AIA嘉年華2025直擊！必睇世界雜技團+全新機動遊戲+攤位+68折攻略

AIA嘉年華2025｜AIA友邦嘉年華強勢回歸中環海濱！除了有全新機動遊戲外，還有攤位遊戲可以贏巨型公仔！AIA大帳幕更邀請了世界知名馬戲團打造全新冬日雜技團表演！

AIA友邦嘉年華2025 一張飛睇世界級雜技＋免費入場

AIA嘉年華2025

開放日期：2025年12月22日起至2026年3月1日（2026年1月9日及16日不對外開放）

活動地點：中環龍和道9號中環海濱活動空間

開放時間：上午11時至晚上10時

AIA友邦嘉年華2025｜冬日世界雜技表演 6大亮點搶先看

【1】瘋狂滾軸溜冰

瘋狂滾軸溜冰（官方圖片）

瘋狂滾軸溜冰首度在香港冬日世界雜技表演中演出，看着4位表演者穿著滾軸溜冰鞋，在窄小的板子上，以驚人的速度表演，一邊進行高速旋轉一邊表演單人及雙人雜技，包括絲帶舞、呼拉圈、以頭部支撐另一位表演者再旋轉等，已經覺得很精采。但最喜歡一幕是四人雜技，由兩位男士將兩位女士有如打韆鞦一般盪起來，畫面既優雅又驚心動魄！

【2】疊羅漢魔力彈跳板

魔力彈跳板（官方圖片）

彈跳板表演由一眾年輕的表演者進行，除了基本翻騰動作，還有表演者彈上4至5米高後，坐到椅子上及站到窄小的板子等高難度特技表演，其中一幕更展示高空版三人疊羅漢，非常刺激！

【3】阿根廷高喬人

阿根廷高喬人表演融入了阿根廷傳統樂器「邦波鼓」及傳統投擲武器改良而成的舞蹈「Boleadoras」，搭配「馬蘭波舞」的高難度舞蹈動作、帶有力量之餘高速的踢躂舞步及聲響，一樣看得熱血沸騰！

【4】魅力倫敦歌舞女郎

倫敦歌舞女郎（官方圖片）

魅力倫敦歌舞女郎由一眾身穿冬日服裝的表演者進行優雅的舞蹈表演，過程中更有飄雪效果，冬日感覺滿分！

【5】驚險環球飛車

Motorbikes in a Splitting Globe–The Gerlings「環球飛車」（周令知攝）

環球飛車是最驚險刺激的演出，3名車手會駕駛著輕量電單車，輪流進入大球體，並以高速在球體內的行駛，合力表演「X」字交叉旋轉等高難度特技，過程非常驚險，讓人心跳加速！

【6】幽默小丑

幽默小丑串連於各個表演項目之間，其中一幕邀請了幾位現場觀眾互動大玩遊戲，包括香港經典遊戲「爭櫈仔」，過程中小丑更「出茅招」，又搶走椅子又站在椅子前不動，豈料最後還是輸給小朋友，令人捧腹大笑！

AIA友邦嘉年華2025｜5大必玩攤位遊戲 贏優獸大都會公仔

【1】 獅子開大口

遊戲代幣：2枚（4顆球）

遊戲難度：1/5

遊戲玩法：趁着獅子「開大口」的時間投球入獅子的口中，待球滑落至相應分數，累積5分即中獎。

成功祕訣：球的重量較輕，拋物線向上拋會更容易投得入。

公仔：米奇老鼠及唐老鴨



【2】狙擊精英

遊戲代幣：2枚（4顆球）

遊戲難度：4/5

遊戲玩法：將旋轉中的表情擊落，擊倒1個即中獎。

成功祕訣：球的重量較輕，將球放入槍口時，用力壓實才發射，球會較有力，比較容易擊落。

公仔：小熊維尼及其他相關角色



【3】木桶江山

遊戲代幣：2枚（4顆球）

遊戲難度：3/5

遊戲玩法：將球拋進桶裡，球不能彈出桶外。拋進1顆球即中獎。

成功祕訣：用手包緊整顆球，瞄準膠桶邊緣，手腕從下而上細細力甩出去。

公仔：史迪仔



【4】 牛奶樽

遊戲代幣：2枚（4顆球）

遊戲難度：5/5

遊戲玩法：將球投進牛奶樽內，投進1球即中獎。

成功祕訣：運氣

公仔：優獸大都會、怪獸公司等



【5】棋盤飛鏢

遊戲代幣：2枚（4支飛鏢）

遊戲難度：1/5

遊戲玩法：將飛鏢掟向棋盤，棋盤上有不同分數。累積4分或以上即中獎。

成功秘訣：瞄準後定住手再向前擲，擲出飛鏢時手要伸直，速度要夠快。

公仔：貓



其他攤位遊戲（僅供參考）：

+ 4

AIA友邦嘉年華2025｜機動遊戲5大推介 大笨鐘塔必玩！

【1】大笨鐘塔

大笨鐘塔是全球最高的移動式遊樂設施，能夠極速攀升至80米高空，體驗衝上雲霄的快感之餘，大笨鐘塔更會以驚人的速度旋轉，雙腳凌空地欣賞維港景色，令人又刺激又興奮！

遊戲代幣：枚

刺激程度：4/5

抵玩程度：5/5



【2】 海盗船

登上「海盜船」體驗極致失重快感！船身化身巨型鐘擺猛力擺動，每一次急速俯衝，都帶來脫離地心引力的懸浮刺激。船體沿著巨大的弧線飛盪，在每次搖擺中攀升得更高，達到失重巔峰。

遊戲代幣：枚

刺激程度：4/5

抵玩程度：4/5



【3】 混沌鐘擺

混沌鐘擺是進階版的海盜船，更是AIA全場難度最高、離心力最強、最刺激的機動遊戲！混沌鐘擺除了會上下擺動，中間的支柱還會360度自轉，記者最喜歡這個機動遊戲，玩到瘋狂尖叫！

AIA友邦嘉年華機動遊戲推介【1】混沌鐘擺（周令知攝）

遊戲代幣：5枚

刺激程度：5/5

抵玩程度：5/5



【4】 SUPREME WALTZERS

這個機動遊戲絕對是咖啡杯的刺激升級版！遊戲今年在AIA嘉年華全新登場，過程中除了會自轉更會公轉，搭配輕微幅度的波浪形路軌，遊戲過程中也會感覺到離心力，但玩完後會感覺「暈陀陀」！

遊戲代幣：6枚

刺激程度：3/5

抵玩程度：4/5



【5】INFLATABLE SLIDE

雖然看起來只係普通的充氣滑梯，但記者爬到上最高才發現原來滑梯的斜度竟然有近70度！以接近垂直的速度髓到地下也有離心力，比想像中刺激太多！而且INFLATABLE SLIDE限時5分鐘任玩，絕對值回票價！

遊戲代幣：4枚（5分鐘）

刺激程度：3/5

抵玩程度：4/5



