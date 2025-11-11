聖誕好去處2025｜30大推介！大型氣球巡遊/AIA嘉年華/迪士尼花車

聖誕好去處2025｜聖誕節除了食大餐、睇燈飾外，更有不同主題樂園、嘉年華、音樂會、商場活動、聖誕限定工作坊等節日好去處！《香港01》「好食玩飛」頻道整合10大香港聖誕好去處推薦，必去AIA嘉年華、打卡大型氣球巡遊，到商場欣賞大型裝置！



大型活動篇

聖誕好去處【1】香港迪士尼樂園——史上最大型花車巡遊+夜間匯演

香港迪士尼樂園濃厚的節日氣氛加上20周年慶典的派對感，迎來一場最雪亮的奇妙派對！園區不同角落都裝上了打卡聖誕裝置及燈飾，旋轉木馬的馬兒亦戴上了聖誕帽及鹿耳；草叢上的薑餅人木屋及薑餅人造型的迪士尼角色都十分打卡able！門票低至半價換購

+ 1

此外，迪士尼更舉行最大型的全新「迪士尼好友巡遊派對」，有近11組迪士尼朋友矚目登場，包括全新《優獸大都會2》的人氣角色阿力和朱迪、換上野餐服飾的Duffy與好友、一眾迪士尼公主，與大家互動打招呼！至於角色見面會，迪士尼朋友、Duffy與好友、《反斗奇兵》的主角們亦換上了全新聖誕造型服飾登場與大家合照簽名！

聖誕節最不能錯過的除了魔雪奇緣的飄雪世界，還有夜間的無人機匯演及聖誕樹亮燈禮，無人機在空中拼湊出聖誕高飛、Olaf、小熊維尼等角色，搭配聖誕樹的光影效果，場面十分浪漫！

聖誕限定「迪士尼聖誕音樂Live！」音樂盛會亦將與11月22日起一連三個週末在奇妙夢想城堡舞台登場，三位深受喜愛的本地著名歌手馮允謙、周殷廷及許廷鏗將與香港兒童合唱團及加上聖誕高飛及迪士尼朋友同台演出，讓你可以度過一個奇妙聖誕！現在買飛更可以最平$575入園兩次！

香港迪士尼樂園

日期：2025年11月14日至2026年1月4日

地點：大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區



聖誕好去處【2】AIA友邦嘉年華——攤位遊戲贏公仔！

AIA友邦嘉年華將於2025年12月22日到2026年3月1日重返中環海濱，可以盡情體驗刺激的機動遊戲、暢玩合家歡的攤位遊戲、品嚐美味小食，還有無數的打卡裝置！除了既定遊戲及活動外，在聖誕及新年期間更有特色主題打卡位及慶祝活動等你參加！門票優惠即將公佈

AIA友邦嘉年華

日期：2025年12月22日到2026年3月1日

地點：中環龍和道9號中環海濱活動空間



聖誕好去處【3】Merry Balloon Hong Kong——打卡大型氣球巡遊！

香港冬日IP角色慶典「Merry Balloon Hong Kong」將於2025年11月24日至2026年1月4日期間舉行，除了有LuLu豬、Ｍ&M等近20個本地同國際人氣IP角色參與大型氣球巡遊，西九文化區更會舉行巨型夢幻充氣樂園，絕對是冬日必到的打卡熱點！門票$168起

Merry Balloon Hong Kong

日期：2025年11月24日至2026年1月4日

地點：西九文化區及指定地點



商場活動篇

聖誕好去處【4】朗豪坊——Noodoll: Merry PotatoMAS

為迎接聖誕，英國超人氣Noodoll薯仔家族將首度登陸朗豪坊，隆重呈獻「Langham Place 💙 Noodoll: Merry PotatoMAS」！朗豪坊4樓通天廣場將化身奢華百貨，穿過標誌性的玻璃旋轉門及大堂後，有12隻造型獨特的毛毛Noodoll隱藏於不同角落等你打卡！活動更推出限量版薯寶湯Noodoll家族及聖誕紀念品，絕對要把握機會入手！

朗豪坊｜Noodoll: Merry PotatoMAS

日期：2025年11月14日至2026年1月1日

地點：朗豪坊4樓通天廣場



聖誕好去處【5】荷里活廣場——角落小夥伴「白色奇幻聖誕」

荷里活廣場聯乘角落小夥伴呈獻「白色奇幻聖誕」！角落小夥伴將以全新冬日造型登陸荷里活廣場，為大家帶來6大主題打卡及2大玩樂專區，包括5米高白熊裝置、7米長的冰雪極地飛索及5米長的冰極冒險滑梯！場內更設角落小夥伴聖誕期間限定店，必買全港首賣的冰川雪國主題精品！

