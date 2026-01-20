農曆新年北上違禁品清單　臘味年花千萬別帶錯　隨時被判有期徒刑

農曆新年｜北上｜農曆新年是回鄉探親的高峰期，準備北上與親友拜年的市民要留意。除了大家熟知的煙酒限制外，原來不少農曆年的賀禮、食品，甚至水果都是嚴禁攜帶入境的！《香港01》好食玩飛頻道為大家整理了農曆新年必看的入境違禁品清單，想知道入境內地不能帶什麼？務必留意下文。



春節將到，又是大批港人北上消費的日子，但大家留意，有些春節常見的食品、植物不能亂帶，因隨時有可能觸犯內地法例。

根據中華人民共和國農業農村部、海關總署公告《中華人民共和國禁止攜帶、寄遞進境的動植物及其產品和其他檢疫物名錄》要求，以下物品均禁止入境；若違規攜帶，物品可能會被沒收或者責令退回，旅客甚至可能面臨罰款。

北上入境違禁品清單｜1. 臘味、肉乾、火腿可以過關嗎?

很多長輩喜歡在香港買臘腸、膶腸或金華火腿回鄉送禮，但要注意無論是生肉、熟肉（含臟器類）及其製品，一律禁止攜帶。 如臘腸、豬肉乾、肉鬆等均屬於動物及動物產品類，即使是真空包裝、罐頭或經烘烤過的熟肉，可能也會傳播動物疫病，因此均不能入境。

北上入境違禁品清單｜2. 乾貨燕窩可以過關嗎?

一般的乾貨燕窩、散裝燕窩是不能帶的。唯燕窩罐頭裝除外，只可帶經過商業無菌處理的罐頭裝即食燕窩，旅客違規最高可罰人民幣5,000元。

在禁止進境的動物及動物產品中，燕窩為禁止進境物，罐頭燕窩除外。（資料圖片）

北上入境違禁品清單｜3. 賀年果籃可以過關嗎?

所有新鮮水果及蔬菜均禁止入境。切勿別提著一箱水果過關，極大機會被截獲銷毀。建議過關後在深圳或當地超市購買。

所有新鮮水果及蔬菜均禁止入境。（資料圖片）

北上入境違禁品清單｜4. 蛋類及奶製品可以過關嗎?

蛋及其製品（包括鮮蛋、皮蛋、鹹蛋、蛋液等）禁止入境。部分含有流心蛋黃的賀年點心，或未經高溫處理的奶製品，亦不可攜帶入境。

北上入境違禁品清單｜5. 年花可以過關嗎?

植物容易帶有病蟲害，是海關嚴打對象，種子、苗木及其他具有繁殖能力的植物材料、土壤、鮮切花、盆栽連泥土均不可攜帶。

北上入境違禁品清單｜6. 現金限額可以過關嗎?

新年要在內地派利是，不少人會習慣攜帶大量現金。 根據規定，進出境旅客攜帶人民幣現金的限額為20,000元。 攜帶外幣現鈔入境，若超過等值5,000美元（約39,000港元），應當向海關書面申報。超出限額且未申報，或申報不實，海關可作出行政處罰，超額部分甚至可能被沒收。

進出境旅客攜帶人民幣現金的限額為20,000元。（資料圖片）

農曆新年｜如違如觸犯法例受會什麼刑罰？

據中國海關總署《中華人民共和國海關法》，任何人士攜帶國家禁止進出境的物品進出境，未向海關申報但沒有以藏匿、偽裝等方式逃避海關監管的，予以沒收，或者責令退回，或者在海關監管下予以銷毀或者進行技術處理。

如果非法攜帶違禁動植物，例如種子、肉類、外來物種符入境，引起重大動植物疫情或者有引起重大動植物疫情危險的，可被追究刑事責任，最高可判處3年以下有期徒刑；情節嚴重的，更可判處3年以上7年以下有期徒刑。

無論是送給長輩的燕窩種類、臘味，還是大額利是，大家在過關前最好檢查清楚，避免攜帶後觸犯法例！

（全文完）