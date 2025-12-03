蟑螂｜踏入12月為何還有曱甴出沒？做漏1件事　等於引蟲入屋

蟑螂｜踏入12月，不少人以為曱甴會減少出現，但其實只要家中有溫暖隱蔽、多雜物的地方，牠們就能大量繁殖。《香港01》好食玩飛記者為大家整理了牠們在家出沒的2大原因、香港常見曱甴種類，以及清理方法，即看下文啦！



曱甴出沒並沒季節之分，如果遠離曱甴，先要保持一個乾爽、潔淨及少物品的環境，否則在濕度高、氣壓下降的情況下，它們就會岀沒。

上水至沙頭角一帶的相對濕度高達100！（天文台天氣預報截圖）

近日本港氣溫回升不少，雖然日間比較乾燥，但其他時間也有種濕漉漉的感覺。根據天文台天氣九天預報顯示，下周日（7日）本港相對濕度介乎55%至80%，其中上午7時，打鼓嶺相對濕度更增至100%！濕度增加，加上天氣和暖，這環境最容易曱甴的繁殖温床。如果要杜絕牠們，記得注意以下兩點！

曱甴在家中出現原因｜【1】依附超市商品

不少人十分注重家居清潔，但為何依家經常有曱甴出沒，原來是做漏了一件事？其實，引致曱甴入屋的其中一大元兇，就是超市商品！大家可能不知，部分超級市場的倉庫非常骯髒，曱甴有機會依附在商品例如洗衣粉的盒中，再被帶回家中，這是大部分人都忽略的原因之一，所以下次大家在超市買東西回家後，記得要檢查清楚，以及做好消毒工作。

曱甴有機會依附在超市商品，例如洗衣粉盒中，再被帶回家中。（Freepik圖片）

曱甴在家中出現原因｜【2】油煙味、報紙會吸引曱甴

很多人沒有清理乾淨微波爐、抽油煙機、廚房牆壁上的油污，吸引了曱甴來光顧。另外，曱甴也喜歡待在溫暖的地方，建議大家切勿在家中堆積報紙、紙袋、膠袋等，盡量保持一個乾爽、潔淨及少物件的環境。

油煙氣味容易吸引曱甴，加上昆蟲喜歡暖的地方，也喜歡在紙上生活。（Freepik圖片）

曱甴｜香港常見有哪幾類？

本港出沒的曱甴主要有4種，包括美國曱甴、德國曱甴、澳州曱甴及長鬚曱甴。

美國曱甴多在下水道和草叢出沒，夏天雨季時水渠容易水浸，牠們有可能湧入低層單位；澳州曱甴則偏好乾爽地方，例如家中廚櫃；而德國曱甴則常見於家居，例如廚櫃。

至於近年本港常出現長鬚曱甴，牠的頭較尖，體型較德國曱甴大少許，屬於高瘦型，其反應是四個曱甴品種中最快，跳躍能力也較高，喜歡躲藏在乾爽的廚房。

曱甴｜杜絕的方法是什麼？

想趕走「不速之客」？台灣毒物專家譚敦慈教路，只需把「過碳酸鈉」加入熱水，然後會釋岀過氧化氫，就能強效清潔和消毒，立即分解積聚的油脂和食物殘渣，從根源杜絕曱甴的食物來源，徹底消滅曱甴及蟲卵。

