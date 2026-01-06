香港紅葉2026｜8大好去處！大棠楓香林＋流水響水塘紅葉已盛開！

香港紅葉2026｜香港終於迎來紅葉季，大部分景點的紅葉已經盛放，進入最佳觀賞期！除了大棠紅葉外，香港還有不少紅葉好去處，遍佈郊外及市區！《香港01》「好食玩飛」整合8大香港紅葉好去處，讓大家可盡情打卡，即看內文！



香港紅葉推介2026【1】大棠楓香林

本港最熱門的賞紅葉景點，必定要數到大棠楓香林。楓香林種植了不少楓香，在秋冬轉成橙紅一片，十分震撼。每逢秋冬時分，路段附近更可觀賞芒草，沿路可通往人氣爆燈的千島湖，是十分適合秋遊的路段！

大棠楓香林

交通：朗屏站轉乘K66巴士至大棠山路，沿大棠山路步行至楓香林



香港紅葉推介2026【2】天水圍濕地公園

天水圍濕地公園的紅葉主要是落羽杉，落羽杉坐落在觀景台對面的池塘邊，在池塘平靜時，紅葉更會在湖中倒映出天空之鏡！

天水圍濕地公園

交通：天水圍站轉乘705／706輕鐵至濕地公園站下車，步行約5分鐘



香港紅葉推介2026【3】流水響水塘

粉嶺流水響水塘有「港版輕井澤」和「香港小桂林」之稱，在水塘邊一整排的落羽杉非常壯觀，在水面平靜時，湖水更會映照出落羽杉的倒影！近日流水響的落羽杉已經開始轉紅，部分樹葉呈現橘紅色或金黃色，目前正是最佳觀賞季節。

流水響水塘

交通：粉嶺站轉乘52B小巴至流水響道與鶴藪道迴旋處，步行約15分鐘



香港紅葉推介2026【4】烏蛟騰九担租風水林

坐落於新界北區的烏蛟騰九担租風水林，因為人流較少，因此近年成為深受港人歡迎的隱世紅葉打卡點。從烏蛟騰走到客家老村九担租風水林，豎立一片小小的紅葉林。不過要注意的是，這一帶的楓香比大棠的楓香高很多，觀賞時真的要拗腰才看得清。

九担租風水林

交通：大埔墟站轉乘20R小巴至烏蛟騰，步行約15分鐘



香港紅葉推介2026【5】青衣公園

鄰近港鐵青衣站的青衣公園的湖邊種植一排落羽松，每逢秋冬就會換上橙黃色的新衣，配合湖水的倒影，畫面浪漫。除了落羽松，每年冬天都有候鳥經過青衣公園，可以順道捕捉候鳥的身影！

青衣公園

交通：青衣站步行約5分鐘



香港紅葉推介2026【6】中大未圓湖

香港中文大學的未圓湖是冬季熱門的賞紅葉與落羽松景點。未圓湖的湖畔同樣種滿一排落羽松，旁邊還種了楓香樹，搭配古色古香的獅子亭，從遠處拍攝能見到很有層次的色彩及風景。

中大未圓湖

交通：大學站步行約5分鐘



香港紅葉推介2026【7】根德道花園

根德道花園是九龍塘一個隱蔽的賞紅葉地點，雖然公園面積不大，但園內亦種植了數棵楓香樹。因為位置隱蔽，少有遊人經過，即使任意打卡都不會阻到人。

根德道花園

交通：九龍塘站步行約3分鐘



香港紅葉推介2026【8】九龍寨城公園

古色古香的九龍寨城公園內設有八條植物主題小徑，其中一條就是「紅葉徑」，種滿了在秋冬葉片會轉紅的植物，如大花紫薇、山烏柏、紅桑等。此紅葉小徑接近公園北門位置，小徑兩旁亦加入石橋及庭院等設計，詩意十足的風景特別雅緻。

九龍寨城公園

交通：樂富站步行約10分鐘



