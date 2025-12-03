素食餐廳8推介｜漢堡包+印度菜 食素淨化心靈祈福 1間關注組力推

素食餐廳推介｜近日不少市民自發食素行動，望為宏福苑五級大火的受災市民與家屬祈福。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合8間素食餐廳，有以素食聞名的中式餐館麗姐廚房，也有提供日式素食的居素屋日本野菜料理，以及印度素菜餐廳活蘭印度素食，詳情即看下文了解。



素食餐廳推介【1】麗姐廚房──零味精中式素菜／街坊熟知小店

麗姐廚房主打零味精的中式素菜，已在灣仔紮根二十多年，是區內為人熟知的素食餐廳，就連藝人梁祖堯也是常客，並大讚小店是「全香港最好食」的素食店，其中彩虹腐竹卷、芝麻糕及紅豆糕都是人氣菜品，不妨一試。

地址：灣仔譚臣道105-111號豪富商業大廈2樓A-D室



素食餐廳推介【2】東方小祇園（大澳）──百年齋菜老品牌

東方小祇園大澳店在當地歷史悠久，是一間百年齋菜老品牌，亦是不少人素食者常去的餐廳。店舖鄰近海邊，可一邊看海一邊品嘗食物，而其中招牌菜式包括椒鹽豆腐、煎腐皮卷、羅漢齋炒麵等，食物全部大大份，非常抵食。

地址：大澳南涌9號地舖



素食餐廳推介【3】素年──文青小店／素食漢堡包／份量超大

有別於傳統印象中的素食餐廳，素年是一間裝修走文青風格的餐廳，外型為純白色簡約設計。餐廳主打素食漢堡包和西餐，食物份量超大，其中十種蔬菜青醬忌廉螺絲粉，青醬非常香，而且富含多種蔬菜，如南瓜、露荀、蘿蔔等，光是一碟已充滿飽腹感；另外香草蘑菇牛油果薑黃豆腐多士，蘑菇經煎炒後，散發陣陣香氣，而薑黃豆腐的味道亦非常像雞蛋，值得一試。

地址：深水埗福華街191-199號福隆大廈地下1號舖



素食餐廳推介【4】Sow Vegan──Tasting menu／西式私房菜／藍帶女廚主理

位於觀塘工廈的Sow Vegan，由藍帶女廚Pamela主理，餐廳主打精緻的西式私房菜，每道菜的擺盤亦十分講究精緻，而餐廳採用Tasting menu，由廚房為客人精心挑選特色菜，在品嘗食物味道的同時，也能從廚師的安排中感受到當中的心思。

地址：觀塘鴻圖道43號鴻達工業大廈11樓1102室



素食餐廳推介【5】Veda──工業風／中東素菜

Veda是一間位於酒吧內的素食餐廳，店舖裝修走工業風，配有簡潔的落地玻璃和溫室風格，營造出通透的空間感。食物方面，小店則主打中東素菜，必試菜式有芝士肉米炸波、尼泊爾乳清芝士菠菜饃等，芝士肉米炸波外酥內軟，鹹香的芝士亦十分惹味，想試試中菜以外的素菜的話，這間餐廳是不錯的選擇。

地址：中環亞畢諾道2號地舖



素食餐廳推介【6】大自然素食──Fusion素食／標榜無味精

大自然素食主打創新的素食，提供中式、港式及日式等素菜。其中熱門菜式有芋頭魚、菠蘿炒飯、素鮑魚、日式壽司、魚生、日式雜菜燒餅，食物份量十足之餘，更是無味精，對素食有興趣的朋友不妨一試。

地址：餐廳分店眾多，詳情可瀏覽官方網站



素食餐廳推介【7】活蘭印度素食──素食關注組力推／1個set試盡5款咖哩

活蘭印度素食主打印度素食，已是40多年的老字號，餐廳經常被素食關注組力推。店舖提供超過100款印度素食，包括炸米餅、炸咖哩薯仔球夾麵包、香料煎飯Dosa、北印度咖喱拼盤等，其中北印度咖喱拼盤有5款不同口味的咖哩，一個set便可試盡不同的味道，值得一試。

地址：尖沙咀麼地道62號永安廣場UG 16-17號舖（尖沙咀）／灣仔盧押道20號其康大廈1樓（灣仔）



素食餐廳推介【8】居素屋日本野菜料理──精緻擺盤／日式裝修小店

居素屋日本野菜料理位於灣仔，餐廳裝修走簡約日式風格，以淺色木質家具為主，環境舒適自然。餐廳食物擺盤精緻，而且味道高質，其中輕怡午餐有三款前菜，包括炒蓮根、苦瓜煮、番茄鮮腐皮，味道酸酸甜甜，十分開胃；而主食則跟一個烏冬，可加錢轉蕎麥麵，最後還有素食甜品，整體體驗不錯。

地址：灣仔灣仔道83號9樓



