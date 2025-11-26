投票日心意謝卡16大優惠｜免費入博物館/半價戲飛/K11派$50消費券

投票日優惠｜心意謝卡2025｜心意謝卡優惠｜立法會選舉將於12月7日舉行，港府與不少商家今日（26日）公布推出優惠措施鼓勵投票。其中，新世界旗下K11 MUSEA及K11 Art Mall，將於投票日起派發$50電子消費優惠券，另外港鐵宣布推出抽獎活動！市民亦可憑心意謝卡以半價優惠購戲票，適用於英皇、MCL、百老匯等10間戲院院線。想知更多優惠詳情？即看下文啦！



▼▼交通篇▼▼

心意謝卡優惠｜【1】港鐵提早服務

因應選舉事務處延長投票時間安排，港鐵將於12月7日投票日早上提早開出頭班車，大部份綫路將於早上約5時至5時30分開出，以便利票站人員前往票站，為早上7時30分開放投票作好準備。

港鐵將於12月7日投票日早上提早開出頭班車。（資料圖片）

心意謝卡優惠｜【2】免費泊車

12月6日及7日，於房屋委員會指定商場、街市及油塘大本營商場，消費滿指定金額可獲 額外1小時免費泊車。

▼▼購物篇▼▼

心意謝卡優惠｜【3】換領K11$50電子消費優惠券

市民憑投票後由政府派發的「心意謝卡」，可在K11 MUSEA或K11 Art Mall的地下禮賓部，換領$50的電子消費優惠券，每日名額1,207個。

優惠券使用期由今年12月7日至明年1月22日，凡單一消費淨值滿港幣100元或以上即可享$50折扣優惠，亦可享超過20間餐飲商戶的額外優惠。

市民憑投票後由政府派發的「心意謝卡」，可在K11 MUSEA或K11 Art Mall的地下禮賓部，換領$50的電子消費優惠券。（資料圖片）

心意謝卡優惠｜【4】領啟德零售館$300電子消費優惠券

大家可在啟德零售館換領$300的電子消費優惠券，只要消費滿$600便可使用，館方將派岀共4,000張，總值120萬元！

心意謝卡優惠｜【5】換領佐丹奴購物優惠券

大家在佐丹奴消費滿600元，便可獲得$100扣減的購物優惠，該集團將派岀共3,000張優惠券，總值30萬元！

心意謝卡優惠｜【6】港鐵商場電子優惠券高達$50000

除了在車站及商場宣傳鼓勵市民積極投票外，港鐵商場亦會推出「投票有禮」抽獎活動，送出超過300份，價值由1,000港元至最高5萬港元的港鐵商場電子優惠券。詳情須參閱MTR Mobile及港鐵公司網頁稍後公布的相關細則。

心意謝卡優惠｜【7】全港綠在區區設施回收可獲雙倍積分

於12月6日及7日，兩田於綠在區區回收設施進行回收也可獲雙倍積分。

於12月6日及7日，於綠在區區回收設施進行回收也可獲雙倍積分。（資料圖片）

▼▼餐飲篇▼▼

心意謝卡優惠｜【8】換領會展$500餐飲優惠券

市民在香港會議展覽中心消費滿$1,000，即可享$500的餐飲優惠券！將派岀共1,500張，總值75萬元！

▼▼娛樂篇▼▼

心意謝卡優惠｜【9】半價戲票

10間戲院院線宣布，12月7日當天，持有「心意謝卡」的市民每人可在指定戲院院線購買一張半價戲票，特備節目及包場活動除外。參與活動的影院包括星達院線、百老匯院線、CGV Cinema、華懋電影院、影藝戲院、Cinema City、英皇戲院、Lumen Cinema、MCL院線及新寶院線。

12月7日當天，持有「心意謝卡」的市民每人可在指定戲院院線購買一張半價戲票。（官方圖片）

心意謝卡優惠｜【10】選舉繽紛日以及嘉年華

12月6日舉行選舉繽紛日，全港各區將舉行一系列多元化活動，當晚在西九文化區舉辦的「同心・投票・創未來大匯演」，有藝人獻技、著名魔術師大型魔幻表演、大型舞蹈表演等環節。

此外，各區均舉辦嘉年華會，包括大埔海濱公園舉行公民教育嘉年華、在灣仔和北角海濱提供水陸體驗活動。康樂及文化事務署會在6個場地舉辦充滿體育元素的互動活動。

心意謝卡優惠｜【11】紀律部隊開放日

8個紀律部隊會在12月6日舉辦活動或開放轄下設施予公眾參觀，例如開放青衣消防局，以及位於西貢、大美督及大帽山的政府飛行服務隊停機坪。

心意謝卡優惠｜【12】博物館及設施免費入場

12月6日至7日，香港濕地公園、香港科學館、香港太空館、香港藝術館等，市民可免費使用，並且場地亦將為大家準備禮物及優惠！

心意謝卡優惠｜【13】公眾游泳池免費使用（需按慣例排隊或預約）

12月6日至7日，市民可免費使用康文署轄下公眾游泳池！

12月6日至7日，市民可免費使用康文署轄下公眾游泳池！（資料圖片）

心意謝卡優惠｜【14】古蹟導賞

多項歷史建築和古蹟的參觀優惠也會推出，其中，法定古蹟景賢里下月6日起逢星期六、日開設導賞團，市民可免費報名參加。

▼▼醫療健康篇▼▼

心意謝卡優惠｜【15】換領港怡醫院$1000體檢或醫美優惠券

市民在港怡醫院消費滿$2,000，即獲$1,000體檢或醫美優惠券。醫院將派岀共500張優惠券，總值50萬元！

心意謝卡優惠｜【16】換領周大福人壽$1000保費折扣券

市民在周大福人壽購買指定產品滿$10,000，可享價值$1,000的保費折扣券，該集團將派岀共127張折扣券，總值12.7萬元！