荷里活廣場｜Sumikkogurashi角落小夥伴「白色奇幻聖誕」

日期：2025年11月15日至2026年1月4日

地點：鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場



聖誕好去處【6】青衣城——Care Bears™ 聖誕彩虹甜蜜樂園

青衣城特別打造全新甜點主題裝置「Care Bears™聖誕彩虹甜蜜樂園」，除了有Cheer Bear坐於6.5米高超巨型聖誕蛋糕上，還有Friend Bear與5米高的彩虹馬卡龍聖誕樹、Love-a-Lot Bear與聖誕薑餅人共同打造冬日暖心咖啡杯、Wish Bear與3米高的甜蜜蜜冬甩等大卡裝置！Care Bears™主題期間限定店更發售近100款周邊精品！

青衣城——Care Bears™ 聖誕彩虹甜蜜樂園（官方圖片）

青衣城｜Care Bears™ 聖誕彩虹甜蜜樂園

日期：2025年11月13日至2026年1月4日

地點：青衣城一期一樓中庭



聖誕好去處【7】LCX——飛天小女警 Sweet X'mas

飛天小女警將光速襲港，飛到LCX呈獻「Sweet X'mas」！除了有三大打卡熱點和聖誕工作坊外，還有齊集精美商品及神秘盲盒的期間限定店！當中包括非常吸睛的還有Y2K電視自拍打卡區、SNAPIO飛天小女警自拍亭，還可以參加聖誕串珠工作坊及扭扭聖誕花圈工作坊，少女心滿滿！

LCX｜Sweet X'mas

日期：2025年11月20日至2026年1月11日

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX



聖誕好去處【8】東港城——miffy 星河祈願之旅

適逢人氣角色miffy迎來70歲生日，將於聖誕節期間於東港城舉行亞洲巡迴慶祝活動！「東港城 x miffy 星河祈願之旅」活動將設有8大裝置，可以乘坐星願小船、打卡巨型miffy、到星河祈願池撈星星換禮物、大玩miffy粉絲大考驗！活動期間更將設有限定店，推出過百款miffy周邊產品及70週年限定商品！

東港城｜miffy 星河祈願之旅

日期：2025年11月10日至2026年1月1日

地點：東港城1樓中庭



聖誕好去處【9】德福廣場——Pucky聖誕奇幻森林

今個聖誕，德福廣場將聯乘香港人期藝術家Pucky（畢奇）裝作的小精靈，呈獻全港首個「Pucky聖誕奇幻森林」！場內將設有6大打卡位，包括3米高巨型豆子裝置及4米高森林蘑菇洞穴樹屋！現場更將設有特色展覽及期間限定店，帶來Pucky全球首發的商品！德福廣場亦將於指定日子舉辦「PUCKY 簽名會」，可以與藝術家互動獲得簽名！

德福廣場｜Pucky聖誕奇幻森林

日期：2025年11月14日至 2026年1月4日

地點：德福廣場一期中庭



聖誕好去處【10】MOKO——滋味冬日派對：星星人美味時刻主題展

POP MART近期爆紅的療癒系角色星星人將以「美味時刻」系列造型於MOKO驚喜登場，將設有全港首個「餅乾屋星星人」、精心佈置的「甜蜜共聚空間」聖誕餐桌、馬卡龍時刻星星人、咖啡牛奶浴星星人、強壯麵包星星人、千影夢幻焗爐、抹茶奶油雪星星人等裝置。指定日子更會有3大互動遊戲挑戰，挑戰成功就有機會得到獨家限量星星人贈品！

MOKO｜滋味冬日派對：星星人美味時刻主題展

日期：2025年11月21日至2026年1月1日

地點：旺角MOKO新世紀廣場MTR/F中庭



聖誕好去處【11】海港城——迪士尼 Magical Christmas

海港城與香港迪士尼樂園再度合作舉辦最大規模的聖誕活動！由2025年11月12日至2026年1月4日，海港城在維多利亞港海旁及商場內打造五大打卡熱點，包括9米高的聖誕樹主裝飾、米奇與好友主題裝置、「魔雪奇緣世界」裝置，海運大廈更有以Duffy與好友為主題的遊樂區及「Magical Christmas快閃店」，發售近百款香港迪士尼20周年限定商品！

