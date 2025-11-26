聖誕自助餐9大推介｜酒店任食生蠔/龍蝦/威靈頓牛柳　人均$239起

聖誕自助餐2025｜聖誕大餐｜慶祝聖誕除了要看燈飾、行市集，最重要當然要食一個豐富的聖誕大餐！因應聖誕將至，不少酒店都推出了聖誕主題自助餐及優惠，《香港01》「好食玩飛」整合聖誕自助餐9大優惠推介，生蠔、龍蝦、鱈蟹腳任食都只是人均$239起！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

聖誕自助餐【1】沙田帝逸酒店——燒火雞+鐵板和牛+啤牌蛋糕／82折

沙田帝逸酒店將於12月1日起推出全新「迷人紅心聖誕自助晚餐」！除了有芝士焗龍蝦、鐵板和牛、片皮鴨、燒火雞等美食，還有麵包蟹、蟹腳、凍龍蝦、即開生蠔等冰鎮海鮮，以及節日限定聖誕主題甜品！包括紅桑子白朱古力心形蛋糕、棋盤及棋子造型朱古力杏仁醬軟心蛋糕，以及啤牌造型百香果伯爵茶牛奶朱古力蛋糕。現在預訂即享82折優惠！

沙田帝逸酒店｜自助午餐

成人：$467.4起｜原價$558.8

兒童：$320.2起｜原價$382.8

👉🏻82折優惠預訂

沙田帝逸酒店｜迷人紅心聖誕自助晚餐

成人：$890.6起｜原價$1,064.8

兒童：$485.8起｜原價$503.8

👉🏻82折優惠預訂

聖誕自助餐【2】嘉里酒店——聖誕火雞+威靈頓牛柳／早鳥5折！

嘉里酒店全新「大師之味：韓日饗宴巡禮」自助餐，由米芝蓮推薦餐廳韓籍主廚主理，百分百採用韓國食材，提供人參雞湯、烤韓牛、韓式五花腩等韓食。此外，餐廳亦供應多款壽司刺身、烤肉、時令海鮮及冷盤。在聖誕及新年前後更有聖誕火雞、威靈頓牛柳、香烤羊架及原隻脆皮乳豬等限定菜式！由即日起至11月30日，預訂更享早鳥低至5折優惠！

嘉里酒店｜國際美饌體驗自助午餐

成人：$593起｜原價$768

兒童：$384起｜原價$768

👉🏻低至5折早鳥預訂

嘉里酒店｜「大師之味：韓日饗宴巡禮」自助晚餐

成人：$763起｜原價$988

兒童：$494起｜原價$988

👉🏻低至5折早鳥預訂

聖誕自助餐【3】朗廷酒店——即開生蠔+波士頓龍蝦／快閃買1送1！

朗廷酒店「和牛海鮮饗宴」自助餐有威靈頓和牛、火炙海膽和牛壽司、燒和牛肩胛肉眼芯等和牛美食。餐廳還有一系列海鮮冷盤，如長腳蟹、即開生蠔、黃鰭金槍魚等；熟食亦有波士頓活龍蝦、黑松露蝦多士、新鮮炒蟹等，還有入秋必吃的莓果甜品，從開心果紅桑子蛋糕到雜莓千層酥都不容錯過！快閃買一送一優惠大受好評！優惠延長至12月7日，萬勿錯過！

朗廷酒店｜自助午餐

買1送1：$489.6｜人均$245｜原價$897.6

成人：577.6｜原價$668.8

兒童：$387.6｜原價$448.8

👉🏻快閃買1送1

朗廷酒店｜和牛海鮮饗宴自助晚餐

買1送1：$921.6起｜人均$461｜原價$1,689.6

成人：$986.1｜原價$1,141.8

兒童：$663.1｜原價$767.8

👉🏻快閃買1送1

聖誕自助餐【4】六國酒店——龍蝦･花膠･佛跳牆／升級4小時／低至41折

六國酒店推出節日版自助餐「極緻細嚐･華麗自助晚餐」，除了有威靈頓牛柳、鴨肝多士、鐵板燒、片皮鵝等等，每位客人更可享用一盅佛跳牆，暖胃又滋補！還有精心製作的法式龍蝦海鮮酥皮盒！

節日美食就有聖誕必備的聖誕火雞、蜜汁菠蘿焗火腿、凍火雞碟、聖誕樹頭蛋糕、聖誕杯子蛋糕，甜品更有得獎甜品朱古力蜜柑慕絲蛋糕、藍芝士撻！還有火焰雪山或法國經典橙酒班戟！六國酒店為大家的味覺帶來震撼之餘，每晚現場更有精彩表演，讓大家度過一個愉快的晚上。即日起至12月7日推出特別優惠，免費升級任飲紅白酒，用餐時間更免費升級至4小時！

