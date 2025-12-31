尋秦記電影版｜除夕元旦戲院上映平價場次一覽、戲飛最平$40

尋秦記電影版｜無綫電視經典劇集《尋秦記》的承接故事尋秦記電影版將於2025年12月31日除夕當日在香港正式上映！《香港01》「好食玩飛」整合全港戲院在除夕當日及元旦日凌晨，$70以下的平價場次一覽，有戲院早場更只需$40，其中部分場次已經售罄，想睇就要儘快買飛啦！

《尋秦記》電影版｜上映日期？

尋秦記電影版將於2025年12月31日除夕當日在香港正式上映！

《尋秦記》電影版｜劇情有何亮點？有何驚喜？

《尋秦記》電影版承接了電視劇版本的故事。故事講述20年後項少龍（古天樂飾）與妻兒歸隱田園，過著平靜生活。然而當秦王嬴政（林峯飾）即將一統六國、稱霸天下之際，突然遭現代人Ken（苗僑偉飾）穿越時空突襲，令嬴政不得不去尋找自己又敬又畏的師傅項少龍。師徒久別二十年終於再次碰面，Ken的出現也讓三人的命運捆綁，秦朝再起風波，多年的恩怨終須了結。

《尋秦記》電影版將於除夕日正式上映。（官方圖片）

《尋秦記》電影版沿用電視劇原班演員陣容，由古天樂飾演項少龍、林峯飾演秦王、郭羡妮飾演琴清、宣萱飾演烏廷芳、黃文標飾演滕翼、陳國邦飾演李斯。《尋秦記》電影版亦加入了全新角色，除了苗僑偉飾演的現代人Ken外，還有由朱鑑然飾演的項少龍兒子項寶兒，以及MV中揭示的多位新演員加入電影版，例如洪天明、張繼聰、廖子妤、「肥腸」徐浩昌，為觀眾帶來更多驚喜！

《尋秦記》電影版｜演員陣容是什麼？

《尋秦記》電影版｜全港戲院除夕元旦平價場次一覽

《尋秦記》電影版｜港島區平價戲院一覽

Cinema City 柴灣永利中心

08:50｜09:30：$45

10:55｜11:35：$50

13:00｜13:40｜15:05｜15:45｜17:10｜17:45｜19:15｜19:45：$58

21:20｜21:50：$48

Golden Scene 高先電影院

10:05｜12:10｜13:50｜15:50｜17:50：$50

MCL 皇室戲院

09:00：$60

11:40｜00:10｜00:25：$65

MCL 數碼港

09:15｜09:45｜10:15｜11:05｜11:50：$60

英皇戲院 Plus+ 黃竹坑 THE SOUTHSIDE

09:15｜11:25：$60

英皇戲院 銅鑼灣時代廣場

09:10｜09:50｜11:00｜11:20：$65

影藝戲院 銅鑼灣JP

09:30｜10:45｜11:35：$60

《尋秦記》電影版｜九龍區平價戲院一覽

影藝戲院 MegaBox

09:45｜10:25｜10:50｜11:05｜11:45：$40

12:25｜13:05｜13:20｜13:50｜14:30｜15:10｜15:30｜15:55｜16:35｜17:15｜17:35｜18:00｜18:40｜19:20｜19:40｜20:05｜20:45｜21:25｜21:45｜22:10：$50

影藝戲院 荷里活廣場

09:00｜09:40｜10:20｜11:00｜11:45：$60

百老匯 B+ Cinema apm

09:00｜09:15｜09:30｜10:00｜10:25｜11:05｜11:35｜12:05｜12:30：$60

百老匯 B+ Cinema MOKO

09:10｜09:50｜10:50｜11:15｜11:35｜11:55｜12:50：$60

百老匯 GALA CINEMA

09:45｜10:50｜11:45：$60

百老匯 旺角

09:35｜10:00｜10:40｜11:00｜11:35｜12:00｜12:40：$60

百老匯 PREMIERE ELEMENTS

10:00｜10:20｜10:40｜11:05｜11:15｜11:50｜12:05｜12:45：$60

MCL AIRSIDE

10:15｜10:30｜11:00｜11:30：$60

23:30｜23:55｜00:10｜00:30：$65

MCL 長沙灣戲院

09:15｜09:30｜10:55｜11:20｜11:40｜11:30｜23:55｜00:35：$45

13:00｜13:25｜13:50｜15:05｜15:30｜16:00｜17:10｜17:35｜18:10｜19:15｜19:40｜20:20｜21:20｜21:45｜22:25：$50