海港城——迪士尼 Magical Christmas（官方圖片）

海港城｜Magical Christmas＠海港城

日期：2025年11月12日至2026年1月4日

地點：海運大廈露天廣場、海運大廈展覽大堂、海運大廈地下中庭



聖誕好去處【12】東薈城名店倉——SPARK★TACULAR CHRISTMAS

東薈城名店倉將首度聯乘美國知名潮流藝術家Christopher David Ryan，呈獻「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」聖誕活動！場內將分為7大互動區域，可以與2.5米高的BIG HUGS聖誕老人打卡合照、參與聖誕老人Free Hugs抱抱大會、「星星相印拱門」展及「星語長廊」等夢幻裝置！

東薈城名店倉｜SPARK★TACULAR CHRISTMAS

日期：2025年11月13日至2026年1月4日

地點：東薈城名店倉地面鄰近MLB、二樓中庭廣場及二樓天橋



聖誕好去處【13】iSQUARE——萌犬Muck暖暖聖誕物語

iSQUARE將聯乘日本插畫師Tombonia呈獻「萌犬Muck暖暖聖誕物語」！Tombonia所創作的貴婦犬Muck將首次走入香港商場，設置3大打卡區域，包括5米高、化身聖誕老人Look的可愛Muck；化身為咖啡師及速遞員的鬼馬Muck現身汪星歐陸聖誕浪漫之城，還有萌Muck聖誕販機站可以選購飲品零食及全港首部聖誕Muck手機保護殼自動販賣機！

iSQUARE｜萌犬Muck暖暖聖誕物語

日期：2025年11月14日至2026年1月4日

地點：iSQUARE國際廣場3樓



聖誕好去處【14】新港城中心——mofusand MOST-Exploring喵喵聖誕探險記

新港城中心將聯乘mofusand推出「MOST-Exploring喵喵聖誕探險記」主題企劃，設置4大主題打卡區及2大主題體驗區，包括3米高巨型毛茸mofusand、7.5米高mofusand聖誕樹、室內冰雪樂園等，更有以貓貓為主題的聖誕市集及工作坊！

新港城中心｜mofusand MOST-Exploring喵喵聖誕探險記

日期：2025年11月8日至2026年1月1日

地點：新港城中心L2天幕廣場



聖誕好去處【15】太古廣場——聖誕夢幻啟程

太古廣場和星街小區將化身為鬧市的夢幻目的地，呈獻「聖誕夢幻啟程」聖誕活動！商場將會化身為夢幻車站，設有沉浸式聖誕列車之旅及奇幻打卡裝置、「奇妙禮盒」車站禮品店、聖誕老人列車、多個聖誕工作坊等，更有機會欣賞到現場的節慶表演！

太古廣場｜聖誕夢幻啟程

日期：2025年11月14日至2026年1月2日

地點：太古廣場LG1層Garden Court



聖誕好去處【16】ifc——聖誕後勤總部

ifc商場將於2025年11月21日至2026年1月1日期間化身為「聖誕後勤總部」，大家可以以聖誕精靈特務身分潛入總部，大玩四大神秘互動體驗區及六大打卡場景，完成任務後更可欣賞精彩音樂表演及獲得驚喜禮物！

ifc｜聖誕後勤總部

日期：2025年11月21日至2026年1月1日

地點：香港ifc商場一樓中庭



聖誕好去處【17】又一城——BABY MIRROR GO ROUND

又一城隆重呈獻本地人氣男團MIRROR的可愛卡通角色BABY MIRROR與SANRIO CHARACTERS首次聯乘的「BABY MIRROR GO ROUND」聖誕嘉年華！場內將設有9米高旋轉木馬、2.6米高聖誕水晶球及綿花糖車、8米長的夢幻互動體驗隧道等打卡裝置。BABY MIRROR成員更換上Sanrio角色服飾，推出獨家聯乘商品及Sanrio聖誕精品！

又一城｜BABY MIRROR GO ROUND

日期：2025年11月25日至2026年1月1日

地點：又一城LG2



聖誕好去處【18】荃新天地——KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM

荃新天地將於聖誕節期間聯乘日本經典《機動戰士高達》及香港男團MIRROR AK創立的本地原創潮流品牌 KYUBI攜手帶來「KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM」聖誕活動！初代高達 RX-78-2 與《新機動戰記高達 W》系列眾主角將齊聚登場，還原度十足，更可以選購多款原創限量商品！

