稅迎新里數高達80,000！👉即刻申請

渣打銀行國泰 Mastercard（綠卡）全新客戶，可享繳稅賺里數迎新優惠低至HK$4=1里，上限高達20,000里（即繳稅HK$80,000），輕鬆兌獎單人來回台北、馬尼拉機票一張（兌換里數：14,000里），或單人來回曼谷、首爾、新加坡機票一張（兌換里數：18,000里）！👉即刻申請

渣打國泰 Mastercard – 優先理財全新客戶（藍卡），可享繳稅賺里數迎新優惠低至HK$3=1里，上限高達40,000里（即繳稅HK$120,000），即可兌獎單人來回東京、大阪、福岡機票一張（兌換里數：26,000里），或單人來回悉尼、墨爾本、杜拜機票一張（兌換里數：40,000里）！👉即刻申請

渣打國泰 Mastercard – 優先私人理財（黑卡），可享繳稅賺里數迎新優惠低至HK$2=1里，上限高達80,000里（即繳稅HK$160,000），即可兌獎單人來回倫敦、巴黎、溫哥華機票（兌換里數：54,000里），或單人來回紐約、多倫多機票（兌換里數：76,000里）！👉即刻申請

推廣期：2025年10月31日至 2026年1月15日（包括首尾兩日）

