聖誕下午茶推介8間｜$163起！望維港海景　1間魚子醬主題超奢華

聖誕下午茶2025｜臨近聖誕，不少酒店都會推出聖誕節下午茶，讓你享受寧靜的午後時光之餘，還可以感受到節日氣氛。《香港01》「好食玩飛」記者已為大家整合8大有聖誕下午茶的酒店餐廳，除了有坐擁維港海景的麗晶酒店外，也有以《胡桃夾子》為主題的香港麗思卡爾頓酒店下午茶！即睇內文了解更多！



聖誕下午茶推介【1】九龍香格里拉──「聖誕奇遇」下午茶／打卡able糕點

九龍香格里拉大堂酒廊裝修古典奢華，充滿歐式宮廷的氛圍，餐廳即日起推出「聖誕奇遇」下午茶，帶來一系列打卡able的小巧糕點！重點推介蜜餞櫻桃鵝肝撻，香甜的蜜餞櫻桃，融合油脂豐富的鵝肝，口感細膩獨特；另有創意十足的蘑菇花園，配搭蘑菇瑪麗蛋糕、牛肝菌粉、大蒜芝士撻和松露脆片，味道層次豐富。

除了鹹點外，餐廳還有多款甜而不膩的甜點，例如熱紅酒漬梨意式奶凍、百利甜酒漬車厘子榛子朱古力球及四季橘榛子迷你樹幹蛋糕等，充滿冬日氣氛！

九龍香格里拉｜「聖誕奇遇」下午茶

價錢：$438

聖誕下午茶推介【2】九龍海逸君綽酒店──無敵大海景／二人聖誕下午茶套餐

九龍海逸君綽酒店咖啡閣坐擁無敵大海景，環境清靜舒適，可靜靜享受下午茶的美好時光。酒店現有二人聖誕下午茶套餐，提供巴拿馬火腿配哈蜜瓜、煙三文魚配忌廉芝士、軟殼蟹卷、香煎鵝肝配無花果及布里歐麵包等奢華美食，另下還有聖誕法式杏仁餅、薑餅人曲奇等應節食物，套餐包含咖啡或茶，現有86折優惠，人均只需$343！

九龍海逸君綽酒店｜聖誕下午茶套餐

價錢：$687｜人均$343｜原價$788

聖誕下午茶推介【3】香港朗廷酒店──聖誕限定／聯乘周生生YuYu系列下午茶

香港朗廷酒店聯乘周生生推出「Wonders in Light聖誕限定下午茶」（兩位用），以周生生旗艦YuYu系列的藍色與紋理作為設計靈感，推出限定3層架下午茶。甜點包括Raspberry千層蛋糕、藍莓馬卡龍、白朱古力士多啤梨蛋糕、香梨撻，馬卡龍等。鹹點方面，則有啖啖蟹肉的蟹肉珍珠、雲石帶子小圓餅、暖龍蝦沙律撻、鮑魚酥盒等，而下午茶亦配搭飲品，杯上印有大朵的玫瑰，頗有英式田園風格，整體充滿儀式感，打卡一流！

香港朗廷酒店｜Wonders in Light聖誕限定下午茶

價錢：$738起｜人均$369起

聖誕下午茶推介【4】唯港薈──聯乘GODIVA／打卡水晶球／$198起

唯港薈GREEN今年繼續與著名比利時朱古力品牌GODIVA合作，推出GREEN X GODIVA星願木馬下午茶，將充滿節日氣息的GODIVA朱古力甜點融入整個三道菜下午茶套餐之中，當中一定不能錯過的，便是其擺放甜品的水晶球。甜品會在充滿夢幻氣氛的水晶球中緩緩轉動，呈現夢幻的儀式感，超有節日氣氛！

唯港薈｜GREEN X GODIVA 星願木馬甜點套餐

價錢：$198起

聖誕下午茶推介【5】香港嘉里酒店──奢華獻禮魚子醬下午茶／原盒頂級魚子醬

應節當然要享受最奢華的體驗！香港嘉里酒店推出「奢華獻禮魚子醬下午茶」（兩位用），以矜貴頂級魚子醬為主題，提供多款鹹甜點，除了有原盒頂級魚子醬，還有層次豐富的栗子蘋果蛋糕 、蜂蜜金橘蛋糕、法國白乳酪配黑醋栗蛋糕，以及黑森林芭菲等，並擺放在全新的銀色三層架上，相當賞心悅目！

香港嘉里酒店──奢華獻禮魚子醬下午茶／原盒頂級魚子醬（官方圖片)

香港嘉里酒店｜奢華獻禮魚子醬下午茶

價錢：$758｜人均$379

聖誕下午茶推介【6】8度海逸酒店──聖誕下午茶套餐／聖誕特色鹹甜點

8度海逸酒店於2025年12月2至8日，推出「聖誕下午茶套餐 」，提供多款別具聖誕特色的鹹甜點，包括聖誕樹造型的迷你樹頭蛋糕、聖誕鬆餅配忌廉、迷你聖誕杯蛋糕等。此外，套餐還有多款奢華美食，例如香煎鵝肝多士、黑松露肉醬薯蓉，每款都經過精心設計，充滿聖誕氣氛。現時預訂更有早鳥優惠，只需$163！

8度海逸酒店｜聖誕下午茶套餐

價錢：$163.5｜原價$239.8

聖誕下午茶推介【7】香港麗思卡爾頓酒店──胡桃夾子主題下午茶

香港麗思卡爾頓酒店大堂酒廊環境優雅舒適，可觀賞壯麗的維多利亞港景色。在聖誕及除夕（12月24日至26日、31日、1月1日），餐廳將推出以《胡桃夾子》為靈感的「胡桃夾子幻樂下午茶」，重點菜式包括法式鵝肝黑加侖子撻、野菌松露多士、鱈場蟹蛋黃醬柚子閃電泡芙等，全部外型精緻，應節一流！

香港麗思卡爾頓酒店｜胡桃夾子幻樂下午茶

價錢：$588｜人均$294

聖誕下午茶推介【8】香港麗晶酒店──維港海景／落地玻璃／自家製果醬

香港麗晶酒店在12月期間推出節日下午茶，酒店大堂酒廊設有落地玻璃，可觀賞維港海景，讓你一邊品嘗精美糕點一邊歎美景。食物方面，有由糕點團隊新鮮烘焙的濃縮忌廉及自家製薑梨果醬及雜莓鮮果醬，另外特別推介重栗子佛手柑、紅醋栗朱古力及雲呢拿肉桂可麗露。趁著聖誕佳節，不妨一試！

香港麗晶酒店｜節日下午茶

價錢：1,088起｜人均$544起

