麥當勞1連7日優惠｜麥炸雞勁減$10＋元旦McGriddles全日$35起

元旦將至，香港麥當勞為大家一連串破天荒驚喜優惠，麥麥迎接新一年！頭炮優惠為日前宣佈的每年一度1月1日全日早餐，呈獻港人最愛楓糖班戟漢堡系列（McGriddles）及經典人氣早餐珍寶套餐（配薯餅及飲品），方便大家除夕夜倒數後可到全線麥當勞餐廳＊品嚐限時供應的全日早餐！



今日大除夕更加碼推出超強優惠，麥當勞App由1月2日起一連7日將帶來「麥麥心意賞」美食優惠，更會破天荒推出全年無休超值價$39辣辣麥炸雞或蜜糖BBQ麥炸雞超值套餐，兩款套餐勁減逾$10，新一年麥麥為大家慳到盡！



香港麥當勞為大家一連串破天荒驚喜優惠，麥麥迎接新一年。

麥麥心意賞！麥當勞App一連七日限時美食連環賞

由1月2日起至1月8日，麥當勞App「麥麥心意賞」優惠接力登場，讓各位App粉絲日日歎盡不同著數美食，麥麥食、麥麥儲分、麥麥Have Fun！精選優惠除了最受歡迎的香脆美食──$10九件麥樂雞、$20脆香雞翼（4件）配中汽水外，更有多款期間限定滋味漢堡，包括$25雙層魚柳飽、菠蘿脆辣雞腿飽或四重芝士孖堡配中汽水、三種不同滋味，總有一款適合您口味！新一年最緊要甜甜蜜蜜，$10兩件菠蘿批或香芋批優惠讓您新一年幸福Double Up！

麥當勞App「麥麥心意賞」優惠包括：

• 1月2日：$10九件麥樂雞（參考價：$29起）

• 1月3日：$10兩件菠蘿批（參考價：$22起）

• 1月4日：$10兩件香芋批（參考價：$22起）

• 1月5日：$25雙層魚柳飽配中汽水（參考價：$49.5起）

• 1月6日：$25四重芝士孖堡配中汽水（參考價：$45.5起）

• 1月7日：$25菠蘿脆辣雞腿飽配中汽水（參考價：$47.5起）

• 1月8日：$20脆香雞翼（4件）配中汽水（參考價：$45起）



1月2日起歎麥炸雞系列超值套餐 全年無休超值價$39

此外，2026年1月2日起，大受歡迎的麥炸雞系列，包括全新登場的辣辣麥炸雞、經典原味麥炸雞及蜜糖BBQ麥炸雞超值套餐將破天荒勁減逾$10，推出全年無休超值價$39。辣辣麥炸雞味道刺激，以加入了指天椒、黑椒和大蒜的秘製醬汁醃製；原味麥炸雞金黃香脆，入口微辣惹味；蜜糖BBQ麥炸雞則沾上蜜糖燒烤醬醃製，呈獻濃郁甜蜜口感以及香濃蜜糖香氣，三種截然不同的口味任君選擇，為新一年增添「脆」味！另外，熱香餅（3件）配飲品亦會由1月2日起再度於「醒晨超值選」登場，歡迎大家品嚐入口鬆軟熱香餅配飲品，以輕盈早餐開展新一天。

萬勿錯過1月1日全日早餐

除夕倒數過後，一於約同家人好友齊齊到全線麥當勞餐廳＊品嚐限時供應的全日早餐，包括經典珍寶套餐（配薯餅及飲品）或一系列McGriddles早餐：$35楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品）、新成員$37起楓糖班戟煙肉蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品）及$37起楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品），用美食迎接新一年！同時，平日只於早餐時段供應的脆薯餅亦會限時全日供應，帶來金黃香脆的美味。

另外，由2026年1月2日至1月15日，顧客亦可登入PayMe App搶港幣$5麥當勞快閃優惠券。領券後即日內到麥當勞餐廳或使用麥當勞App消費滿港幣$40或以上並使用PayMe付款，優惠券即自動扣減^，為顧客慳上慳！

