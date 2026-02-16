新年睇醫生｜紅日都開！政府門診+社區藥房平安包！開放時間+地址

新年睇醫生懶人包｜新年哪裡看醫生？新年流流，誰都不想生病。不過，如果真的不幸生病，香港多區亦設有門診可以看醫生。《香港01》「好食玩飛」為大家整合新年睇醫生懶人包，包括政府各區家庭醫學診所門診、18區中醫診所暨教研中心；以及社區藥房特設的平安藥包配藥服務等，並提供服務時間、預約電話及地址等資訊，詳情即看下文！



新年哪裡看醫生？

新年睇醫生｜家庭醫學診所服務

新年的時候生病了，哪裡有醫生看？醫院管理局轄下普通科門診診所及社區健康中心在新春期間（年初一至年初三），部分診所會照常開放。服務時間為上午9:00至下午1:00及下午2:00至下午5:00。

公眾假期家庭醫學診所服務門診名單：

港島區 診所名稱 地址 電話 香港仔賽馬會家庭醫學診所 香港仔水塘道10號 2555 0381／3543 5011（預約） 筲箕灣賽馬會家庭醫學診所 筲箕灣柴灣道8號一樓 2560 0211／3157 0077（預約） 灣仔貝夫人家庭醫學診所 灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地庫高層 3553 3116／3157 0000（預約） 九龍區 觀塘家庭醫學綜合中心 觀塘協和街60號地下高層 2389 0331／3157 0687（預約） 南昌家庭醫學診所 長沙灣東京街西3號庫務大樓地下 3742 3876／3543 5795（預約） 聖母醫院家庭醫學診所 黃大仙沙田坳道118號聖母醫院 門診大樓地下 2354 2267／3157 0118（預約） 新蒲崗柏立基家庭醫學診所 新蒲崗太子道東600號 2383 3311／3157 0113（預約） 油麻地賽馬會家庭醫學診所 油麻地炮台街145號一樓 2272 2400／3157 0880（預約）

新界區 瀝源家庭醫學診所 沙田瀝源街9號地下 2692 8730／3157 0972（預約） 北區家庭醫學綜合中心 上水衛和街3號北區社區健康中心大樓3樓 2957 5186／3157 0965（預約） 大埔賽馬會家庭醫學診所 大埔汀角路37號地下 2664 2039／3157 0906（預約） 將軍澳（寶寧路）家庭醫學診所 將軍澳寶寧路28號地下 2191 1083／3157 0660（預約） 荃灣戴麟趾夫人家庭醫學診所 荃灣沙咀道213號 2614 4789／3157 0107（預約） 屯門家庭醫學診所 屯門新墟青賢街11號 2452 9111／3543 0886（預約） 元朗賽馬會家庭醫學診所 元朗青山公路269號 2443 8511／3543 5007（預約）

2月19日（年初三）提供服務 堅尼地城賽馬會家庭醫學診所 堅尼地城域多利道45號 2817 3215／3543 5088（預約） 北大嶼山家庭醫學綜合中心（北大嶼山醫院） 大嶼山東涌松仁路8號北大嶼山醫院三樓 3467 7374／3157 0106（預約） 2月18日（年初二）提供服務 下葵涌家庭醫學診所 葵涌麗祖路77號 3651 5411／3157 0100（預約）

新年睇醫生｜18區中醫診所暨教研中心服務安排

18區中醫診所暨教研中心（中醫診所）亦會於2月18日至19日特別加開政府資助中醫門診診症時段，並於假期前後（2月16日、20日及21日）加強服務，以應對市民的求診需要。

18區中醫診所暨教研中心（中醫診所）於2月18日至19日特別加開。（資料圖片）

診所名稱 地址 電話 服務時間 東華三院 - 香港大學中醫診所暨教研中心（中西區） 上環普仁街12號東華醫院鶴堅士樓及楊國璋樓1樓 2589 4700 2月18日至2月19日 早上9:00至下午1:00 東華三院 - 香港大學中醫診所暨教研中心（東區） 柴灣樂民道3號東區尤德夫人那打素醫院專科門診大樓地庫4樓西翼 3197 2000 2月18日至2月19日 早上9:00至下午1:00 香港防癆會 - 香港大學中醫診所暨教研中心（南區） 香港仔水塘道10號賽馬會診療所2樓 2580 8158 2月19日 早上9:00至下午1:00／下午2:00至下午5:00 香港防癆會 - 香港大學中醫診所暨教研中心（灣仔區） 灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心2樓 3553 3238 2月19日 早上9:00至下午1:00／下午2:00至下午5:00

九龍區 博愛醫院 - 香港浸會大學中醫診所暨教研中心（九龍城區） 何文田愛民邨保民樓401-412室 2193 7000 2月19日 早上9:00至下午1:00／下午2:00至下午5:00 基督教家庭服務中心 - 香港中文大學中醫診所暨教研中心（觀塘區） 牛頭角定安街60號牛頭角賽馬會診所4樓 3583 4114（政府資助）／3107 4113（一般查詢） 2月19日 早上9:00至下午4:00 仁濟醫院 - 香港浸會大學中醫診所暨教研中心（深水埗區） 深水埗長沙灣道303號長沙灣政府合署1樓 2194 9911 2月18日至2月19日 早上9:00至下午1:00 香港佛教聯合會 - 香港大學中醫診所暨教研中心 （黃大仙區） 樂富杏林街10號香港佛教醫院C座地下及閣樓 2338 3103 2月19日 早上9:00至下午5:00 博愛醫院 - 香港浸會大學中醫診所暨教研中心（油尖旺區） 佐敦加士居道30號伊利沙伯醫院R座9樓 2618 7200 2月19日 早上9:00至下午1:00／下午2:00至下午5:00

