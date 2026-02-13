新年禮盒2026｜13大推介！酒店曲奇/蝴蝶酥/手工蛋卷/朱古力全盒

賀年禮盒2026｜農曆新年快到，又是時候辦年貨！市面很多餅店、酒店都紛紛推出新年賀年禮盒，想準備一份得體大方的新年賀年禮盒送給親朋好友？《香港01》「好食玩飛」為大家整理13大賀年禮盒推介，有奢華朱古力禮盒、創新曲奇禮盒、傳統雞蛋卷禮盒等，即看內文！



賀年禮盒2026【1】美心——人氣烘焙禮盒／聯乘Sanrio主題！

美心今年提供多款賀年烘培食品，當中包括蛋卷、杏仁條榛子條、什錦果仁曲奇、甜心酥等經典選擇。除了傳統包裝，今年亦有了發財熊貓、馬年限定及Kuromi & Cinnamoroll等主題包裝！此外，美心更首次聯乘Sanrio 人氣角色Pompompurin 推出新春全新限定「Pompompurin 與美心楊枝甘露糕」，讓送禮、收藏、打卡都瞬間升級！

原味雞蛋卷 ：$120（小；原價$158）$135（大；原價$178）

海鹽焦糖雞蛋卷：$149（原價$193）

精緻原味雞蛋卷：$99（原價$138）

精緻薈萃雞蛋卷：$102（原價$143）

牛奶蛋卷：$173（原價$218）

四式雞蛋卷：$129（原價$163）

甜心美意：$139（原價$183）

什錦果仁曲奇：$139（原價$183）

曲奇薈萃：$139（原價$183）

杏仁條榛子條禮盒：$139（原價$183）

三重奏禮盒：$159（原價$208）

鋪鋪發酥餅禮盒：$96（原價$133）

招招財酥餅禮盒：$96（原價$133）

金馬獻瑞 - 精緻原味雞蛋卷禮盒：$95（原價$128）

御馬迎新 - 烘焙禮盒：$178（原價$223）

Kuromi 與美心一口原味甜心酥：$92（原價$128）

Cinnamoroll 與美心一口原味杏仁酥：$92（原價$128）

Pompompurin 與美心楊枝甘露糕：$129（原價$173）



賀年禮盒2026【2】東海堂——無添加、全牛油製作賀年禮盒！

東海堂今年推出多款全新禮盒：和式SOU・SOU禮盒、和式春日禮盒、招財福貓禮盒，以及聯乘Little Twin Stars與Hello Kitty禮盒，內含牛油輕食蛋卷、曲奇、杏仁條、鬆脆甜心酥等。此外，東海堂亦再度呈獻大熱的北海道3.6牛乳蛋白卷禮盒，嚴選北海道3.6牛乳及優質蛋白精心烘焗，無添加防腐劑、香精及色素，並使用全牛油製作。

北海道3.6牛乳蛋白卷：$158（小）｜$170（大；原價$213）

和式春日禮盒：$154（原價$193）

招財福貓禮盒：$154（原價$193）

和式SOU・SOU禮盒：$183（原價$229）

Hello Kitty 音樂小屋曲奇禮盒：$103（原價$129）

Little Twin Stars 夢幻蛋卷禮盒：$87（原價$109）



賀年禮盒2026【3】Starbucks——星巴克精選甜點禮盒／馬年造型周邊

Starbucks今年推出星巴克精選甜點禮盒，設計融入喜慶炮仗元素及舞獅造型的星巴克熊，內含星巴克特濃咖啡果仁曲奇、星巴克朱古力杏仁條、星巴克咖啡蝴蝶酥、星巴克宇治抺茶蛋卷及星巴克伯爵紅茶包。凡購買兩盒星巴克精選甜點禮盒，即送精美利是封！

此外，Starbucks另有全新「Zodiac Collection」及「Happy Pony Farm」系列新年商品，分別以吉祥的紅色駿馬及可愛的甜美色系小馬造型登場，搭配隨行杯、咖啡杯及凍杯的精緻組合，為日常迎來好運連連！

星巴克精選甜點禮盒：$280



賀年禮盒2026【4】COVA——奢華雅致賀年朱古力全盒

COVA今年特別呈獻奢華雅致的朱古力全盒，包括賀年瑰麗朱古力全盒、大展鴻圖朱古力扇子酥禮盒、賀歲炮仗朱古力、花開富貴賀年吊飾朱古力、皇牌扇子酥禮盒等，裡面包括皇牌榛子朱古力或由COVA烘焙大師匠心製作，融合米蘭傳統配方的精緻曲奇，設計精緻奢華！品牌另有巴馬火腿蘿蔔糕禮盒、巴馬火腿芋頭糕禮盒及棗蓉年糕‧榛子朱古力禮盒。