＊適用於24小時營業之麥當勞餐廳，餐廳營業詳情屆時可參閱麥當勞App。

^此推廣受條款及細則約束，請於2026年1月2日起查閱PayMe App内的條款及細則。



麥當勞App「麥麥心意賞」優惠｜1月2日起，不同精選優惠輪流推出

1月2日（星期五）$10九件麥樂雞（官方圖片）

1月3日（星期六）$10兩件菠蘿批（官方圖片）

1月4日（星期日）$10兩件香芋批（官方圖片）

1月5日（星期一）$25雙層魚柳飽配中汽水（官方圖片）

1月6日（星期二）$25四重芝士孖堡配中汽水

1月7日（星期三）$25菠蘿脆辣雞腿飽配中汽水（官方圖片）

1月8日（星期四）$20脆香雞翼（4件）配中汽水（官方圖片）

麥炸雞系列超值套餐 全年無休超值價$39（1月2日起，早上11時-午夜12時）

辣辣麥炸雞超值套餐

採用馬來西亞麥當勞獨特調味配方，以加入了指天椒、黑椒和大蒜的秘製醬汁醃製，務求將這份Number One的皇牌炸雞滋味神還原，令辣味和整體風味更豐富、更有層次！辣辣麥炸雞香脆外層呈現橙紅色，是原味麥炸雞的三倍辣度，嗜辣的粉絲絕對不可錯過。

全年無休超值價$39（官方圖片）

蜜糖BBQ麥炸雞超值套餐

承襲原味麥炸雞的美味，每件炸雞均勻沾上蜜糖燒烤醬醃製，外皮炸至金黃香脆，但仍保持肉質嫩滑多汁。麥炸雞滋味全面升級後，裹粉工序及醃製配方同樣升級，帶來更入味和濃郁甜蜜口感，將蜜糖香氣再度昇華，讓人不禁一再回味！

全年無休超值價$39（官方圖片）

原味麥炸雞超值套餐

集金黃香脆、Juicy及肉質嫩滑於一身的麥炸雞嚴選優質雞鎚及雞上髀，於使用優質植物油炸製前會預先放入高效保濕蒸箱預熱及保溫，並利用恆溫科技緊緊鎖住肉汁，再用上秘製醬汁醃製。調製出令人一試愛上的人氣麥炸雞。原味麥炸雞微辣惹味，越食越起勁！

全年無休超值價$39（官方圖片）

麥當勞1月1日全日早餐

全新楓糖班戟煙肉蛋漢堡（配薯餅及飲品）

靈感源自陪伴大家成長的煙肉蛋漢堡，同樣使用加入楓糖漿的楓糖班戟漢堡，搭配香煎經典煙肉、軟滑芝士和嫩滑雞蛋，入口鹹甜兼備，重新演繹經典滋味！

套餐優惠價港幣$37起（官方圖片）

珍寶套餐（配薯餅及飲品）

香軟熱香餅、金黄香脆的脆薯餅及熱烘烘的英式鬆餅，配上嫩滑炒蛋和美味豬柳，份量十足，滋味加倍！

套餐優惠價港幣$37（官方圖片）

楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品）

香港麥當勞的楓糖班戟豬柳漢堡特意加入軟滑芝士，讓味道更加豐富!

套餐優惠價港幣$35（官方圖片）

楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品）

楓糖班戟漢堡的包面包底同樣呈現最具代表性的麥當勞標誌M字。而以美味豬柳、軟滑芝士和嫩滑雞蛋組成的楓糖班戟豬柳蛋漢堡，口感濕潤鬆軟，呈獻多重口感，令人一試難忘！

套餐優惠價港幣$37起（官方圖片）

星期一至五醒晨超值選（1月2日起，早上4時至11時供應）

$23.5熱香餅（3件）配飲品

（全文完）