荃新天地——KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM（官方圖片）

荃新天地｜KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM

日期：2025年12月5日至2026年1月4日

地點：荃灣荃新天地 一期中庭



聖誕好去處【19】太古城中心——Sweetmas糖果兵團甜蜜體驗

太古城中心將呈獻 「Sweetmas糖果兵團甜蜜體驗」 巨大化糖果樂園！場內除了有高達8米的紅白花紋士的糖從巨型糖盒中躍出，還設有四大互動打卡區，包括：聖誕布甸禮盒屋、粟米糖迷宮、曲奇快趣挑戰、快閃甜甜店，更可以暢玩 「甜心四圍尋」尋寶遊戲，換領限量版禮品！

太古城中心｜Sweetmas糖果兵團甜蜜體驗

日期：2025年11月14日至2026年1月4日

地點：太古城中心二樓中庭及中橋



聖誕好去處【20】新都城中心——Dumbo聖誕飛翔狂想曲

新都城中心將於今個聖誕聯乘迪士尼經典動畫《小飛象》呈獻「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」！3,000呎的Dumbo主題聖誕嘉年華內將設有6米高充氣「星空小飛象」裝置、星願馬戲門廊、小飛象馬戲大舞台、閃爍星光聖誕樹等打卡裝置，更有4個小飛象主題攤位遊戲，挑戰攤位遊戲更有機會贏得會場限定小飛象主題精品！

新都城中心｜Dumbo聖誕飛翔狂想曲

日期：2025年11月1日至2026年1月1日

地點：新都城中心2期L1天幕廣場



聖誕好去處【21】華懋集團商場——Chill織熊聖誕派對

華懋集團旗下荃灣如心廣場、沙田好運中心、將軍澳翩滙坊將連同5大商場—希爾頓中心、順福糧倉、粉嶺名都商場、上水名都商場及巴黎・倫敦・紐約戲院購物中心攜手呈獻首個「Chill織熊聖誕派對」！聖誕派對將有8米高的巨型Chill織熊、AI人生四格拍攝體驗、聖誕Chill住織工作坊、聖誕老人見面會等裝置及活動，憑消費更可以換領限定精品！

華懋集團商場｜Chill織熊聖誕派對

日期：2025年11月14日至2026年1月4日

地點：如心廣場、好運中心、翩滙坊、順福糧倉、粉嶺名都商場、希爾頓中心、上水名都商場，以及巴黎．倫敦．紐約戲院購物中心



聖誕好去處【22】置富Malls——MERRY EAT~MAS為食聖誕

置富Malls旗下四大商場將聯同本地人氣品牌Plastic Thing呈獻「MERRY EAT~MAS為食聖誕」！馬鞍山廣場的「為食Fatty聖誕甜蜜樂園」將設置高達6米的聖誕派對蛋糕；+WOO嘉湖的「聖誕爆『脆』曲奇Party屋」將設置高達3米的巨型「曲奇夾夾機」；置富都會「Fatty夢幻聖誕烘焙屋」高達4米的巨型焗爐；還有置富第一城「Fatty暖心聖誕甜品屋」的3個迷你打卡位！憑消費更可換領期間限定Plastic Thing 為食Fatty精品！

置富Malls｜MERRY EAT~MAS為食聖誕

日期：2025年11月1日至2026年1月4日

地點：馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會、置富第一城



聖誕好去處【23】MegaBox——Christmas Advent Delights

MegaBox隆重呈獻「Christmas Advent Delights」！場內將設有四大互動拍照區，包括4米「華麗倒數月曆」、5米「紅寶石聖誕樹」、 「巨型啤啤禮物池」及「聖誕奇幻禮物火車」 可以盡情打卡！

MegaBox——Christmas Advent Delights（官方圖片）

MegaBox｜Christmas Advent Delights

日期: 2025年11月28日至2026年1月1日

地點: MegaBox L5



聖誕好去處【24】新城市廣場——聖誕奇幻嘉年華 Christmas Circus TOWNival

沙田新城市廣場「聖誕奇幻嘉年華 Christmas Circus TOWNival」將設有四大夢幻打卡點，包括全港首個室內6米高「聖誕樹旋轉滑梯」、「巨大版飄雪水晶球」、「熊熊三輪挑戰賽」及「星光童話旋轉木馬」！此外，在戶外空中花園更會舉行「星夜願語．光影匯演」及動感音樂噴泉，包括「浮花之境」及「幻花水晶球」兩大光影打卡位，還有祈願聖誕球掛飾手作坊及多款聖誕主題餐飲！

