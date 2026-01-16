放假為何總是生病感冒？網民：返工就會好返　醫生揭3大真正原因

放假為何總是生病｜上班時明明精神奕奕，終於等到放假卻突然生病？早前網民在討論區詢問到底要怎樣避免放假生病，引來感受良多網民留言：「已經這樣八年了」，到底是什麼原因導致這種悲劇？有台灣專科醫生指，原來是受壓力荷爾蒙皮質醇的影響 ，想知背後的醫學真相，記得看下文。



許多人在忙碌結束，放鬆下來時反而容易生病，早前有網民在連登討論區發文問「唔知點解一放假便會病，返工就會好返」，有網民無奈留言「典形勞碌命香港人」、「次次都係weekend發d（啲）病出黎（嚟），星期一就好返曬（晒）」、「一唔番工就周身唔聚財」。於Reddit討論區同樣有網民表示「每次放假我都會生病，是不是只有我這樣？」，深有同感網民表示「我跟大家一樣，已經這樣八年了。通常星期六我就會生病！」

放假總是生病感冒｜放假生病真相 原來是休閒病

放假無法享受，反而病倒，確實令人困擾。台灣兒科專科醫師吳其穎曾在YouTube頻道分享，在準備考試或忙於工作專案時，身體處於高壓、專注的狀態，此時反而沒什麼病痛。

但當任務結束、心情一鬆懈，身體就會開始出現各種症狀，如發燒、咳嗽、流鼻水、頭痛或肌肉痠痛，這被心理學家稱為休閒病。

放假總是生病感冒｜原因1. 荷爾蒙失衡

吳其穎指，當我們面臨壓力時，身體會分泌皮質醇，而皮質醇有助抑制免疫力與壓抑身體發炎、疼痛症狀。長期高壓下，皮質醇濃度高，雖然免疫力下降導致可能已感染病菌，但因皮質醇壓抑了如喉嚨不適、痠痛等症狀，讓人以為身體健康。

但當壓力解除後，皮質醇濃度迅速下降，原本被壓抑的症狀就會像火山爆發一樣湧現，導致生病感強烈 。

放假總是生病感冒｜原因2. 作息不正常

他續指，打工仔放假時容易出現報復性熬夜、睡到中午、不吃早餐等。這種作息的劇烈改變，也容易誘發腰痠背痛等身體不適。

放假總是生病感冒｜原因3. 忙碌忽視身體症狀

在高壓專注時，注意力都在工作上，自然會忽視身體發出的微小警訊。等到放鬆時，才重新感覺到身體的不適。

放假總是生病感冒｜如何預防與改善？

想好好享受假期，吳其穎建議透過平日的規律運動、飲食以及放假時維持正常作息，可有效預防這種情況 。

放假生病感冒改善方法｜1. 規律運動

運動有助於調節腦內抗壓荷爾蒙，對抗皮質醇的作用，減輕壓力指數，維持免疫系統平衡。若沒時間，建議飯後進行10-20分鐘的超慢跑，對血糖控制與身體狀況提升有幫助。一些容易緊繃的人，可以嘗試瑜伽來放鬆。

放假生病感冒改善方法｜2. 維持規律作息

放假時盡量不要打亂平常的作息，避免過度晚睡晚起或暴飲暴食。

放假生病感冒改善方法｜3. 均衡飲食

日常維持均衡飲食有助於體內荷爾蒙的平衡。

(全文完)