賀年瑰麗朱古力全盒：$1,698

賀年瑰麗朱古力全盒：$788

賀歲炮仗朱古力：$388（小）｜$888（大）

花開富貴賀年吊飾朱古力：$138

迷你扇子酥禮盒：$238

賀年曲奇禮盒：$288

果仁曲奇雙重奏禮盒：$168（原價$198）

棗蓉年糕‧榛子朱古力禮盒：$478

巴馬火腿蘿蔔糕禮盒：$298

巴馬火腿芋頭糕禮盒：$298



賀年禮盒2026【5】GODIVA——5款全新口味+7款新年限定禮盒！

GODIVA新年限定系列以駿馬馳騁為主題，打造全新朱古力口味與禮盒。新年限定禮盒包括以細膩筆觸描繪馬年奔躍姿態、木馬、新年燈籠及毛絨柿子造型禮盒。新口味則包括擁有細膩濃郁滋味的鹽味焦糖黑朱古力及片裝杏仁黑朱古力、清新橙香內餡的香橙覆盆子白朱古力與香濃可口的榛子牛奶與脆米牛奶朱古力，重現《馬背上的Lady GODIVA》！

新年木馬造型朱古力禮盒：$399

新年松露朱古力禮盒：$359

新年片裝朱古力禮盒：$259起

新年燈籠造型朱古力禮盒：$999



賀年禮盒2026【6】Lindt & Sprüngli——瑞士蓮牛奶軟心朱古力禮盒

Lindt & Sprüngli在馬年新春呈獻多款瑞士蓮⼈氣軟心朱古力禮盒，包括牛奶軟心朱古力及精選軟心朱古力。朱古力由大師精心打造，以香濃的朱古力外層，包裹極致幼滑的軟心內餡，入口瞬間融化！瑞士蓮精選軟心朱古力禮盒內更有牛奶、 榛⼦、⿊及白朱古力四款經典口味，而且禮盒包裝設計高雅大方，絕對是拜年送禮的首選！

瑞士蓮牛奶軟心朱古力18粒禮盒：$135

瑞士蓮牛奶軟心朱古力：$149.5

瑞士蓮精選軟心朱古力：$149.5



賀年禮盒2026【7】LUCULLUS——Noble Gallop主題新年禮盒

適逢LUCULLUS龍島踏入50周年，隆重推出以「Noble Gallop」為主題的新年系列禮盒！禮盒以「駿馬」為核心靈感，以瑰麗紅色、暖煦橙金與柔美粉彩設計，融合當代美學與傳統文化，注入節慶氣息！禮盒內包含多款朱古力、曲奇、琥珀合桃、馬卡龍等，款款高貴大方。

福馬臨門朱古力及曲奇禮盒：$288

喜躍金歲果乾蝴蝶酥禮盒 ：$238

天駿錦年蝴蝶酥禮盒：$208

馳運滿盈蝴蝶酥及曲奇禮盒：$228

金駿迎春牛油曲奇禮罐：$208

駿馬迎福新年雜錦福袋：$128

茶香馬卡龍曲奇禮盒：$108

盡歡禮籃 盡歡禮籃：$2,710

璀璨禮籃：$1,910.4

雅緻禮籃：$1,270.4

經典禮籃：$950.4



賀年禮盒2026【8】半島酒店——新春系列奢華曲奇禮盒

半島酒店的精品店在農曆新年呈獻「駿馳迎福 喜迎豐年」新春系列，推出多款奢華禮盒。禮盒臻藏開心果脆糖、開心果鳥結糖 、XO辣椒醬曲奇、焦糖合桃曲奇、杏仁曲奇、蘋果酥等賀年食品。奢華賀年禮盒內更包含紫紅米椰汁年糕、桂圓合桃糕及XO辣椒醬，並配 柑普茶葉與利是封，盡顯氣派心意！

奢享賀年禮盒：$1,988

新春全盒：$688

新春XO辣椒醬美點禮盒：$468

新春蝴蝶酥開心果曲奇禮盒：$338

新春曲奇糕點禮盒：$398

幸運小熊糖霜餅乾：$108

杏仁酥（新春系列）：$288

牛油蛋卷（新春系列）：$238

芝士蝴蝶酥 （新春系列）：$218

原味龍鬚糖 （新春系列）：$288

精選港式精緻美點（新春系列）：$368

半島經典精選（新春系列）：$668



賀年禮盒2026【9】A1 Bakery——和式新春禮盒

A1 Bakery在今個新年推出和式金磚蛋糕新春禮盒及新春雜錦菓子禮盒。兩款禮盒均滿載賀年色彩，融合日式賀年風格，其中新春雜錦菓子禮盒，包含12件獨立精緻包裝的日式果醬夾心蛋糕；和式金磚蛋糕新春禮盒則包含6件金黃酥脆的高級費南雪！

