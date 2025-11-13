長者日優惠｜16大餐廳推介　美心75折／送中式糖水　3酒樓免茶位

長者日優惠2025｜長者日將於周日（16日）舉行，全港超過400間飲食業將會為長者提供優惠，老友記只要持有長者咭或樂悠咭就可享用！《香港01》「好食玩飛」記者已為各位長者精選16大餐廳優惠詳情，當中涵蓋多間連鎖餐廳，包括美心、譚仔、一粥麵，及各大酒樓等，詳情即睇下文！



長者日2025將於11月16日舉行。（資料圖片）

長者日優惠詳情：

長者日餐廳優惠【1】大家樂──3大優惠／晚市最高減$8

階段1──即日至11月15日，大家樂Club100會員或手持長咭／樂悠咭／長者八達通人士，早市時段於大家樂門市惠顧點心滿粥系列，即減$3。

階段2：11月16日，午市及茶市時段於大家樂門市惠顧任何餐點滿$40，即減$4；晚市時段任何餐點滿$60，即減$8。

階段3：11月17日至11月30日， 晚市時段於大家樂門市惠顧花膠椰子雞／豬骨湯火鍋，即減$8。

長者日餐廳優惠【2】美心MX / 美心Food²──晚市堂食或外賣75折

長者憑⾧者咭、樂悠咭及⾧者八達通，於全線美心MX（西九高鐵站、太子集團中心除外）及美心Food²，可享晚市堂食或外賣75折。

注意，優惠不適用於購買節日產品、外賣派對美食、心超值餐、晚市小菜外賣 2 人餐、燒味斬料、特價燒味優惠、八達通增值服務、網上外賣自取平台及所有外送服務。

長者日餐廳優惠【3】譚仔雲南米線──兩餸米線減$8／任何米線送冷或熱飲品

長者憑長者咭或樂悠咭，購買自選兩餸或以上米線減$8；惠顧任何米線（不包括淨米線、過橋米線、素菜卷大纖米線、學生餐及下午茶餐），送冷或熱飲品一杯。

譚仔雲南米線──兩餸米線減$8／任何米線送冷或熱飲品。（資料圖片）

長者日餐廳優惠【4】銀龍飲食集團──紫菜三寶河配熱飲享優惠價$30

銀龍飲食集團旗下餐廳，於下午茶時段（2:00pm至6:00pm）惠顧「紫菜三寶河」配熱飲可享優惠價$30，另可加$18配油菜一碟或香脆炸魚。

長者日餐廳優惠【5】吉野家──滿$38減$6／$2換購奶茶紅豆冰／抹茶紅豆冰

長者出示長者咭，惠顧滿$38減$6；及可以優惠價$2換購奶茶紅豆冰／抹茶紅豆冰一杯，優惠二選一。

長者日餐廳優惠【6】一粥麵──滿$70送紅豆沙

惠顧正價產品滿$70或以上，送紅豆沙一碗。

於一粥麵晚市惠顧正價產品滿$70或以上，送紅豆沙一碗。（領展）

長者日餐廳優惠【7】爭鮮迴轉壽司──滿$150享9折

消費滿$150出示長者咭可享9折優惠。

長者日餐廳優惠【8】牛奶冰室──$38樂悠茶餐

長者憑樂悠咭支付，即可以優惠價$38購買樂悠茶餐，套餐包括叉燒湯通粉、拼牛奶卷2條、配熱飲。

長者日餐廳優惠【9】海港酒家／海港薈／海王漁港──免茶位

長者憑長者咭惠顧海港酒家／海港薈／海王漁港，免茶一位（全包宴除外）。

海港酒家／海港薈／海王漁港──免茶位（官方圖片）

長者日餐廳優惠【10】八方雲集──送豆漿

凡惠顧任何套餐一份並出示長者咭，即贈送豆漿一杯（每張訂單只可使用優惠1次）。

長者日餐廳優惠【11】滿記甜品──全單88折

出示有效樂悠咭或長者咭，即可享全單88折優惠，同行者亦可同享此優惠。

長者日餐廳優惠【12】百份百──滿$50減$5；滿$100減$10

11月16日至30日期間，長者出示有效樂悠咭／長者咭，並使用電子支付，即享全單消費滿$50減$5；全單消費滿$100減$10（滿$100後全單最多減$10）。

長者日餐廳優惠【13】堅信號上海生煎皇──堂食$5折扣優惠

長者惠顧堅信號上海生煎皇，出示⾧者咭或樂悠咭，堂食可享$5折扣優惠。

堅信號上海生煎皇──堂食$5折扣優惠（官方圖片）

長者日餐廳優惠【14】松記糖水店──指定分店送中式糖水

下午6點前，⾧者本人出示⾧者咭可獲贈中式糖水㇐碗，包括紅豆沙、綠豆沙、紫米露、芝麻糊、喳咋任選其㇐。提提大家，優惠只限長沙灣總店及青衣店，而長沙灣總店只限堂食。數量有限，送完即止。

長者日餐廳優惠【15】滿記甜品──全單88折、同行者亦可享

老友記凡出示有效樂悠咭或⾧者咭，即可享全單88折優惠，同行者亦可同享此優惠。

長者日餐廳優惠【16】霸嗎拉麵──滿$100享85折

凡出示有效之長者咭，於餐廳消費滿$100，可享85折優惠，不得與其他優惠同時使用。

