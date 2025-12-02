冬至盆菜8推介2025｜鼎爺/永年士多/韜韜39折起食鮑魚花膠+免運費

冬至盆菜推介2025｜俗語有云「冬大過年」，除了聖誕節，冬至便是12月其中一個重要的節日。想享受一頓好的「冬至飯」，一份高質的盆菜便必不可少！《香港01》「好食玩飛」頻道已為大家精選8大冬至盆菜，不但有創新的巨型酥皮龍蝦盆菜，還有多間酒店推出的奢華盆菜。當中最平人均只需$128！即睇下文了解更多！



冬至盆菜推介【2】鼎爺廚房──每日新鮮即製／加熱即食／100%新鮮肥美蠔肉熬製／獨家送鼎尚蝦籽醬

李家鼎（鼎爺）創立的自家品牌「鼎爺廚房」推出「鼎爺手工盆菜」及「極上鮑參鼎級盆菜」，盆菜每日新鮮即製，可以加熱即食，其中「極上鮑參鼎級盆菜」內有秘汁靚鮑魚、特級爽口海參、鮑汁燴花膠筒、北海道元貝等食材；湯底以精華鮑汁配以100%新鮮肥美蠔肉熬製，無添加豆粉和糖，味道天然且帶有鹹鮮味，早鳥優惠$1,588起，再獨家送鼎尚蝦籽醬！

鼎爺廚房｜鼎爺手工盆菜

優惠價（8人份量）：$1,588｜人均$317.6｜原價$1,788

優惠價（12人份量）：$2,088｜人均$174｜原價$2,288

鼎爺廚房｜極上鮑參鼎級盆菜

優惠價（10人份量）：$2,288｜人均$228.8｜原價$2,488

銷售日期：2025年12月29日至2026年2月15日

冬至盆菜推介【3】月膳工房──自設持牌食品工場／套餐跟富貴炒飯及紅燒竹笙雞絲翅

月膳工房提供「冬至盆菜」，餐廳自設持牌食品工場，盆菜於訂購當日新鮮製造，而且食材少油、少鹽、少糖及無味精，保證吃得健康！「冬至盆菜」有蠔皇吉品鮑（6隻）、花膠（6隻）、原條南美海參（6隻）、茄汁煎虎蝦（6隻）等昂貴食材。如果想吃得更加豐盛，更可預訂「團團圓圓套餐」，除了有盆菜，還有富貴炒飯及紅燒竹笙雞絲翅，聚會食就最適合不過！現時預訂有9折優惠，兼免運費！

月膳工房｜冬至盆菜

優惠價（4-6人份量）：$1,068｜人均$178｜原價$1,188

優惠價（8-12人份量）：$1,608｜人均$134｜原價$1,788

月膳工房｜團團圓圓套餐

優惠價（4-6人份量）：$1,338｜人均$223｜原價$1,488

優惠價（8-12人份量）：$1,788｜人均$149｜原價$1,988

銷售日期：即日起至2026年12月18日

冬至盆菜推介【4】Fast Gourmet──全港首創酥皮龍蝦盆菜／買大送小

Fast Gourmet是全港首創酥皮龍蝦盆菜的法國餐廳，吃膩了傳統中式盆菜的朋友可以一試！「酥皮龍蝦汁鮑龍萬有盆菜」可選法式龍蝦湯、招牌冬蔭龍蝦湯、意式蕃茄湯或忌廉蘑菇湯等4款湯底，食物包括龍蝦、鮮鮑魚、北海道珍寶帶子、海蝦、藍青口、西班牙黑毛豬腩等矜貴食材，現有買大送小優惠，折扣低至76折！

Fast Gourmet｜酥皮龍蝦汁鮑龍萬有盆菜（堂食或自取）

優惠價（1-2人份量）：$458｜人均$229｜原價$528

優惠價（4-6人份量）：$1,288｜人均$214.6｜原價$1,688

優惠價（買大送細）：$1,688｜人均$211｜原價$2,216

Fast Gourmet｜酥皮龍蝦汁鮑龍萬有盆菜（免費送貨）

優惠價（1-2人份量）：$528｜人均$264

優惠價（4-6人份量）：$1,688｜人均$281.3

銷售日期：由即日起至2025年12月31日

冬至盆菜推介【5】永年士多──龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜／送$500永年現金券、永年咖喱辣醬、麻辣醬及精選紅酒一枝

