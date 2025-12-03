繽紛冬日巡禮懶人包｜500+優惠!超市減$25/大快活/麥當勞買一送一

香港繽紛冬日巡禮2025｜旅發局「香港繽紛冬日巡禮」正式展開，當中最受矚目的「繽紛冬日賞」由即日起至2026年1月4日舉行，為市民及旅客帶來近580項餐飲及購物優惠，涵蓋全港超過7,300間商戶，當中更包括大家樂買1送1、惠康超市滿額減$25等，《香港01》記者整理了16大優惠供大家預覽，即睇內文優惠詳情及領取方法啦！



在「繽紛冬日賞」近580項優惠中，超市與日常餐飲最為矚目，優惠券一出已吸引不少用戶搶先兌換。其中參與優惠的商店包括惠康超市、百佳超市、大家樂、麥當勞、大快活、肯德基、7-Eleven等，《香港01》記者整理了16大優惠供大家預覽，繼續看下去啦！

▼▼▼超市零售類▼▼▼

香港繽紛冬日巡禮2025｜優惠【1】惠康超市——2大優惠！減$25

於即日起至2026年1月4日，在惠康超市消費滿$120或以上即減$10；或消費滿$250或以上即減$25。

香港繽紛冬日巡禮2025｜優惠【2】百佳超市——4大優惠！減$15

於即日起至2026年1月4日，在百佳超市購買100PLUS活力電解質運動飲品500毫升可享買一送一優惠、購買菓汁先生X鴻福堂飲品400毫升（紅豆薏米或檸檬薏米）可享買一送一優惠、購買屈臣氏水可獲$5優惠劵、消費滿$180即減$15。

香港繽紛冬日巡禮2025｜優惠【3】萬寧——5大優惠

於即日起至2026年1月4日，在萬寧購買萬寧毛巾；或Physiogel精華水；或萬寧Joguman；或Physiogel面霜即享買一送一優惠；或購買GNC產品滿$200減$20。

香港繽紛冬日巡禮2025｜優惠【4】屈臣氏——半價高鈣全脂奶粉／22款產品買一送一

於即日起至2026年1月4日，在屈臣氏購買以下22款產品，可享買一送一優惠！

屈臣氏除了推出買一送一優惠之外，也可以半價優惠購入1公斤貝特恩高鈣全脂奶粉；或買滿$888減$100；或憑優惠碼獲$20的WATSLIFE滴雞精現金劵。

香港繽紛冬日巡禮2025｜優惠【5】日本城

於即日起至2026年1月4日，在日本城買滿$100家品或以上，即減$10！

▼▼▼快餐餐飲類▼▼▼

香港繽紛冬日巡禮2025｜優惠【6】大家樂——減$5！

於即日起至2026年1月4日，在大家樂消費，即獲「招牌焗減$5優惠」電子優惠券、「惠顧和風の鍋滿$70第2份半價」電子優惠券，以及葡撻買一送一優惠。

香港繽紛冬日巡禮2025｜優惠【7】大快活

於即日起至2026年1月4日，在大快活購買粟米魚塊飯，可享買一送一優惠。

香港繽紛冬日巡禮2025｜優惠【8】KFC

於即日起至2026年1月4日，在KFC購買家鄉雞腿包／巴辣雞腿包／香蜜鬆餅，即享買一送一優惠！

香港繽紛冬日巡禮2025｜優惠【9】麥當勞

於即日起至2026年1月4日，在麥當勞購買巨無霸®套餐 ／豬柳蛋漢堡超值早晨套餐／熱即磨鮮奶咖啡（細），即享買一送一！

香港繽紛冬日巡禮2025｜優惠【10】太興

於即日起至2026年1月4日，晚市期間在太興消費滿$100或以上，可使用$10優惠券；或購買太興冰鎮奶茶，可享買一送一。

香港繽紛冬日巡禮2025｜優惠【11】Ok便利店

於即日起至2026年1月4日，在Ok便利店購買即磨咖啡即獲$10優惠券；或可以優惠價$14購買Circle K超軟三文治；或購買中國電信大灣區／中國電信EASY儲值卡$100可減$10；或購買韓國袋裝飲品可享買一送一優惠。

香港繽紛冬日巡禮2025｜優惠【12】7－ELEVEN

於即日起至2026年1月4日，在7仔食檔購買港式燒賣或咖喱魚蛋，可享買一送一優惠！

▼▼▼美妝商店類▼▼▼

香港繽紛冬日巡禮2025｜優惠【13】卡萊美

於即日起至2026年1月4日，在卡萊美門市出示優惠碼，即可以優惠價$230，購買2件COREANA BD，37號淺啡色的閃鑽秀麗眉筆，平均一件只需$115；或者購買SWISSMIRACLE抗皺面膜可享37折；或購買Miseu Ku 30ML的瑩肌駐顏眼精華 ／100ML的Fresh Nation B5水亮活肌卸妝膏，可享買一送一優惠！

香港繽紛冬日巡禮2025｜優惠【14】莎莎

於即日起至2026年1月4日，在莎莎購買Cyber Colors精選潤唇膏，即享買一送一優惠。

▼▼▼電器家品類▼▼▼

香港繽紛冬日巡禮2025｜優惠【15】豐澤

於即日起至2026年1月4日，憑優惠碼可獲豐澤$50廚房電器優惠券、$75健康美容產品優惠券、$150 暖風機、電暖氈及保暖用品優惠券、$300電視優惠券、$50旅行用品優惠券、$50音訊用品優惠券以及haha TRAVEL移動電源買一送一優惠。

香港繽紛冬日巡禮2025｜優惠【16】蘇寧

於即日起至2026年1月4日，在蘇寧購物滿$1,000即減$50！

香港繽紛冬日巡禮2025｜領取方法

即日起至2026年1月4日，市民只需下載並登入指定電子平台，即可免費領取多張電子優惠券。參與平台包括AlipayHK、八達通、Tap & Go、BoC Pay、WeChat Pay HK、Visa HK禮遇賞等13個常用支付或生活App，操作簡單，一次過領取超過500個獨家優惠，以更划算的價錢於冬日節慶期間購物及用膳。

（全文完）