和式金磚蛋糕新春禮盒：$188

新春雜錦菓子禮盒：$128



賀年禮盒2026【10】恆香——碩果僅存的人工手轆雙層手造雞蛋卷

恆香賀年禮盒以可愛熊貓為藍本，設計了多款造型的賀年禮盒，包括糖果全盒、什錦曲奇、鳳梨酥及貴妃糖禮盒，亦有恆香經典禮盒。其中傳統的恆香經典禮盒及恆香至尊禮盒內包含無添加防腐劑及人工色素、全港碩果僅存的人工手轆雙層手造雞蛋卷，還有日本新紀元‧曉雞蛋卷、宇治抹茶雞蛋卷及斑蘭雞蛋卷、紫菜肉鬆鳳凰卷等新品登場！

新春曲奇禮盒：$138

賀年糖果全盒：$138

鳳梨酥小禮盒：$68

貴妃糖小禮盒：$68

恆香三式唐餅禮盒：$78

恆香至尊禮盒：$148

恆香經典禮盒：$148

恆香x香港文化博物館 • 《有陽光的下午》禮盒：$78

手造雞蛋卷：$128

蜂巢雞蛋卷：$142

日本新紀元 ‧ 曉雞蛋卷：$128

宇治抹茶雞蛋卷：$98

斑蘭雞蛋卷：$98

阿華田雞蛋卷：$98



賀年禮盒2026【11】Manen Bakery——100%香港本地手工曲奇

Manen Bakery推出農曆新年Duo套裝及農曆新年套裝，精選上等天然有機食材，不含任何添加劑，由甜品餅藝大師打造，100%香港本地手工精製！農曆新年Duo套裝含經典杏仁曲奇與新春限定鳳梨撻；農曆新年套裝則以「旋轉木馬」為設計理念，搭配紅金元素設計，提供鳳梨撻、杏仁曲奇、開心果雪球曲奇、可可牛油曲奇等多款組合，健康又美味！

農曆新年Duo套裝（鳳梨撻丨杏仁曲奇）：$368

農曆新年套裝Set A（鳳梨撻 | 牛油曲奇| 可可牛油曲奇）：$510

農曆新年套裝Set B（鳳梨撻丨杏仁曲奇丨芝麻曲奇）：$565

農曆新年套裝Set C（鳳梨撻 | 燕麥葡萄乾曲奇 | 碎朱古力曲奇）：$590

農曆新年套裝Set Bonbons（鳳梨撻 | 奇亞籽夏威夷果仁曲奇 | 開心果雪球曲奇）：$540



賀年禮盒2026【12】Fire鍋——「Fire鍋10周年慶」賀年限定禮盒！

香港品牌Fire鍋主打不添加味精、不添加防腐劑、採用高溫消毒無菌技術的天然火鍋湯底包。適逢Fire鍋迎來10周年，推出「Fire鍋10周年慶」賀年限定禮盒。禮盒內包含全新升級的爵士花膠火鍋湯底、椰子燉雞火鍋湯底及花膠筒，具有本土特色之餘更健康養生！

Fire鍋——Fire鍋10周年慶」賀年限定禮盒！（官方圖片）

「Fire鍋10周年慶」賀年限定禮盒：$202.3（原價$238）



賀年禮盒2026【13】city'super——頂級海味乾貨

農曆新年即將來臨，city'super嚴選高級海味製作自家品牌的乾貨禮盒，包含聯乘官燕棧 的特盛雙棗特濃金絲官燕，還有羊肚菌禮盒、花膠筒禮盒、花菇元貝禮盒、特級天白花菇禮盒等，讓您的新春佳節添上高級珍貴滋味！

city'super x 官燕棧 特盛雙棗特濃金絲官燕：$248

city'super花菇禮盒：$138

city'super元貝禮盒：$598

city'super羊肚菌禮盒：$268

city'super花膠筒禮盒：$368

city'super花菇元貝禮盒：$688

city'super花菇花膠筒禮盒：$498

city'super羊肚菌螺片禮盒：$398

city'super特級天白花菇禮盒：$328

city'super特級花膠筒禮盒：$1,098

city'super特級螺頭禮盒：$998



（全文完）