新城市廣場｜聖誕奇幻嘉年華 Christmas Circus TOWNival

日期：2025年11月11日至2025年12月31日

地點：新城市廣場1期3樓拱型玻璃天幕廣場、1期7樓NTP Sky Garden



聖誕好去處【25】朗壹廣場——「彈彈跳聖誕列車」吹氣樂園

朗壹廣場將於2025年11月30日期，將地下中庭化身為逾千呎、高4.5米的吹氣樂園「彈彈跳聖誕列車」，讓小朋友狂歡放電 ！吹氣樂園內設有攀爬小山丘、火車捐山窿、夢幻波波池、滑梯等。樂園外圍的小列車及聖誕樹更是不可錯過的親子打卡位，滿佈四周的可愛聖誕裝飾，包括巨型禮物、士的糖果等，同樣非常IG-able！

「彈彈跳聖誕列車」吹氣樂園

日期：2025年11月30日至2026年1月4日

地點：朗壹廣場地下中庭



聖誕好去處【26】YM² 裕民坊——薑餅人奇幻聖誕村

YM² 裕民坊將聯乘新加坡親子遊樂品牌Kiztopia，以薑餅人為主題，打造超過2000呎的YM²裕民坊《薑餅人奇幻聖誕村》聖誕充氣樂園，可以大玩小象Eli波波池探險屋、糖果山攀爬牆、恐龍Drago薑餅夢幻滑梯及河馬Happy薑餅村搖擺橋，與一眾換上聖誕服飾的Kiztopia Friends及薑餅人歡度聖誕！

YM² 裕民坊

日期：2025年11月29日至2026年1月4日

地點：YM² 裕民坊L1中庭



聖誕好去處【27】Mira Place——"Gift" Warmth this Christmas

Mira Place將與UNIQLO攜手打造全球首個UNIQLO暖「粒粒」聖誕樂園「“Gift” Warmth this Christmas」！場內特設6大溫暖系打卡空間，融入了UNIQLO禮物盒和歡樂聖誕元素，包括：7米高暖「粒粒」聖誕樹屋、毛絨絨暖心打卡牆、4米高沉浸式夢幻聖誕雪人屋、旋轉木馬等！活動期間，商場中庭每15分鐘更有音樂光影匯演，可以盡情感受聖誕氣氛！

Mira Place｜"Gift" Warmth this Christmas

日期：2025年11月18日至2026年1月1日

地點：Mira Place B1中庭



聖誕好去處【28】YOHO MALL——星願聖誕 Christmas Wish Upon a Star

YOHO MALL II及I中庭將化身成「星願聖誕Christmas Wish Upon a Star」夢幻樹海，數十棵掛滿燈飾的璀璨聖誕樹閃爆全場，任何角度都能輕鬆捕捉最浪漫動人的夢幻拍攝場景！此外，YOHO MALL將會舉辦集合多間香港本地匠人品牌的「PICK! Market」、「YOHO冬日手作工坊」及「聖誕『星』and Dance」節慶活動！

YOHO MALL｜星願聖誕 Christmas Wish Upon a Star

日期： 2025年11月20日至2026年1月1日

地點：YOHO MALL I 及 II中庭



戶外活動篇

聖誕好去處【29】黃金海岸——Pinkmas of Love

黃金海岸將聯乘韓國人氣插畫組合PINK & VEN，呈獻「Pinkmas of Love」主題活動及聖誕裝置，除了有PINK & VEN抱抱粉紅聖誕裝置及夢幻雪景打卡區，還可以參與限定舉行的PINK & VEN 粉紅聖誕飄雪水晶球親子工作坊及周末限定粉紅聖誕市集！

黃金海岸｜Pinkmas of Love

日期：2025年11月15日至2026年1月4日

地點：黃金海岸



聖誕好去處【30】北角海濱花園——甜夢精靈森林

首個臨海戶外聖誕裝置「甜夢精靈森林」登陸北角海濱花園！一群甜蜜「水果小精靈」精心打造出6大打卡場景，包括精靈森林大門、馬卡龍甜點站、藍莓精靈魔法盒、甜夢精靈星光塔、草莓甜心樂園及果漾精靈籃。北角海濱花園更會於周末及指定日子舉行親子及寵物友善的DIY工作坊及「聖誕甜夢市集」，聖誕老人與聖誕仙子更會驚喜快閃北角匯！

北角海濱花園｜甜夢精靈森林

日期：2025年11月22日至2026年1月4日

地點：北角匯對出、東岸板道旁的北角海濱花園



（全文完）