+ 3

灣仔六國酒店｜聖誕自助晚餐（升級4小時）

成人價錢：$528起 | 原價：$1,062.60

長者價錢：$448起 | 原價：$1,007.60

小童價錢：$368起 | 原價：$896.7

👉🏻低至41折早鳥預訂

六國酒店更與GLYCEL聯乘，推出「煥妍鑽肌」下午茶，精心設計多款蘊含美肌概念的鹹甜美點，旨在達到「水、嫩、亮、白、緊、彈、潤」的極緻效果。更會附送價值$190的GLYCEL護膚品試用套裝2份（包括6D高效修護面膜、高效膠原水凝眼膜、高效保濕調膚露），更可享受GLYCEL的皇牌護理療程，讓肌膚由內到外都重拾年輕光采！

+ 1

灣仔六國酒店 | GLYCEL煥妍鑽肌下午茶

01特惠價： $548（兩位用）｜原價：668

👉🏻低至72折早鳥預訂

聖誕自助餐【5】悅品酒店——龍蝦･松露･蟹／買二送二

悅品酒店今個聖誕推出「閃悦蟹逅聖誕海鮮自助晚餐」！豐富美食包括燒美國有骨冷配燒汁、澳洲和牛肉眼扒、焗芝士波士頓龍蝦等等，還有蟹宴主題的薑葱炒花蟹、蟹耔蟹肉扒翡翠、鵝肝蟹肉炒飯、蟹黃海鮮蟹粥，凍海鮮亦有麵包蟹、雪場蟹腳、凍花蟹，更有配合聖誕主題的甜品，包括聖誕樹形朱古力蛋糕、曲奇餅、杯子蛋糕等等！即日起至12月15日更有買二送二優惠！可以跟家人、親友一起分享這份滋味！

+ 3

+ 5

悦品酒店｜閃悦夢幻聖誕自助午餐

4位用價錢：$931.2起 | 人均$232.8 | 原價：$1,552

*適用於20-26/12 12:00-14:30

👉🏻即搶荃灣悦品買2送2優惠 👉🏻即搶屯門悦品買2送2優惠

悦品酒店｜閃悦蟹逅聖誕海鮮自助晚餐

4位用價錢：$1,411.2起 | 人均$352.8 | 原價：$2,352

*適用於19-26/12 18:00-21:30

👉🏻即搶荃灣悦品買2送2優惠 👉🏻即搶屯門悦品買2送2優惠

悦品酒店｜龍蝦松露聖誕半自助晚餐

4位用價錢：$691.2起 | 人均$172.8 | 原價：$1,152

*適用於15-18/12 18:00-21:30

👉🏻即搶荃灣悦品買2送2優惠 👉🏻即搶屯門悦品買2送2優惠

聖誕自助餐【6】富麗敦海洋公園酒店——巨型魚生飯+壽喜燒／82折

富麗敦海洋公園酒店「日本秋祭慶典：品味秋日盛宴自助餐」，除了有時令海鮮，亦提供巨型魚生丼飯、三文魚子拖羅蓉手卷及魚子醬松葉蟹肉手卷等多款日式冷盤；熱盤則有炭香爐端燒、暖心壽喜燒及北海道豚肉料理等。甜品方面有鯛魚燒、蕨餅、水信玄餅，或時令特選的焙茶香桃慕絲與抹茶巴斯克蛋糕等日式甜點！現在預訂可享低至82折優惠！

+ 1

富麗敦海洋公園酒店｜自助午餐

成人：$718起｜原價$877.8

👉🏻82折優惠預訂

富麗敦海洋公園酒店｜日本秋祭慶典：品味秋日盛宴自助晚餐

成人：$853起 | 原價$1,042.8

👉🏻82折優惠預訂

聖誕自助餐【7】沙田萬怡酒店——法國生蠔+鱈蟹腳任食／買1送1！

沙田萬怡酒店MoMo Cafe「秋日韓風」主題自助餐有法國新鮮生蠔、鱈蟹腳、京蔥清酒煮文蛤任食，還可享受曾榮獲世界牛扒挑戰賽金獎的「烤南澳洲36° MB2 金奬牛肩胛肉」！自助晚餐另有濟州島烤鯖魚、韓國柚子凍等韓食，兩款法國生蠔、鱈蟹腳任食，兼每位成人獲贈清蒸本地新鮮龍蝦！自助午餐現有買一送一；自助晚餐亦有低至半價優惠！