新界區 仁愛堂 - 香港大學中醫診所暨教研中心（離島區） 大嶼山東涌富東街6號東涌健康中心第2座1樓 3188 5383 2月19日 早上8:00至下午1:00／下午2:00至下午6:00 仁濟醫院 - 香港浸會大學中醫診所暨教研中心（葵青區） 葵涌麗祖路77號下葵涌分科診所及特殊教育服務中心地下 2370 2216 2月18日至2月19日 早上9:00至下午1:00 工聯會工人醫療所 - 香港浸會大學中醫診所暨教研中心（北區） 粉嶺璧峰路2號粉嶺健康中心7樓 2670 2130 2月19日 早上9:00至下午1:00／下午2:00至下午5:00 靈實香港中文大學中醫診所暨教研中心（西貢區） 將軍澳坑口寶寧里2號將軍澳醫院日間醫療大樓6樓 2701 1020 2月19日 早上9:00至中午12:30／下午2:00至下1午5:30 博愛醫院 - 香港中文大學中醫診所暨教研中心（沙田區） 沙田大圍文禮路2號沙田（大圍）診所地下 2479 2126 2月18日至2月19日 早上9:00至下午1:00／下午2:00至下午5:00 基督教聯合那打素社康服務 - 香港中文大學中醫診所暨教研中心（大埔區） 大埔全安路11號雅麗氏何妙齡那打素醫院J座地下 2663 0004 2月19日 早上9:00至下午1:00／下午2:00至下午6:00 仁濟醫院 - 香港浸會大學中醫診所暨教研中心（荃灣區） 荃灣仁濟街7-11號仁濟醫院C座4樓 2416 0303 2月18日至2月19日 上午9:00至下午1:00 仁愛堂 - 香港中文大學中醫診所暨教研中心（屯門區） 屯門屯利街6號仁愛分科診所5樓 2430 1309 2月18日 上午9:00至下午1:00／下午2:00至下午6:00 博愛醫院 - 香港中文大學中醫診所暨教研中心（元朗區） 元朗西菁街26號容鳳書健康中心3樓 2478 5769 2月18日 上午9:00至下午1:00／下午2:00至下午5:00

新年睇醫生｜社區藥房平安藥包

新年期間有多日假期，不少人都會趁機外遊，若然旅行途中生病，便會影響行程，為了旅途順利，最好還是出發前準備定平安藥包！市民如有需要領取平安藥包，可於藥健同心社區藥房、香港大學社區藥房，以及衛生署旅遊健康中心購買。

詳情可瀏覽：旅行平安藥3大購買推介｜社區藥房+健康中心 小朋友常備藥$47起

賽馬會藥健同心藥物支援網絡社區藥房在哪裡？

1. 良躍社區藥房（營運機構：香港仔坊會）

地址：香港仔華富邨華安樓地下114號舖

開放時間：上午10:00至下午6:00（星期一至六）

休息日：星期日及公眾假期

查詢電話：3550 5460／91007962（WhatsApp）



2. 醫護行社區藥房（營運機構：醫護行者）

地址：新界葵涌葵昌路54-56號貿易之都901室

開放時間

星期一：上午10:30至下午1:00、下午2:00至晚上7:30

星期二：上午9:00至下午1:00、下午2:00至下午6:00

星期三：上午9:00至下午1:00、下午2:00至下午6:00

星期四：下午2:00至晚上7:30

星期五：上午9:00至下午1:00、下午2:00至下午6:00

星期六：上午9:00至下午1:00

休息日：星期日及公眾假期

查詢電話：3612 9515／6778 9581（WhatsApp及Singal）



3. 藥健同心靈實社區藥房（營運機構：基督教靈實協會）

地址：新界將軍澳貿業路8號新都城三期地下G32號舖

開放時間：上午10:00至晚上7:00（星期一至六）

休息日：星期日及公眾假期

查詢電話：2156 2280／5592 3623（WhatsApp）



4. 藥健同心香港聖公會社區藥房（營運機構：香港聖公會福利協會）

地址：九龍黃大仙龍翔道110號翔盈里3號舖

開放時間：上午10:30至晚上7:30（星期一至日及公眾假期）

＊星期日及公眾假期只供預約服務

查詢電話：2116 0382／9376 8194（WhatsApp）



5. 藥健同心女青社區藥房（營運機構：香港基督教女青年會）

地址：新界上水龍琛路48號上水匯903室

開放時間：上午9:00至下午6:00（星期一至六）

休息日：星期日及公眾假期

查詢電話： 2511 6020／6239 5701（WhatsApp）



6. 藥健同心樂善堂社區藥房（營運機構：九龍樂善堂）

地址：新界大埔寶湖道1號富．盈門地下2號舖

開放時間：上午9:15至下午2:00、下午3:00至下午6:00（星期一至六）

休息日：星期日及公眾假期

查詢電話：2187 2780／6992 7853（WhatsApp）



7. 藥健同心博愛醫院社區藥房（營運機構：博愛醫院）

地址：新界元朗大棠路11號光華廣場9樓904-905室

開放時間：上午9:00至晚上7:00（星期一至五）、上午9:00至下午5:00（星期六）

休息日：星期日及公眾假期

查詢電話：3590 5766／5950 6880（WhatsApp）



8. 藥健同心聖雅各福群會社區藥房（營運機構：聖雅各福群會）

地址：香港北角英皇道383號9樓全層

開放時間：上午10:00至下午6:00（星期一至六、下午1:00至2:00午膳休息時間）

休息日：星期日及公眾假期

查詢電話： 2116 8836／5981 6947（WhatsApp）



