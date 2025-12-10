盆菜推介｜米芝蓮食神韜韜主理！鮑魚花膠元貝+免運費+早鳥35折起

盆菜推介｜俗語有云「冬大過年」，一頓豐盛的冬至飯，絕對能讓冬至喜慶的氣氛大大提升。米芝蓮食神韜韜在今年冬至特別推出「食神肥韜豪華版盆菜」，不但有齊鮑魚、花膠、元貝、鵝掌等矜貴食材，而且以傳統荔枝柴火石爐烹調，味道正宗有保證。盆菜現時更有早鳥優惠，最平只需人均$132，兼且今日落單明天送貨，詳情即睇下文！



盆菜推介｜米芝蓮食神韜韜主理 秘製古法配方烹調

「食神肥韜豪華版盆菜」由米芝蓮食神韜韜主理，每一度食材均由他親自研製及監督。盆菜不但以傳統荔枝柴火石爐烹調，而且用秘製古法配方熬煮，100%還原香港盆菜的傳統風味。此外，團隊堅持盆菜每日新鮮製造，並且不使用防腐劑及味精，保證吃盆菜都可吃得健康！

盆菜推介｜18款足料優質食材 熬足24小時吸盡精華醬汁

不僅如此，「食神肥韜豪華版盆菜」的用料亦毫不吝嗇，食材十分多元化，包括有原隻鮑魚、花膠、日本宗谷元貝、大海蝦、秘製鵝掌、自家製客家燒腩肉、龍崗走地雞、蠔王、花菇及蘿蔔等多達18款食材，還配搭了以鮑魚、金華火腿、走地雞熬煮24小時而成的圍村醬汁，吸盡食材的精華，每一口都滋味十足！

盆菜推介｜今天下單明天送貨 翻熱超方便

除了足料食材及秘製醬汁外，「食神肥韜豪華版盆菜」為了確保盆菜能原汁原味送到府上，團隊堅持今天下單明天送貨，讓大家在冬至佳節都能品嘗到新鮮出爐的盆菜。此外，盆菜由4至5人的小型家庭，再到10至12人的大型聚會份量都有選擇，非常貼心！

而盆菜翻熱的方法亦十分簡單，首先將醬汁倒到盆菜七成滿，然後把錫紙蓋上，再用中火烹調，發現冒煙後調回細火，即可由中層開始慢慢享用，絕對是懶人救星！

「食神肥韜豪華版盆菜」今天下單明天送貨。（官方圖片）

盆菜推介｜獨家限量早鳥優惠 低至35折＋免運費

現時預訂「食神肥韜豪華版盆菜」，有獨家早鳥優惠低至35折（限量20盆），當中最平人均$132就食得，而在早鳥優惠結束後，亦有獨家39折，同樣抵食。盆菜除了可於九龍城「等等Hea台式料理」餐廳自取之外，亦設有全星期免運費送貨服務，非常方便！

盆菜優惠｜4至5人份食神肥韜豪華版盆菜

早鳥優惠（限量20份）：$988｜人均$198｜原價$2,788

獨家優惠：$1,088｜人均$218｜原價$2,788

盆菜優惠｜6-8人份食神肥韜豪華版盆菜

早鳥優惠（限量20份）：$1,288｜人均$161｜原價$3,388

獨家優惠：$1,388｜人均$174｜原價$3,388

盆菜優惠｜10-12人份食神肥韜豪華版盆菜

早鳥優惠（限量20份）：$1,588｜人均$132｜原價$3,988

獨家優惠：$1,688｜人均$141｜原價$3,988

（全文完）