沙田萬怡酒店 MoMo Cafe｜平日自助午餐

買1送1： $477.6｜人均$238.8｜原價$875.6

沙田萬怡酒店 MoMo Cafe｜周末自助午餐

買1送1： $621.6｜人均$310.8｜原價$1,139.6

👉🏻即搶買1送1優惠

沙田萬怡酒店 MoMo Cafe｜自助晚餐（星期一至四）

成人：$442.8｜原價$811.8

小童：$280.8｜原價$514.8

長者：$364.8｜原價$668.8

沙田萬怡酒店 MoMo Cafe｜自助晚餐（星期五至日及公眾假期）

成人：$478.8｜原價$877.8

小童：$292.8｜原價$536.8

長者：$406.8｜原價$745.8

👉🏻即搶半價優惠

聖誕自助餐【8】西環萬怡酒店——三文魚威靈頓+法式龍蝦湯／27折起！

西環萬怡酒店於12月呈獻全新主題自助餐「冬擁佳節 ·溫馨團聚」。除了有打卡able的聖誕燈飾及裝置，廚師團隊亦推出了全新菜式，包括蟲草花荷葉蒸雞、脆皮紅燒乳鴿等中式滋補佳餚，以及法式龍蝦湯、三文魚威靈頓、烤原隻火雞、節日聖誕樹頭蛋糕及曲奇等經典節慶美饌！現在預訂更可享有低至27折優惠！

+ 1

西環萬怡酒店｜聖誕自助午餐

成人：$310.4起｜原價: $1,136

長者：$278.4起

兒童：$246.4起

👉🏻低至27折優惠預訂

西環萬怡酒店｜聖誕自助晚餐

成人：$502.4起｜原價: $1,136

長者：$470.4起

兒童：$438.4起

👉🏻低至27折優惠預訂

聖誕自助餐【9】香港九龍東皇冠假日酒店——聖誕火雞･和牛･生蠔／9折優惠

香港九龍東皇冠假日酒店尚廚在12月15日起推出節日自助午餐及晚餐，自助午餐包括傳統聖誕烤火雞、M4一口和牛、法國鴨肝、虎蝦、羊扒燒羊髀等等，還有自助餐不可缺少的新鮮生蠔、紐西蘭全青口、凍熟蝦、新鮮蜆、松葉蟹腳等等。甜品方面亦相當有節日氣氛，有特色聖誕甜品聖誕抹茶芒果樹頭蛋糕、開心果聖誕樹泡芙塔、聖誕什錦曲奇、聖誕草莓紅絲絨蛋糕等等，還有八款口味的Haagen-Dazs雪糕任選！更會附送即磨咖啡、紅茶、檸檬水無限暢飲。👉🏻即搶9折優惠！

至於晚餐方面，聖誕限定款式有威靈頓M2和牛柳、桂花醬燒原條豬肋骨、傳統聖誕烤火雞等等，凍海鮮就包括新鮮生蠔、紐西蘭青口、新鮮蜆、黄金螺、松葉蟹腳、凍熟蝦，現場還有暖笠笠鮑魚螺頭燉雞湯、鮑魚茶碗蒸。甜品方面同樣具有聖誕特色，聖誕什果牛油蛋糕、聖誕乾果批、開心果意大利芝士蛋糕、聖誕榛子朱古力樹頭蛋糕統統都有！👉🏻即搶9折優惠！

香港九龍東皇冠假日酒店｜尚廚節日自助午餐

成人：$498｜原價：$547.8

長者：$448｜原價：$492.8

小童：$398｜原價：$437.8

👉🏻即搶9折優惠！

香港九龍東皇冠假日酒店｜尚廚節日自助晚餐

成人：$768｜原價：$844.8

長者：$688｜原價：$756.8

小童：$588｜原價：$646.8

👉🏻即搶9折優惠！

香港九龍東皇冠假日酒店星幕另有節日半自助午餐及晚餐，半自助午餐有澳洲M2和牛西冷／肉眼扒／牛柳、燒春雞、慢煮火雞配煎法國鴨肝、炭燒黑毛有骨豬扒、香煎格陵蘭比目魚柳等主菜可供選擇；而半自助晚餐則有炭燒澳洲牛柳、燴和牛面頰、香煎盲鰽、寶雲酥羊架、慢煮三文魚等。兩者均包含自助沙律吧、餐湯及自助甜品。現在預訂更可享限時9折！👉🏻即搶9折優惠！

+ 4

香港九龍東皇冠假日酒店｜星幕半自助午餐

用餐時間：中午12時至下午2時30分，只限堂食

星期一至五

價錢：HK$438 | 原價：HK$481.1

星期六至日及公眾假期

價錢：HK$298 | 原價：HK$327.8

👉🏻即搶9折優惠！

香港九龍東皇冠假日酒店｜忘憂半自助晚餐

用餐時間：晚上6時30分至10時，只限堂食

星期一至日

價錢: HK$478 | 原價HK$525.8

👉🏻即搶9折優惠！