MCL Festival Grand Cinema

09:00｜09:20｜09:45｜10:10｜10:35｜11:05｜11:25：$60

23:30｜23:45｜23:55｜00:06｜00:20：$65

MCL K11 Art House

10:00｜10:20｜10:35｜11:05｜11:20｜11:35｜11:55：$60

00:05｜00:20｜00:35：$65

MCL The ONE

10:30｜10:45｜11:00｜11:30｜11:50：$60

23:30｜23:45｜00:00｜00:30：$65

MCL 德福戲院

09:00｜09:15｜09:30｜09:45｜11:10｜11:25｜11:40｜11:55：$60

23:50｜00:10｜00:25：$65

MCL 淘大戲院

09:20｜09:50｜11:25｜11:55：$60

CGV Cinemas D2 Place

09:20｜10:20｜11:25：$45

11:55｜12:30｜13:30｜14:40｜15:40｜16:05｜16:50｜17:50｜18:10｜19:00｜20:00｜21:10｜22:00｜22:25：$50

the sky

09:00｜09:45｜11:05｜11:50｜12:30｜13:10｜13:55｜14:40｜15:15｜16:00｜16:50｜17:20｜18:05｜19:00｜19:25｜20:10｜21:10｜21:30｜22:15：$50

英皇戲院 尖沙咀iSQUARE

09:00｜11:10：$65

寶石戲院

14:30｜16:45｜17:00：$50

《尋秦記》電影版｜新界區平價戲院一覽

英皇戲院 Plus+ 大圍圍方

08:50｜09:20｜09:50｜10:55｜11:30｜11:45｜11:55：$60

英皇戲院 將軍澳康城

08:55｜09:25｜09:45｜11:00｜11:25｜11:50：$50

英皇戲院 屯門新都商場

08:45｜11:00：$45

英皇戲院 荃灣荃新天地

09:00｜09:50｜11:05｜11:30｜11:55：$60

英皇戲院 馬鞍山新港城中心

08:35｜10:50：$45

12:25：$60

百老匯 MY CINEMA YOHO MALL

09:00｜09:25｜09:40｜09:50｜10:15｜10:45｜10:55｜11:05｜11:30｜11:45｜11:55｜12:20：$60

百老匯 嘉湖銀座

08:30｜09:30｜10:00｜10:30｜11:30｜12:00｜12:30：$60

百老匯 荃灣

08:30｜09:20｜09:50｜10:30｜11:20｜11:50｜12:30：$60

百老匯 葵芳

08:35｜09:00｜09:30｜10:00｜10:35｜11:00｜11:30｜12:00｜12:35：$60

MCL MOVIE TOWN 新城市廣場

09:00｜09:20｜09:40｜10:00｜10:25｜11:05｜11:25｜11:45：$60

23:40｜23:55｜00:15：$65

MCL STAR Cinema

09:00｜09:20｜09:40｜10:00｜10:20｜11:05｜11:25｜11:45：$60

MCL 新都城戲院

09:00｜09:20｜09:40｜10:00｜10:20｜11:05｜11:25｜11:45：$60

23:35｜00:20：$65

MCL 東薈城

09:00｜09:20｜09:40｜11:05｜11:25｜11:45：$60

23:50｜00:15：$65

MCL 粉嶺戲院

09:00｜09:10｜11:10｜11:30：$60

23:40｜00:05：$65

Cinema City 愉景新城 Candy Park

10:00｜10:20｜10:55：$45

12:00｜14:00｜16:00｜18:00：$55

19:25｜20:00｜21:30｜22:00：$68

StagE

09:00｜09:45｜11:05｜11:50：$45

13:10｜13:55｜15:15｜16:00｜17:20｜18:05｜19:25｜20:10｜21:30｜22:15：$50

凱都戲院

09:25｜11:20：$40

13:20｜14:30｜15:20｜16:24｜17:20｜18:20｜19:20｜20:10｜20:15：$55

21:20｜22:10｜22:15：$50

嘉禾 大埔

08:50｜09:45｜10:55｜11:50｜13:00｜13:55｜15:05｜16:00｜17:10｜18:05｜19:15｜20:10｜21:20｜22:15：$50

巴黎倫敦紐約米蘭戲院

08:30｜09:15｜10:30｜11:15｜12:30：$40

13:15｜14:30｜15:15｜16:30｜17:15｜18:30｜19:15｜20:00｜20:30：$55

21:00｜21:15｜22:30｜23:15：$50

影藝戲院 青衣城

09:05｜09:45｜10:25｜11:05｜11:45：$60

