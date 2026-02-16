除夕新年初一2026｜封路/交通5大安排:港鐵通宵行駛+巴士加強班次

除夕／新年2026｜農曆新年，除夕夜，不少人都會去逛花市、行年宵，為了控制現場人群及交通，運輸署於新年期間實施特別交通及運輸安排。《香港01》頻道「好食玩飛」為大家整合港鐵、城巴、九巴、小巴等公共交通工具的特別交通安排，大家出門時記得留意！

除夕新年初一2026｜交通封路5大安排

【1】封路安排

因應現場人群及交通的情況，下列道路今日起（16日）於以下時間臨時封閉，禁止所有車輛駛入。

港島區封路／改道安排：

銅鑼灣、維多利亞公園及天后，今日下午4時至翌日上午會有道路封閉。

九龍區封路／改道安排：

黃大仙祠今日晚上6時起、深水埗關帝廟由2月18日下午2時起、觀塘海濱道由2月18日下午3時起開始封路。另外，啟德承豐道2月18日下午3時起暫停使用泊車位。

新界區封路／改道安排：

荃灣、上水、屯門、沙田、葵青、大埔、將軍澳即日起會有道路封閉安排。

【2】港鐵加強服務安排

港鐵即日起加密班次，及港鐵路線通宵服務班次（分鐘）安排：

港鐵加密班次安排：

港鐵路線通宵服務班次（分鐘）安排（即日凌晨12時30分至上午6時期間）：

港島線、荃灣線、觀塘線、將軍澳線（北角至寶琳）及（調景嶺至康城）、南港島線、東涌線、屯馬線及東鐵線（金鐘至上水） ：10至20分鐘



輕鐵線通宵服務班次（分鐘）安排（即日凌晨12時30分至上午6時期間）：

第505、507、610、614P、615P及751號線：20分鐘

第706號線：15分鐘



港鐵巴士服務安排（即日至2月17日）：

下列港鐵巴士服務時間即日延長。

【3】電車服務安排

電車即日因應乘客需求而加強服務。

【4】巴士服務

港島區

因應道路的封路及改道安排，城巴、九巴、過海巴士等，即日開始都有相應的安排：

港島區受影響巴士路線

城巴：E11、25、E11A、E11B、2、5X、18、99、A11、N11

隧巴：914、948、968、307P、P968、102、106、307、N182



港島區特別巴士服務路線（2月17日）

城巴：38S

隧巴：N116、N600、N601



港島區巴士服務調整（詳情請看下圖）



城巴：37B、720、780、970、E11A、E11B、1、1M、2A、2X、8P、8X、10、13、18、26、37A、37X、72、77、81、82、98、592、720A、722、788、789



過海巴士：606X、619X、621



隧巴：307P、373、678、690S、900、907C、907D、930、933、934A、935、936A、948E、952C、960A、960B、960C、960P、960S、960X、962、962C、967X、968X、969B、969C、976、978A、P968、X962、182、182X、382、682A、682B、682P、980X、981P、982X、985、986、987、989、690、952、600



暫停服務：952P、962C



九龍區

因應道路的封路及改道安排，城巴、九巴、過海巴士等，即日開始都有相應的安排：

九龍區受影響巴士路線（以下路線延長服務時間；詳情請看下圖）



九巴：1、1A、2A、108



九龍區巴士服務調整路線（詳情請看下圖）



九巴：1A、2、2A、6C、6D、11X、13D、13X、15、16、23M、26、27、28、28B、29M、213A、213B、213M、213S、215X、3C、3D、5C、7、10、11、11C、12A、17、203E、603、11B、7B、3X、5P、15X、16P、16X、26X、26X、27X、101X、215X

隧巴：101、111、112、603、603S 及 613、106、108、116、601P、603A、603P、608P、613A、905A、E22P、E22X

城巴：608、E21、E22



巴士路線改道：九巴203C（深水埗（大坑東）方向）



九龍區巴士暫停服務路線



城巴：702（特別班次）、702A、702S

九巴：14D、3D、3M、5C、13M、17、23、28S、214、214P、702、702A、702S



新界區

新界區巴士特別服務安排（詳情請看下圖）



九巴：N43、N64P、N243、N272



新界區巴士延長服務時間路線（詳情請看下圖）



九巴：60X、75K、81K、83K、260X、268C、269C、288、31、31M、34、36M、37M、43、234B、235M、243M、N252



新界區巴士服務調整路線（詳情請看下圖）



九巴：33X、36X、38B、38P、40A、43C、43P、43S、46P、46S、48P、49、49A、49P、58P、69C、73D、73F、73P、74B、74E、74F、74P、82C、82D、85P、87E、91M、91P、93P、96、98、98A、98S、234C、234D、240X、242X、252S、252X、258P、258X、259X、260C、261X、263A、263B、263C、265P、267X、268A、268P、269P、269S, 4270B、270C、270D、271B、271X、272A、272E、272K、272P、272S、274P、274X、276C、277A、277P、281E、287D、290D、280E、291P、296P、298X、T270、T277、X89D



城巴：78C、55、795



新界區巴士服務調整路線（2026年2月20日；詳情請看下圖）



九巴：69C、69P、269B、269P



新界區巴士服務調整路線（2026年2月20日及23日；詳情請看下圖）



九巴：252X、260C、267X



新界區巴士服務調整路線（2026年2月20日、21日及23日；詳情請看下圖）



九巴：259D、260X



新界區巴士服務調整路線（2026年2月21日；詳情請看下圖）



九巴：69C、269B



新界區巴士暫停服務路線（詳情請看下圖）



九巴：68X、69C、69X、265P、268A、269C、269D、58M、59M、59X、31P、52P、58P、58X、61A、61P、259E、261S、78、78B



新界區巴士加強服務路線（詳情請看下圖）



九巴：61X、263、960、961、62X、258D、259D、268C、269C、269D

城巴：798P、A28X



新界區巴士調整班次（詳情請看下圖）



九巴：273B、57M、58X、59X、60X、68X、268X、960

城巴：50、79、B7、790、796P、B3、B3A



【5】小巴服務

延長服務時間（即日；詳情請看下圖）



港島：56A、25（改道）

九龍：16、16A、18M、19M、19S、37M、54M

新界：101M、68K