永年士多推出「龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜」及「花膠發財好市大盆菜」，第一款「龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜」主打龍蝦、鮑魚、花膠等昂貴食材，另一款「花膠發財好市大盆菜」，除了有花膠外，還有鮑魚、蠔豉、髮菜、冬菇等經典盆菜食材入饌，而現時盆菜有低至66折兼免運費優惠，此外，凡訂購任意一款盆菜，更可獲贈$500永年現金券、永年咖喱辣醬、麻辣醬及精選紅酒一枝！

永年士多｜龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜

優惠價（6人份量）：$988｜人均$164.6｜原價$1,488

優惠價（10人份量）：$1,288｜人均$128.8｜原價$1,888

永年士多｜龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜

優惠價（6人份量）：$1,388｜人均$231.3｜原價$1,488

優惠價（10人份量）：$1,888｜人均$188.8｜原價$1,988

銷售日期：即日起至2026年2月13日

冬至盆菜推介【6】香港九龍東皇冠假日酒店──16款上乘食材／明火及電磁爐適用

香港九龍東皇冠假日酒店的紫粵軒「鮑魚聚寶盆菜」，採用16款上乘食材，包括：原隻8頭蠔皇鮑魚、鮑汁扣花膠、濃汁扣海參、日本宗谷瑤柱、茄汁香煎大蝦、紅酒燴沙井蠔、紅炆花菇、貴妃雞及蠔皇鴨掌等自家出品美食，8頭蠔皇鮑魚肉質肥美，軟滑彈牙；日本宗谷瑤柱香味濃郁，入口無渣，且充滿嚼勁。盆菜採用高質不銹鋼煲盛載，明火及電磁爐均可加火！現有93折優惠！

香港九龍東皇冠假日酒店｜鮑魚聚寶盆菜

優惠價（2人份量）：$638｜人均$319｜原價$688

優惠價（2人份量；特別日子20,21/12）：$688｜人均$344｜原價$738

優惠價（6人份量）：$1,788｜人均$298｜原價$1,888

優惠價（6人份量；特別日子20,21/12）：$1,888｜人均$314.6｜原價$1,988

銷售日期：即日起至2025年12月29日

冬至盆菜推介【7】沙田帝逸酒店──送黑色雙耳鋁深鍋／買四位用盆菜送自家製X.O.醬

沙田帝逸酒店逸軒推出「帝港鮑魚花膠聚寶盆菜」，無論購買兩位還是十二位用的盆菜，均附送黑色雙耳鋁深鍋；而購買四位用或以上的盆菜，更可額外獲贈自家製X.O.醬一樽！至於食材方面，盆菜採用六頭湯鮑魚、蝦籽花膠、日本宗谷元貝、乾燒大虎蝦、黃金沙井蠔、鮑汁扣鵝掌等食材入饌，用料矜貴，絕對是奢華享受！現時預訂有8折！

沙田帝逸酒店──送黑色雙耳鋁深鍋／買四位用盆菜送自家製X.O.醬（官方圖片）

沙田帝逸酒店｜帝港鮑魚花膠聚寶盆菜

優惠價（1人份量）：$388｜原價$485

優惠價（2人份量）：$888｜人均$444｜原價$1,100

優惠價（4人份量）：$1,688｜人均$422｜原價$2,110

優惠價（6人份量）：$2,488｜人均$414.6｜原價$3,110

優惠價（12人份量）：$4,888｜人均$407.3｜原價$6,110

銷售日期：即日起至12月31日

冬至盆菜推介【8】神燈海鮮酒家──神燈海味盆菜／免運費

今個冬至，神燈海鮮酒家招牌「神燈海味盆菜」回歸！盆菜主打12頭鮑魚、鮑汁花膠、日本宗谷元貝瓜脯、紅燒海參、蠔豉、蠔汁扣鵝掌等頂級食材，最多可供12人享用，現時更有低至78折優惠，以及外賣直送免運費服務，直送到港九新界及東涌，連村屋都送到，定能滿足大忙人一族的需要！

神燈海鮮酒家──神燈海味盆菜／免運費（官方圖片）

神燈海鮮酒家｜神燈海味盆菜

優惠價（6人份量）：$1,238｜人均$206.3｜原價$1,588

優惠價（12人份量）：$2,388｜人均$199｜原價$2,988

銷售日期：2025年11月17日至2026年2月22日

